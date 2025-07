‚Pozitivní film se vším všudy.‘ Superman má úspěch v amerických kinech, ve snímku ho doplní pes Krypto

Americká kina tento víkend ovládl nový film s komiksovým hrdinou Supermanem. Muže s nadpozemskými schopnostmi tentokrát doprovází jeho superpes Krypto. U diváků se film o mimozemšťanovi konajícím dobro ve prospěch všech, který se skrývá v osobě novináře Clarka Kenta, těší velké pozornosti. Jen za první den v kinech vydělal přes 56 milionů dolarů. Od stálého zpravodaje Washington 13:05 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový film o Supermanovi má úspěch v amerických kinech | Zdroj: Vertical Ent.

Film začíná první velkou prohrou Supermana. Dostal od pacholků samozvaného vládce Lexe Luthora lidově řečeno na čumák a pomoci mu na písknutí musí jeho věrný superpes Krypto.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Dobře namíchaná směs.‘ Americká kina představila nový film o Supermanovi a jeho psovi Krypto

Po uzdravení ale zase statečně bojuje s jinými superhrdiny za záchranu světa. Při tom vládne také mediální očerňování a ztrátu důvěry lidstva. A samozřejmě vzplane i láskou ke své kolegyni Loise Laneové.

Režisér a scenárista snímku James Gunn v rozhovoru pro rozhlasovou stanici NPR řekl, že nechtěl, aby diváci měli Supermana za Boha.

„Nemyslím, že náš Superman je Bůh. Lidé chtějí být jako Superman. My všichni chceme být Supermani. Chceme létat, chceme mít lasery v očních řasách, chceme mít superschopnosti a porazit každého, kdo si na nás něco zkusí. Ale na konci filmu zjistíme, že Superman chce být jako my. Chce být lidská bytost a přitom nikdy nezažil, jaké to doopravdy je. Vždycky byl tak trochu mimo, byl braný jako vetřelec,“ popsal.

Noví Avengers? Partu antihrdinů a ztroskotanců v komiksové sci-fi Thunderbolts* tmelí Florence Pugh Číst článek

Více než dvě hodiny trvající film diváky v jednom z washingtonských multiplexů bavil a odcházeli z něj nadšení. Podle kamarádů Williama a Antonyho splnil film jejich očekávání. Superman se choval jako správný skaut. Dělal dobré skutky a přitom to bylo vtipné. Prostě pozitivní film se vším všudy.

Podle Lauren byly ve filmu některé momenty příliš naivní až dětinské, ale i tak se jí to líbilo. Také Neid s přítelkyní si film užili. Prý dobře vyvažuje komediální prvky s vážnějším sdělením. A byly tam i momenty útočící na city, takže podle nich dobře namíchaná směs.