Hvězda Terminátora: Nikdo pod čtyřicet nemůže pochopit, jak temným obdobím jste si museli projít

Hostem letošního českého Comic Conu byl i herec Michael Biehn, který se proslavil rolí v americkém sci-fi filmu Terminátor. Nešlo o jeho první návštěvu Prahy - byl tu už před listopadem 1989, kdy tu natáčel snímek Utrpení svatého Šebestiána. „Můžu vám říct, že nikde nebylo vůbec nic. Ulice byly prázdné, nikde žádné obchody, téměř žádní lidé,“ vzpomíná v rozhovoru pro Radiožurnál na návštěvu tehdejšího Československa. Praha 17:43 19. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Michael Biehn | Zdroj: Profimedia

„Jestli si chceš užít Prahu, dívej se nahoru, na architekturu. Nedívej se dolů na lidi, protože ti jsou většinou smutní a zoufalý.“ Takovou radu prý v první půli 80. let dostal Michael Biehn dostal od členů štábu Miloše Formana, který ve stejné době natáčel v Praze svého Amadea.

„A teď se o Praze mluví jako o Paříži. Večer, když jsme byli v několika barech, jsem jen žasnul. Ta změna je neuvěřitelná. Nikdo, komu je pod čtyřicet, nemůže pochopit, jakým temným obdobím jste si museli projít,“ říká s odstupem několika desetiletí.

„Jsem strašně rád, že jsem zase tady. A skvělé taky je, že na rozdíl od 80 .let, kdy jsem musel mít překladatele, si teď v baru můžu popovídat v podstatě s kýmkoli a užít si večer.“

‚Kvůli roli jsem se musela naučit i střílet.‘ Britská herečka Natalia Tena byla hostem Comic-Conu Číst článek

Říkal jste, že se tady tehdy natáčel film Miloše Formana Amadeus. Potkal jste se s někým ze štábu?

Ano. S Tomem Hulcem, který hrál Amadea, jsme bydleli ve stejném hotelu a on jednou přišel - přísahám, že je to pravda, dávali jsme si pár drinků - a tak trochu naštvaně říká: „Miloš Forman mě slyšel smát se u oběda a teď to musím na place dělat pořád.“ Říkám mu: „To víš, Miloš Forman.“ No, a později se ten smích stal důležitou součástí jeho výkonu ve filmu, za který byl nominovaný na Oscara.

Co dalšího vás tady překvapilo?

Byl jsem se podívat v barrandovských studiích a ve srovnání s těmi americkými to bylo všechno hrozné staré. Byl bych moc rád, kdyby si mladí lidé, kteří tady žijí, uvědomili, jak to bylo tehdy všechno složité a těžké.

Zajímalo by mě, jakou knihu jste četl naposledy.

The Last Gunfight (Poslední souboj) o Wyattu Earpovi. Je to příběh o tom, co se skutečně stalo při přestřelce u O. K. Corralu. Hodně zajímavé čtení.

Nabídka, která se neodmítá

A jaký je váš vztah třeba k baletu nebo opeře?

Jsem to, čemu se v Americe říká „hillbilly“, tedy takový vesnický křupan. Dokonce jsem ani dlouho nechápal Shakespeara. U nás doma ale občas vychází jeho díla s americkým překladem, takže si konečně můžete říct: „Aha, to je krásné. To tomhle to celou dobu bylo!“ Opera ani balet mi nic neříkají. Víte, já jsem spíš ten typ sex, drogy a rokenrol.

Podle filmové databáze IMDb jste naposledy pracoval na snímku Farma. O čem to je?

Nemůžete věřit všemu, co tam píšou. Ten film se nakonec nenatočil. Mělo to být pokračování sci-fi The Divide, což byl sice dobrý, ale hodně temný snímek. To se ale nakonec nestalo.

Každopádně jsem chtěl před dvěma lety odejít do důchodu. Ono se to nezdá, ale práce herce je opravdu hodně náročná. Nejméně čtrnáct hodin denně jste na place, do toho se musíte vypořádat s výkyvy počasí. Celý den na vás třeba prší, a když jste mladí, tak to celkem jde.

Přestěhoval jsem se tedy do Arizony a najednou mi volá režisér Jon Favreau. A to jsou nabídky, které se neodmítají, zvláště když tam pak seděl George Lucas. Takže jsem začal natáčet Mandaloriana, ale přiznám se, že do té doby jsem Hvězdné války nikdy neviděl. Takže jsem svoji postavu Langa hrál spíš jako westernového pistolníka, než jako charakter z té slavné ságy.