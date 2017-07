Pražský IMAX promítá Dunkerk z unikátních 70mm filmů, je jedním ze čtyř kin v Evropě

Tento týden se dostal do českých kin očekávaný válečný snímek Dunkerk. Podobně jako svůj předchozí film Interstellar, natočil režisér Christopher Nolan většinu materiálu na širokoúhlé 70milimetrové filmy. V pražském kině IMAX je teď mají diváci jedinečnou možnost v tomto formátu vidět a vychutnat si obraz na ploše 350 metrů čtverečních. Praha 10:10 23. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V promítací kabině mají pro 70milimetrovou verzi filmu analogovou promítačku, které jsou v Evropě jenom čtyři. Zbylé tři mají ve Velké Británii. I když je stroj poměrně starý, závady dokážou v IMAXu opravit.

„Není to jako digitál, takže vezmete šroubovák, nějaké nářadí, můžete všechno vyměnit. Na některé závady jsme přišli i před projekcí, proto jsme se na to připravovali. Spoustu závad jsme odstranili, promítačka je kompletně funkční. Pokud by se porouchalo něco, co neumíme opravit, tak zavoláme do IMAXu a on nám pošle speciálního technika a ten nám to opraví,“ popisuje Radiožurnálu hlavní promítač pražského kina IMAX Stanislav Veverka.

Promítaná verze má až sedmkrát větší rozlišení než současné digitální projekce v běžných kinech. Obraz je roztáhlý na celou plochu stříbrného plátna, více tak připomíná čtverec. Všechny záběry ale nejsou ale natočené v tomto velkém formátu.

Promítačka v pražském kině IMAX | Foto: Petr Jadrný | Zdroj: Český rozhlas

„(Režisér Christopher) Nolan natočil všechny záběry na 70milimetrový formát. To znamená, že některé točil na letterbox formát. Byly tady i dotazy, jestli se každá část filmu zakládala na jiný projektor. Všechno běželo z jednoho projektoru, jenom na 70miliímetrovém páse potom máte letterbox, že seshora a zezdola máte černo a uprostřed je film,“ vysvětluje Stanislav Veverka.

S černými pásy je asi čtvrtina natočeného materiálu. IMAX kamery jsou těžké, hůře se s nimi manipuluje a jeden záběr může mít maximální délku 90 vteřin. Jejich použití už je dnes spíše výjimečné. Naposledy natočil svůj film Osm hrozných s podobnou technikou režisér Quentin Tarantino.