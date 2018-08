Do kin míří oceněný snímek torontského festivalu. Sweet Country přivádí western do Austrálie

Westerny známe nejčastěji z prostředí amerických stepí. Film, který od čtvrtka můžete vidět v kinech, ale nabídne australský western. Snímek nazvaný Sweet Country se vrací do 20. let 20. století a sleduje příběh domorodého chovatele dobytka, který zastřelí bělošského majitele stanice. Se svojí ženou pak utíká do vnitrozemí.

