Příběh jsem vystavil modelově. Nešlo o tuto konkrétní Karolínu, říká režisér Sbormistra v reakci na kritiku

Člen České filmové a televizní akademie, producent a režisér Radovan Síbrt vyzval v otevřeném dopise prezidium, aby přehodnotilo své doporučení, že by Česko mělo vyslat do boje o Oscara film Sbormistr. Argumentuje příběhem své sestry, který se podle něj v mnohém shoduje s příběhem hlavní postavy ve filmu. „Je to modelový příběh, vytvořený v těchto kulisách,“ brání se režisér a scénárista filmu Ondřej Provazník. Rozhovor Praha 20:23 30. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Já jsem nevyprávěl příběh o té kauze, o tom soudu, říká režisér a scénárista filmu (archivní foto) | Foto: Martina Sedláková | Zdroj: Český rozhlas

Vy jste už na otevřený dopis reagoval prohlášením, že žádná z postav filmu není vytvořena na základě příběhu konkrétní osoby. To, že hlavní postava se jmenuje Karolína, stejně jako hlavní svědkyně reálné kauzy, je podle vás nešťastná náhoda. Opravdu je to jenom náhoda?

Je to tak, je to opravdu náhoda. Já musím říct na začátku, že jsme nikdy nepředstírali, že film není inspirovaný kauzou Bambini di Praga, je jí v obecné rovině inspirovaný. A ta kauza je reálná, ale příběhy v ní jsou modelové a typizované.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Film je inspirovaný kauzou Bambini di Praga v obecné rovině.‘ Poslechněte si rozhovor s režisérem a scénáristou filmu Sbormistr Ondřejem Provazníkem

Jsou tam samozřejmě věci jako soustředění na horách, rivalita, vánoční večírky, zájezd do zahraničí, ale to nejsou žádné exkluzivní individuální zkušenosti jednoho člověka nebo několika lidí. To je sdílená zkušenost naprosté většiny dívek, které prošly Bambini di Praga, ale v širším měřítku třeba i nějakým sportovním oddílem.

V tomhle smyslu to opravdu je modelový příběh, vytvořený v těchto kulisách. A příběh naší hlavní hrdinky není příběhem Radovanovy sestry, absolutně to odmítám. Nikdy jsem s ní o jejím příběhu nemluvil a nikdy jsem se jím neinspiroval. Žádný příběh ve filmu není příběhem konkrétní postavy z reality.

Radovan Síbrt v dopise píše, že jeho sestra byla v souvislosti s přípravou filmu Sbormistr kontaktována v roce 2019, při psaní scénáře, že tehdy vysvětlovala, že je to pro ní traumatizující. Také píše, že jste o několik let později přes prostředníky měli zjišťovat, jestli jí nebude vadit, když se hlavní postava ve filmu bude jmenovat stejně jako ona. To tedy není pravda?

To je pravda, to je ta nešťastná náhoda.

Modelový příběh

Nešťastná náhoda, že jste ji tak pojmenovali?

Můžu to vysvětlit. Ne, nešťastná náhoda, že jsem zvolil to jméno. Já jsem ji na začátku chtěl kontaktovat, jako jsem kontaktoval další sboristky z Bambini di Praga a věděl jsem, že byla jednou z obětí.

Peklo je zřídkakdy jediný člověk. Tvůrci filmu Sbormistr precizně vykreslují systém zneužívání Číst článek

A promiňte, i tak je mi vlastně hloupé o ní tady celou dobu nějak mluvit, protože já jsem se tomu hodně vyhýbal a nebýt toho Radovanova dopisu, tak by vůbec nebyla ve veřejném prostoru známa.

Ale já jsem ji na začátku chtěl kontaktovat, ale nemluvil jsem s ní, ona to odmítla, že se tím nechce zabývat. Já jsem to naprosto respektoval a dál jsem se jejím příběhem nezabýval.

Dělal jsem spoustu dalších rešerší a začal jsem scénář psát až po roce a půl nebo po dvou letech těch rešerší a když jsem ho dopsal, zvolil jsem pro všechny postavy poměrně zaměnitelná jména, jako Lucie, Karolína, Anna a Kateřina. Když jsem ten scénář dopsal, tak mě dramaturgyně upozornila na to, že je jméno té hlavní postavy shodné s touhle konkrétní Karolínou.

A proč jste ho tedy potom nezměnil?

Nezměnil jsem ho proto, že to nebyl její příběh a já jsem věděl, že kdybych ho změnil za nějaké jiné jméno, zase bych upozornil na nějakou jinou postavu.

Inspirace kauzou

Já se omlouvám, ale klíčových svědků v reálné kauze zase nebylo tolik. V kalendáři je asi 150 nebo ještě víc ženských jmen, tak by se asi dalo najít nějaké jiné, než které odpovídá hlavní svědkyni.

Já jsem nevyprávěl příběh o té kauze, o tom soudu. Já jsem vyprávěl svůj modelový příběh.

25:17 Provazník o filmu Sbormistr: Krása zpěvu se potkává s temnem. Nechce se nám věřit, že se to může dít Číst článek

Říkáte modelový příběh. Na druhé straně sám říkáte, že jste se kauzou inspiroval. Sám říkáte, že jste věděl, že hlavní svědkyně se jmenuje stejně. Pan Síbrt tam vyjmenovává řadu dalších věcí, které odpovídají realitě, od věku oběti přes to, že šlo o období na začátku devadesátých let, kdy se to odehrává, že první soustředění, stejně jako ve filmu, proběhlo v horské chalupě v Krkonoších, že tam hrála roli sauna, že tam hrálo roli tykání a tak dále a tak dále. Není těch podobností víc, než by bylo potřeba?

Ne, já se omluvám, ale ty věci, o kterých mluvíte, soustředění, sauna, tykání a další věci, to jsou věci, které zažily za historii toho sboru desítky dívek, stovky dívek a nepatří k jedné z těch obětí. Prostě to zažilo hodně lidí a bohužel zažily i to zneužití desítky dívek.

A já jsem to opravdu bral tak, že jsem ten příběh vystavil modelově. Nebyl to příběh této konkrétní Karolíny, je to příběh o dvou sestrách – ta konkrétní Karolína, ale žádnou sestru nemá, pokud vím – o jejich rivalitě a je tam pravděpodobně i spoustu dalších konkrétních rodin, které, já nevím, protože já konkrétní příběh reálné Karoliny opravdu neznám.

Já jsem ani nečetl spis, protože jsem neměl k němu přístup – záměrně – ale neměl jsem přístup k tomu, jak ke všem těm jménům, takže já jsem se skutečně soustředil na to, abych ten příběh vystavil modelově.