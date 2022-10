Do Jihlavy na včely i první českou bromanci. Dokumentární festival odhaluje kompletní program

Nabídka letošního celkem už 26. dokumentárního festivalu Ji.hlava čítá více než 300 filmů v soutěžních i nesoutěžních sekcích, z toho téměř sto ve světové premiéře. Retrospektivu americké oscarové avantgardistky Shirley Clarke doplní například filmová esej o včelách dokumentaristy Miroslava Janka nebo zřejmě nejstarší celovečerní dokument, natočený na Filipínách v roce 1913. Festival proběhne od 25. do 30. října. Jihlava 18:02 12. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Současná témata doplní sekce věnovaná válečným filmům nebo profily osobností amerického nezávislého filmu šedesátých let minulého století,“ přibližuje letošní ročník ředitel festivalu Marek Hovorka.

„V dnešní době máme pocit, že žijeme ve velmi nesnadné době, a bezesporu je to tak. Ale uvedené filmy, natočené během posledních sta let, ukazují, že téměř každá doba čelila velkým výzvám a že to je spíše vzpomínkový optimismus, který minulost proměňuje ve ‚zlaté časy‘,“ dodává.

Retrospektiva nabídne přehlídku tvorby Lionela Rogosina, klíčového představitele amerického dokumentárního a nezávislého filmu 60. a 70. let, a americké režisérky Shirley Clarke. Ta ve své, u nás téměř neznámé, filmografii s humorem zachycovala odvrácenou tvář Ameriky druhé poloviny minulého století. Často přitom překračovala hranice dokumentu a fikce. V roce 1964 získala Oscara za snímek Robert Frost: Spor milence se světem.

Včely, přátelství a tance ve tmě

Soutěžní sekce Česká radost letos představí 21 filmů a jednu VR instalaci. Premiérován bude například snímek Návštěvníci režisérky Veroniky Liškové, který sleduje dva roky života rodiny v nejseverněji položeném městě světa, v Longyearbyenu na Špicberkách.

Ve světové premiéře se představí také Šťastně až na věky Jany Počtové. „Ve svém třetím filmu o vztazích jsem se rozhodla mapovat rozličné podoby lásky a vztahů dnešní doby, jako jsou polyamorie, otevřený vztah, láska přes internet nebo dlouholetý vztah se zadaným partnerem,“ popisuje režisérka. Dokument ukáže pět příběhů lidí, kteří se rozhodli hledat štěstí v nekonvenčních partnerských soužitích.

V Sami doma, přezdívané první české bromanci, tedy příběhu o mužském přátelství, zaznamenává všudypřítomná ruční kamera společné soužití filmaře Jana Foukala a muzikanta Alberta Romanuttiho, frontmana kapely Bert & Friends, na pozadí koronavirové pandemie.

„Ve filmu odhalujeme, že si dva kamarádi, a to leckdo známe, můžou být spolu často blíž než třeba doma s manželkou,“ tvrdí protagonisté.

Se svou novinkou přijede na Ji.hlavu také Jana Ševčíková, loňská laureátka Ceny za celoživotní přínos kinematografii. Ve snímku Ti, kteří tancují ve tmě ukazuje, jak se žije šesti nevidomým lidem, kteří nepřestávají snít, toužit a hledat způsoby, jak být v životě stejně svobodní jako vidoucí většina.

Na jedné straně osobitý autobiografický portrét, na druhé sonda do životů a problémů nebinárních a trans osob. To jsou Lidi, které na přehlídce uvede režisér*ka Kateř Tureček.

Do fascinujícího světa včelích úlů pozve diváky poetická esej dokumentaristy Miroslava Janka s názvem Všechno dobře dopadne. Sedm dní v ulicích Ústí nad Labem pohledem člověka bez domova zase ukáže film Zdola Terezy Vejvodové.

V programu nebude chybět ani nelichotivý portrét Česka jako země, která nabídne pomocnou ruku jen, když se jí to vyplatí. Snímek More Miko režiséra Robina Kvapila přinese příběh Roma, který chtěl pomoct potřebným. Společně s iniciativou Češi pomáhají proto připravil pro dětské uprchlíky ze Sýrie zázemí, jenže vládní představitelé dali přednost politickým zájmům.

Za letci i napříč Středomořím

I tentokrát bude mít své české zastoupení soutěžní sekce Svědectví, která sleduje aktuální dění ve světě. Tomáš Bojar uvede střihový dokument Good Old Czechs o dvojici československých letců, kteří se za druhé světové války zúčastnili bojů na všech významných bojištích. Snímek tureckého dokumentaristy Coskuna Asara s názvem Koudelka překračuje stejnou řeku zase přiblíží pouť českého fotografa napříč Středomořím.

Za nablýskané podnikové fasády zavede diváky Šťastná práce – aneb jak nás sabotovali v režii Johna Webstera. Film, který odhaluje systémové problémy ve firmách, je protkaný humorem a ironií, aniž by však ztratil ze zřetele důsledky, které má toxické pracoviště pro zdraví a štěstí lidí. „Někdy doufám, že mě srazí auto a nebudu muset do práce,“ říká například jedna z jeho protagonistek.

Příběh neuvěřitelného přátelství slibuje snímek režisérské dvojice Louie Psihoyos a Peggy Callahan s názvem Poslání: Radost – Hledání štěstí v neklidných časech. A kdo že jsou jeho hlavní postavy? Tibetský duchovní vůdce Dalajláma a jihoafrický arcibiskup a bojovník za lidská práva Desmond Tutu.

Dokumentární Ji.hlava také už po sedmé nabídne přehlídku virtuální reality, letos poprvé ovšem udělí i cenu pro nejlepší VR dílo. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet třeba pozici válečného pilota v roce 1945 (Shadow), sledovat migraci zvířat (Myriad. Where We Connect) nebo se dozvědět, odkud pochází materiály k výrobě chytrého telefonu (Seven Grams).

Letošním 26. ročníkem budou také rezonovat témata ruské agrese na Ukrajině a etiky ve filmu. Celý program najdete na webu.