Na studentské filmy Hollandové a Chytilové i čerstvou krev. Vybíráme z programu FAMUFEST

FAMUFEST letos slaví 40 let. Jubilejní ročník přehlídky pražské Filmové akademie múzických umění už tradičně představí aktuální studentskou tvorbu. Nebude chybět ale ani výběr z archivů bývalých absolventů FAMU a dnes už renomovaných režisérů, jako je například Věra Chytilová, Juraj Jakubisko nebo Jan Svěrák. A co dalšího festival nabídne? Praha 12:31 6. března 2024

Filmy Agnieszky Hollandové

Letošním hostem festivalu je jedna z nejúspěšnějších absolventek FAMU, světově uznávaná polská režisérka Agnieszka Hollandová. Uvede dva své snímky, po kterých bude následovat debata. Jedním z filmů bude krátký studentský film Hřích Boha z roku 1969.

Studio Najbrt

Chcete se dozvědět, jak producenti, distributoři i samotní filmoví tvůrci ovlivňují český filmový plakát a jaké to přineslo výsledky v průběhu posledních 60 let? O návrhu filmového plakátu bude v rámci industry programu mluvit známý grafik Aleš Najbrt.

FAMU versus

V rámci programové sekce FAMU versus přijedou festival navštívit studenti z polské Lodz Film School. Promítnou pět svých filmů, po kterých bude následovat diskuse s diváky.

Jak zaujmout

V rámci industry programu se budete moci seznámit s činností agentury Kantar, která se v rámci výzkumu trhu zabývá například konzumací médií a vlivem technologií na proměnu tohoto oboru. Zjistíte, jak funguje pre-testování v oboru reklamy, a to i s přesahem do filmových trailerů.

Autorské čtení

Píšete si deník? Vyprávíte příběhy trochu barvitější, než jaká byla skutečnost? Básníte z nespavosti? Nebo vám naopak nedá spát zvědavost, o čem píšou jiní? Na autorském čtení jsou vítáni všichni – všeteční tazatelé i ti, kteří chtějí jen tiše naslouchat. Přijďte si poslechnout, co skrývají v šuplících studenti katedry scenáristiky a dramaturgie.

Autorské hraní

Zajímá vás, jak se vyvíjí počítačová hra od prvotní myšlenky až po finální produkt? Studenti Herního designu FAMU prozradí, jaký je proces jejich práce – a zájemci si budou moct hry i vyzkoušet.

Jak na FAMU?

Zajímá vás, jak probíhají přijímačky a samotné studium na FAMU? V rámci doprovodného programu se i letos budete moci neformálně setkat s aktuálními studenty a zeptat se jich na cokoliv, co vás o studiu zajímá.

40. FAMUFEST Festival se koná od 6. do 10. března. Hlavní dění se bude odehrávat především v letenském Bio Oku a v divadle Alfred ve dvoře. Mezi další festivalové lokace patří Klub Letka, hudební klub Bike Jesus nebo Ankali, ve kterém se bude konat závěrečná afterparty.

FAMUFEST v síti času

K letošnímu jubileu vznikla ve spolupráci se studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy instalace FAMUFEST v síti času. Jejím prostřednictvím se můžete dozvědět více o historii festivalu a jeho vývoji za posledních 40 let.

Výstava + divadlo

Na FAMU nestudují pouze talentovaní filmaři, ale osoby tvůrčí všemi směry. K vidění tak budou instalace, projekce a mnoho dalšího. V rámci doprovodného programu se můžete těšit i na tradiční divadelní představení. S inscenacemi Píšu ti, protože… a You’ll lose your head for me přijedou studenti brněnské JAMU.

Dětský blok

Na FAMUFEST nezapomínají ani na ty nejmenší, možná budoucí nadějné filmaře! Se svými ratolestmi proto můžete přijít na dětský blok studentských filmů sestavený dramaturgických týmem festivalu.