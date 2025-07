Provazník o filmu Sbormistr: Krása zpěvu se potkává s temnem. Nechce se nám věřit, že se to může dít

Protichůdná svědectví bývalých sboristek v kauze sexuálního zneužívání ve sboru Bambini di Praga se staly inspirací k filmu Sbormistr. U podobných, léta zamlčovaných kauz společnost často nevěří obětem. „Často tam hraje roli kult osobnosti. Nechce se nám věřit, že by to tak skutečně mohlo být, a máme pocit, že si to ten člověk musí vymýšlet,“ říká pro Český rozhlas Plus režisér snímku Ondřej Provazník. Osobnost Plus Karlovy Vary 10:00 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Často tam hraje roli kult osobnosti, veřejná autorita, prestiž takového souboru nebo nějakého skvělého skautského i sportovního oddílu. Nechce se nám věřit, že by to tak skutečně mohlo být a máme pocit, že si to ten člověk musí vymýšlet,“ říká Provazník.

„A nejhorší je, že takovou reakci ta oběť dostane od nejbližšího okolí. A přitom je to velice absurdní. Že by si někdo takovou věc vymyslel, při představě, co všechno zažijete následně, když jdete s takovou věcí ven, když s ní chcete svědčit, to by musel být velký masochista,“ doplňuje.

Režisér v Osobnosti Plus poukazuje také na to, jak může být podobná situace náročná nejen pro oběti, ale také pro další členy kolektivu. A i to se pokusil ve filmu Sbormistr zachytit.

„Představte si, že v takovém prostředí zažijete svoje formativní léta, zažijete tam toho strašně moc dobrého a krásného, vytváříte skvělou hudbu, skvělé umění. Jezdíte na zájezdy, kam by se jinak člověk nedostal, máte tam partu kamarádek,“ vrací se ke sboru, kulisám svého filmu Sbormistru.

„A potom vám najednou někdo řekne, že to vůbec nebylo čisté, že to bylo hrozné, že se tam děly strašné věci. A vy s tím třeba osobně tu zkušenost nemáte. Nebo máte, ale vy jste se tomu nějak ubránila a máte pocit, že to tak mohl udělat každý. A nechcete si připustit, jak hrozné to bylo,“ vysvětluje Provazník.

„Také nemáte dost informací. To je mimochodem jedna z metod, které v tom filmu používáme. Je vyprávěný velmi náznakově, jemně, z pozice outsidera, holky, která do toho prostředí vstupuje, snaží se v něm uspět, ale neví toho dost,“ přibližuje režisér.

Spolupráce s dětským sborem

Ve filmu Sbormistr si zahrály neherečky, dívky z Kühnova dětského sboru. Jejich zájem Provazníka překvapil.

„My jsme na začátku udělali obří konkurz i v jiných sborech. Myslel jsem si, že tam přijde málo dívek. Ale bylo jich strašně moc. A ten příběh znaly. Já jsem jim napsal dopis, takovou stručnou synopsi filmu i toho, čím je inspirovaný,“ popisuje režisér.

Dívky podle něj hodně stály o to, aby si ve filmu mohly zahrát.

„Rodiče už k tomu měli samozřejmě skeptičtější postoj. A byl problém u Kühnova sboru samotného. A já se nedivím, protože ta kauza kdysi poškodila reputaci hodně pěveckých sborů,“ poukazuje na někdejší skandál kolem Bambini di Praga.

Přesto mu trvalo několik let přesvědčit lidi kolem sebe, že kauzu chce na plátně zpracovat citlivě. „Postupně se do toho projektu dostali,“ přibližuje a dodává:

„Myslím si, že i teď jsou vůči filmu zdravě skeptičtí. Drží si od něj odstup a já se jim v nějakém smyslu nemůžu divit. Jsem jim ale nesmírně vděčný, protože bez nich by film nikdy neměl tu autenticitu, tu zvukovou kvalitu, krásu toho zpěvu, která se potkává s temnem. A to byl mě strašně důležitý element.“

Ondřej Provazník | Foto: Martina Sedláková | Zdroj: Český rozhlas