Nemůžu se zlobit na filmaře, měl jsem žít jinak, říká jeden z členů PSH k dokumentu o kapele

Vrcholy i pády třicetileté kariéry, vtípky i hluboké osobní zpovědi, plno archivních záběrů. V dokumentu PSH Nekonečný příběh jdou Peneři strýčka Homeboye s kůží na trh. Tvůrci se shodují, že míra otevřenosti protagonistů byla obdivuhodná. Karlovy Vary 17:34 3. července 2022

„Kameraman Šimon mi připomněl, že jsem na začátku měl v režijní explikaci napsáno, že to je film o kamarádství, který chci dělat s kamarády. Takže chci všem kamarádům poděkovat. A také kapele, že do toho šla tak naplno, protože díky tomu film může být takový, jaký je,“ popisuje Radiožurnálu režisér Štěpán FOK Vodrážka.

Snímek se vrací k počátkům kariéry tří muzikantů. Dětství na pražském sídlišti, jejich začátky s graffiti a s rapem, zkušenosti s alkoholem a drogami.

„Když jsem to viděl poprvé, byl jsem trošku zhrozený. Pak jsem si uvědomil, že se nemůžu zlobit na filmaře, že jsem měl žít jinak. To tak prostě je a teď už to nezachráním tím, že bych nutil filmaře něco vystřihnout. Něco prostě z života vystřihnout nejde. Věci, který jsme zažili a prožili, nebyly vždycky jenom veselé. Myslím si, že to by měla být správná reflexe hudebního dokumentu,“ konstatoval Vladimír 518.

Kristina Roháčková

@kristirohacek Rap, drogy, Vinnetou a Saskia Burešová s nejdůležitějšími otázkami. Dokumentární trojportrét / střípky z kariéry / zpovědnice PSH Nekonečný příběh mě svou formou i aktéry bavil tak, že bych mu přála víc než 70minutovou stopáž. #KVIFF 1 28

„Doufám, že vás nebolelo to, že to chvílemi bolí. Ale ten dokument by podle mě měl trošku bolet, a proto je i chvílemi těžké na sebe koukat,“ dodal.

Ve snímku nechybí záběry z filmů o Vinnetouovi nebo Kalendárium Saskie Burešové.

„Nezbývá, než si položit otázku: co bude, až nebude rap? Co bude, až nebude PSH?“ zní úryvek z pořadu.

Po dlouhém aplausu ve stoje jeden z protagonistů Orion přiznal dojetí: „Nejdřív to bylo takový zvláštní, divný. Ale když jste se začali tak smát, čím dál tím víc, tak mi to dalo takovou ‚power‘, že to dokoukám. Vy jste si tady pak stoupli, až mě to dojalo.“

Později večer fanoušci PSH zaplnili prostranství u karlovarského vřídla. Kapela pro ně přichystala hodinový koncert. Dokument PSH Nekonečný příběh půjde do kin na podzim.