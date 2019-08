Tarantinovo Pulp Fiction po česku. Ve středočeském Tloskově točí hollywoodskou kultovní klasiku

V tloskovském centru se starají o lidi s mentálním a kombinovaným postižením nebo o lidi s poruchami autistického spektra. Ředitel Matěj Lipský, vnuk českého herce Lubomíra Lipského, na zámku s klienty dlouhodobě provozuje umělecké terapie třeba s využitím hudby nebo divadla. Myšlenka na film ho prý lákala delší dobu.

„Přeci jen jsem z rodiny Lipských, tak jsem sem ten film chtěl dostat. Máme tady dva klienty - Ondru a Jirku - jeden je podobný Johnu Travoltovi, druhý je podobný Samuelu L. Jacksonovi. A když je máte v zařízení, tak nenatočte Pulp Fiction,“ popisuje Lipský pro Český rozhlas Region.

Na natáčení se podle něj podílí téměř třicetičlenný profesionální štáb s filmovou technikou za zhruba 13 milionů korun, kterou jim zdarma půjčila specializovaná firma. A tým tvoří především klienti centra.

„Všichni to berou jako takovou správnou charitu. Stalo se to, co jsem chtěl. Máme vlastně klientský štáb. Osvětlovače, klapku, architekta, zvukaře také dělají klienti,“ přibližuje.

Nápad se povedl Lipskému dotáhnout po roce příprav. Spojil se dokonce s produkční Jiřinou Šimkovou a režisérem Jakubem Vlachynským. Film se točí bez scénáře, dané jsou akorát lokality a scény. Dialogy a situace jsou improvizované.

Jiřina Šimková do natáčení speciální „tarantinovky“ sehnala i profesionální herce Jaroslava Duška a Ivana Fraňka. Tomu se líbí, že cílem není výsledný snímek, ale samotný proces natáčení terapeutického filmu.

„Je to nádherné, ta terapie je výborná. Pro mě je to nádherný projekt a má pro mě větší smysl, než točit nějaký hloupý film. Udělali jsme si tady jeden den, kdy jsme se poznali s Matějem a kluky, co hrají hlavní role, a to mě dostalo. V první chvíli jsem si řekl, že to chci dělat a je to pro mě důležité. Ti kluci mě inspirují pro strašně moc věcí,“ podotýká Franěk.

Herci-klienti Ondra a Jirka jako zabijáci Jules (Samuel L. Jackson) a Vincent (John Travolta) v kultovním filmu Pulp Fiction režiséra Quentina Tarantina. Uprostřed Matěj Lipský, ředitel Centra sociálních služeb Tloskov | Foto: Markéta Šedivá

Zabijáci Vincent (John Travolta) a Jules (Samuel L. Jackson) v kultovním filmu Pulp Fiction režiséra Quentina Tarantina | Foto: Collection Christophel/RnB©Miramax | Zdroj: Profimedia

‚Teče to z něj jako z potoka‘

Udržet smích při dialozích herců-klientů, kteří jsou někdy i nechtěně vtipní, je podle něj mnohdy náročné.

„V jedné scéně jsme teď s Jardou Duškem měli hlavy vedle sebe a smíchy jsme se rozklepali oba dva. Odbourávají nás každou chvilku, ale je to příjemné. Úžasný je i ten štáb klientů. Každý si zkusí něco, rádi to dělají a učí se to velice rychle, což je krásné,“ dodává Franěk.

A spokojený je i Jaroslav Dušek: „Ondra a Jirka jsou výborní, samozřejmě Ivan Franěk taky. Ale Ondra s Jirkou překonávají veškerá naše očekávání. Zejména teď, když mě v jedné scéně operovali jako chirurgové, tak věta ‚teče to z něj jako z potoka‘ byla vynikající.“

K tomu, že výsledek natáčení není důležitý, se přidává i Matěj Lipský. Natáčení si především měli lidé z tloskovského centra vyzkoušet.

„Hlavní myšlenka byla, že pokud tohle bude fungovat, tak se pokusíme sehnat partnery na velkofilm. Naše Pulp Fiction, ze kterého se trochu stává hodně milý film jako od Monty Pythonů, bude tak na dvacet nebo třicet minut. Ale výhledově bychom chtěli opravdu udělat biják do kin. A už se nám začínají ozývat docela zajímavý lidi s možnou podporou,“ prozrazuje Lipský.

Premiéru snímku chce Lipský udělat přímo v zámku Tloskov, kde klienti žijí. „Chci, aby si zažili opravdovou filmovou premiéru se vším všudy. Všichni ti klienti, co se na tom podíleli. O natáčení vzniká také snímek, který točí dokumentaristka Jana Počtová. A samozřejmě si i my děláme náš vlog,“ uzavírá.

Ve filmu si zahrají i profesionální herci Jaroslav Dušek (vlevo nahoře) a Ivan Franěk (vpravo nahoře) | Foto: Markéta Šedivá