Putin nařídil povinné promítání propagandistických filmů. ‚Dokumenty‘ se mají týkat války na Ukrajině

Nejenom televizní obrazovky v ruských domácnostech, ale taky tamní kinosály by už brzy mohlo ovládnout téma války na Ukrajině. Prezident Vladimir Putin totiž nařídil ministerstvu kultury, aby zajistilo v kinech promítání filmů o takzvané zvláštní vojenské operaci, jak Rusko označuje svoji invazi na Ukrajinu. Moskva 7:00 5. ledna 2023

V ruských kinech se podle prezidentského výnosu mají povinně promítat „dokumentární“ filmy, jejich cíl je ale reálně propagandistický.

To nasvědčuje i deklarované zaměření. Filmy se mají zabývat „zvláštní vojenskou operací“ a „bojem s neonacistickou a neofašistickou ideologií“, tedy v duchu toho, jak Kreml ospravedlňuje svoji agresi vůči Ukrajině. Ukazovat mají odvahu a hrdinství ruských vojáků.

Propagandistické filmy nejsou v postsovětském Rusku novinkou. Řada z nich ještě před invazí vznikala pod hlavičkou mediální skupiny Rossija Segodňa, kam spadá mimo jiné televize RT. Množství takové tvorby vzniklo také pod hlavičkou státních televizí, Prvního kanálu a kanálů stanic Rossija nebo společnosti Gazprom media.

Tvůrci produkce, která by teď měla zamířit do kin, ale ještě známí nejsou. Jasněji by mělo být v dalších týdnech. Do prvního února má totiž konkrétní plán představit ministryně kultury Olga Ljubimovová, chráněnkyně známého režiséra Nikity Michalkova. Filmařům by podle Putinova výnosu také mělo pomáhat ruské ministerstvo obrany.

Zda se Rusko vrací do dob válečných kinožurnálů, jaké se za Sovětského svazu povinně pouštěly v kinech před začátkem promítání, zatím zůstává otázkou, neboť formát ani délka těchto filmů nejsou v současnosti jasné.

Nelze odhadnout ani to, jestli se tyto nové propagandistické snímky budou pouštět před filmem, na který lidé přijdou do kina, nebo jestli půjde o celovečerní filmy.

Krize ruských kin

Pokud dojde na druhou z těchto variant, zabije Kreml dvě mouchy jednou ranou. Ruská kina se totiž od jara potýkají s existenčními problémy, kdy po odchodu západních společností z ruského trhu kvůli invazi mají potíže najít snímky k promítání.

Některá kina sice i po tom, co se přední západní filmové společnosti jako Warner Brothers nebo Disney stáhly z Ruska, dál promítala jejich filmy, na které získala práva ještě před začátkem invaze, musela tak ale činit bez povolení.

Daný západní film proto označila za bezplatnou službu před promítáním jiného, ruského filmu. Diváci si tak oficiálně kupovali lístky na ruský film, který inkasuje vstupné, kino ale navštěvovali kvůli západní tvorbě.

Ani tohle však řadu kin nezachránilo – podle ruské Asociace vlastníků kinosálů jich jenom do půlky října na 700 muselo zavřít.