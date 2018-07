Chystá se premiéra filmu o rockové skupině Queen, na snímek se čekalo osm let

Světová premiéra filmu o rockové skupině Queen bude za tři měsíce. Vstupenky už jsou ale v prodeji a rychle mizí. Producenti tento týden představili druhou verzi filmové upoutávky. Tu první už na internetu vidělo 15 milionů lidí. Do českých kin by měl film Bohemian Rhapsody doputovat 1. listopadu. Londýn 10:45 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jediná věc, která je ještě pozoruhodnější než jejich muzika, je jejich příběh,“ tak zní oficiální slogan snímku, který představuje patnáct let legendární britské skupiny.

Od jejího zrodu až po památný koncert Live Aid v roce 1985. Hlavním tahákem je samozřejmě život zpěváka Freddieho Mercuryho. Toho ztvárnil americký herec egyptského původu Rami Said Malek.

„Setkání s členy skupiny Queen bylo nezapomenutelné. Nahrál jsem nějaké skladby, které původně zpíval Mercury, a produkce jim nahrávku poslala. Předpokládal jsem tedy, že ji viděli. Jenomže jim se nahrávku nějak nepodařilo stáhnout nebo co. Přišel jsem do bytu bubeníka Rogera Taylova, seděl tam i kytarista Brian May, a já musel přihlížet tomu, jak poprvé slyší můj zpěv. Bylo to strašné, ale schválili mě,“ popsal herec Rami Said Malek své setkání se členy slavné skupiny.

Film Bohemian Rhapsody je v hudebním i filmovém světě už delší dobu diskutovaným tématem. Natáčení oznámili producenti už před osmi lety. Dlouho ale nebylo jasné, kdo ztvární frontmana Freddieho Mercuryho. Podle původních představ to měl být Sacha Baron Cohen, kterého proslavil film Borat. Na celkovém vyznění filmu se ale neshodl s kytaristou a neoficiálním mluvčím kapely Brianem Mayem a od projektu ustoupil.

První filmová upoutávka sklidila lehkou kritiku za to, že zakrývá homosexuální nebo spíše bisexuální Mercuryho orientaci. Nová ukázka vyznívá jednoznačně: „V téhle kapele může být jen jeden hysterický buzík,“ říká v ní během hádky Rami Said Malek alias Freddie Mercury.