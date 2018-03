V Tarantinově novém filmu o pozadí vražd Charlese Mansona si zahrají DiCaprio a Pitt

V novém snímku režiséra Quentina Tarantina nazvaném Once Upon a Time in Hollywood (Kdysi dávno v Hollywoodu), který vypráví o hlavním městě filmového průmyslu v dobách hipíků a ve stínu řádění vraha Charlese Mansona, si hlavní role zahrají hvězdy Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. Oznámilo to filmové studio Sony Pictures, které za filmem stojí.

