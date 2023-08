Quentin Tarantino vydává Filmové spekulace. Možná v nich o sobě říká víc, než původně chtěl

Právě těmi reflexemi je kniha cenná. Vedle spousty zajímavostí ze zákulisí vzniku jednotlivých snímků a neznámých faktů ze životů a tvorby jejich tvůrců, každý snímek hodnotí. Často se na shlédnutá díla dívá z nečekaných úhlů.

„V knize v podstatě vychází z názorů toho desetiletého kluka, jde tedy o imprese vzniklé poté, co je viděl poprvé. Ty, které se mu tenkrát líbily, pak samozřejmě viděl znovu a znovu, a ke svým hodnocením přidává další vrstvy, ale ten základ tvoří pohled dítěte na tehdy jemu nepřístupné filmy,“ přibližuje Tarantinův text jeden z překladatelů, Michal Málek.

Druhou překladatelkou byla Iva Hejlíčková. Práci neměli jednoduchou. Režisérův literární styl se totiž podobá jeho režisérskému filmového stylu.

„Vypráví dost na přeskáčku a v zákrutách. Začne rozvíjet jednu myšlenku, za chvíli přeskočí jinam, pak zase jinam, a nakonec to nějakým způsobem spojí dohromady. Držet se všech těchto linek není pro překladatele jednoduchá věc. Potýkali jsme se s mnohými záludnostmi,“ osvětluje Málek těžkosti práce na převodu Tarantinovy knihy do češtiny.

Tarantinovo vzpomínání není sebestředné

Jako čtenář má pak nejraději dvě pasáže z Tarantinových vzpomínek. „V úvodu nás uvádí do zákulisí svého rodinného života, dozvíme se, jak vyrůstal, o jeho návštěvách biografů, důležité bylo i to, s kým na filmy chodil a s kým o nich pak mluvil. Když byl Tarantino kluk, byla to především jeho matka.

Stejně působivý je i závěr knihy. Slavný režisér ho věnoval jednomu ze svých černošských kamarádů, který ho ve velkém zasvětil do blaxploitation filmů. Tarantino je dnes jedním z největších znalců černošských filmů 70. let.

Viděl je prakticky všechny, a z jeho textu je jasná motivace, která ho k tomu vedla. Taky se tu dozvíme, proč se stal scenáristou a jaké cesty vedly k tomu, že se mu to povedlo,“ vysvětluje překladatel (a filmový historik a dramaturg) Michal Málek.

Jedním dechem pak dodává: „Tarantinovo vzpomínání není sebestředné. Možná tu ale o sobě – i trochu nechtěně – prozrazuje víc, než by snad chtěl. Myslím si, že Filmové spekulace nejsou jeho poslední knihou, možná jednou napíše nějakou opravdu ‚sebestřednou‘, která ale už asi nebude tak upřímná.