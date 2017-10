Quentin Tarantino lituje, že nezakročil proti Weinsteinovi. 'Věděl jsem dost na to, abych udělal víc'

„Věděl jsem dost na to, abych udělal víc, než jsem udělal,“ sdělil Tarantino deníku New York Times. „Bylo to víc než jenom běžné pomluvy. Nebylo to z druhé ruky. Věděl jsem, že pár věcí udělal,“ řekl herec, který zároveň olitoval, že nezakročil.

Weinsteina ze znásilnění a sexuálního harašení viní desítky hollywoodských hereček. Pětašedesátiletého producenta kvůli tomu vyšetřují policisté z Londýna, New Yorku a nově taky z Los Angeles. On sám jakékoliv obvinění odmítá.

Kauzu začátkem měsíce otevřel časopis New Yorker a Weinsteina kvůli tomu ze svých řad propustila například akademie udílející filmové Oscary.