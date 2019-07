Režisér Špaček: Mechanismy, které umožnily nástup komunismu, fungují stejně. Lidé i nyní selhávají

Radim Špaček je známý český režisér, který se kromě filmové tvorby věnuje televizní a divadelní režii. Aktuálně pracuje na dokumentu, který mapuje 90. léta. „Původní nabídka zněla: pojďme natočit dokument o devadesátkách se zaměřením na hudební scénu,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Forma se ale tvůrcům trošku vymkla z rukou a z dokumentu se postupně klube spíš hraný film, ve kterém půjde kromě hudby také o politiku a společenské změny. Osobnost Plus Praha 16:07 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Doba komunismu ho svým způsobem fascinuje. Chuť pracovat s aktuálnější látkou prý sice má, ale uvědomuje si, jak nebezpečné může být točit o současnosti bez potřebného odstupu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Osobností Plus je Radim Špaček

Současnost by charakterizoval jako studenou občanskou válku. „Mechanismy, které umožnily nástup komunismu nebo zvěrstva v 50. letech, fungují stejně. Lidé i dnes selhávají, snaží se zaplašit své černé svědomí a občas musí ohnout páteř,“ vysvětluje, jak vnímá paralely s minulostí.

Vzpomínky na Sarajevo

Špaček zavzpomínal i na své bouřlivé mládí, kdy k nelibosti otce Ladislava Špačka vycestoval na vlastní pěst do Sarajeva zmítaného válkou.

„Odjel jsem tam proto, abych pochopil, o co tam přesně jde. Chtěl jsem tomu přijít na kloub. Tam jsem samozřejmě zjistil, že to nejde pochopit během několika dnů. Ale rozhodl jsem se, že udělám maximum pro to, abych tam natočil film. Měl by tam vystoupit Allen Ginsberg, legendární klub Bunkr nebo Radio 1,“ říká.

Snímek Mladí muži poznávají svět se natočit skutečně podařilo a začínající filmař s ním dokonce zabodoval na festivalech. Návrat domů ale nebyl lehký a Špaček se po pokusu o sebevraždu na několik dní ocitl v psychiatrické léčebně.

„Jako každý správný mladý rozháraný umělec jsem nebyl zcela psychicky vyrovnaný. Dokonce si myslím, že po tom ročním pobytu v Sarajevu se u mě mohlo projevit něco jako posttraumatická stresová porucha. Stresu opravdu bylo hodně a do toho jsem se nešťastně zamiloval,“ vzpomíná.

Ze sebevraždných tendencí ho údajně vyléčila smrt bývalého spolužáka, který nesehnal dárce kostní dřeně. „Tehdy jsem si řekl, jaký je to nevděk. On chtěl žít a nemůže a já s tím darem zacházím takhle lehkovážně.“

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Radimem Špačkem. Řeč přišla třeba i na to, co ho fascinuje na předlistopadové éře nebo na složité rodinné vztahy.