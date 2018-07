Je mi jedno, kde lidé film uvidí, jde o příběh. Rain Man by dnes byl spíš pro televizi, řekl Levinson

Humanistické projekty typu Rain Man jsou v Hollywoodu podle jeho režiséra Barryho Levinsona ve slepé uličce. Dnes by ve velkém americkém studiu jeho oscarový film nevznikl. Levinson to v pátek řekl na tiskové konferenci v Karlových Varech hned poté, co za ovací publika vstoje uvedl právě svůj slavný film ověnčeným čtyřmi soškami americké akademie, od jehož natočení letos uplynulo 30 let. Karlovy Vary 18:20 6. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Producent a režisér Barry Levinson | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Změna z hlediska klimatu ve filmovém průmyslu, nebo rozhodně v Hollywoodu, znamená, že by to dnes už nebylo možné natočit, je to příliš humanistický film,“ řekl. V Hollywoodu se podle něj točí především komiksy, filmy superhrdinské a hororové. Ale mezeru na trhu podle něj zaplňují televizní produkce - sám svůj poslední film Paterno natočil v produkci HBO. „Je mi jedno, kde a jak lidé film uvidí, jde mi o příběh,“ řekl.

Dojatý režisér při úvodu k filmu Rain Man před více než tisícovkou diváků ve Velkém sále řekl, že jedním z největších přínosů jeho filmu bylo zaměření na autismus. „Obrátil pozornost všech lidí na autismus, to byla záležitost, o které do té doby nikdo nic nevěděl. Nám se podařilo rozšířit povědomí o této mentální poruše,“ řekl.

Dříve se rodiny s takto postiženými dětmi musely s touto nemocí vypořádat samy, nedokázaly nikomu vysvětlit, co to je. „A teď mohly říct: Viděli jste film Rain Man? To je o tom, čím je postiženo moje dítě! Byla to taková úleva, bylo možné této záležitosti přiřadit nějakou tvář, to byl jeden z přínosů filmu Rain Man,“ řekl.

Levinson se prý sám na své vlastní filmy nedívá - pokud nalistuje v televizi film a pozná, že je jeho, přepne program. I Rain Mana prý viděl teprve nedávno za uplynulých 30 let. Ve Varech ocenil, že na tak letitý film přišlo tolik lidí, kteří jsou festivalovým publikem. Mohou být proto považováni za náročné diváky a Levinson jim opakovaně děkoval.

Na závěr festivalu v Karlových Varech režisér v sobotu převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.