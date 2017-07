Rakušan, Terminátor i kalifornský guvernér. Arnold Schwarzenegger slaví sedmdesátiny

Když byl dítě, nikdo by do něj asi neřekl, že se stane jedním z nejúspěšnějších kulturistů všech dob. Smáli se mu kvůli hubeným lýtkům. Pak si ale sám vyrobil první činky a chodil pěšky přes strmý kopec do posilovny ve Štýrském Hradci. I díky tomu se nakonec stal slavným hrdinou akčních filmů. Arnold Schwarzenegger slaví sedmdesátiny. Los Angeles 9:33 30. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Foto: Bontonfilm

Nejslavnější žijící Rakušan slaví narozeniny. Arnoldu Schwarzeneggerovi je 70.

Herecké začátky ovšem nebyly jednoduché. Producenty sice zaujaly jeho výrazné svaly, ale nejdřív nevěděli, co si s nimi počít ve filmu.

Jeho jméno bylo pro Američany složité, a tak nejdřív vystupoval jako Arnold Strong. A problém působil i jeho výrazný přízvuk.

'Já se vrátím.' Ani svou nejslavnější hlášku, původně z filmu Terminátor, Arnold Schwarzenegger nejdřív nedokázal říct. „Nedokázal jsem vyslovit to 'I'll', tak jsem šel za Jamesem Cameronem, jestli bych nemohl říct 'I will be back', že to zní víc jako od stroje. A on na to: 'Ne ne ne, já ti neříkám, jak hrát, ty mi neříkej, jak mám psát'.“

Akční snímky jako Predátor, Barbar Conan nebo třeba Nepostradatelní, kde přemohl hordy nepřátel, jsou tím, díky čemu je Schwarzenegger nejznámější. Za ně ale sbíral hlavně nominace na herecké anticeny Zlaté maliny.

Kritiky upoutal spíš v komediích. Nominaci na Zlatý glóbus si vysloužil díky roli těhotného genetika ve filmu Junior, který shodou náhod taky pocházel z Rakouska.

Schwarzeneggerovi prý jeho země připadala malá už v dětství. „Ve škole jsem viděl záběry New Yorku, ty mrakodrapy, dálnice, mosty. Všechno se mi zdálo tak velké, v Rakousku v mé rodné vesnici jsme měli všechno malé - malé mosty, malá auta... Zamiloval jsem si to a rozhodl jsem se, že musím do Ameriky.“

Schwarzeneggerův vztah k rodné zemi ale zůstal pozitivní. Do Rakouska se často vracel, a to i v roli republikánského guvernéra Kalifornie.

„Božská káva, Mozartova hudba, císařské trhance nebo šťavnaté vídeňské řízky. Mmmm. Na to všechno se mi sbíhají sliny. A taky náš štýrský dýňový olej. Amerika je země neomezených možností, ale v Rakousku pro mě všechno začalo. Tady jsem udělal první obchody, vyhrál první soutěže a snil své první velké sny,“ řekl bývalý guvernér Kalifornie.

Rakušany chválil třeba i za jejich zelenou politiku. Právě přísné ekologické zákony se staly hlavním dědictvím jeho guvernérské éry.