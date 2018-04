Třeštíková k natáčení dokumentu o Formanovi: Probírám všechny jeho výpovědi, hrozně mě to vzalo, říká

Zpráva o pátečním úmrtí oscarového režiséra Miloše Formana zasáhla také dokumentaristku Helenu Třeštíkovou, která o filmaři českého původu právě připravuje pro Českou televizi snímek s pracovním názvem Cesta ke svobodě. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz popsala, jak chystaný dokument ovlivní náhlá Formanova smrt. Rozhovor Connecticut (USA) / Praha 12:15 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Forman (na fotografii z roku 2009) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Jak jste přijala zprávu o úmrtí Miloše Formana?

Musím říct, že jsem z toho hrozně v depresi, protože teď intenzivně připravuji scénář. Měli bychom na dokumentu v blízké době začít pracovat.

Mám pocit, že jsem se v posledních dnech úplně napojila na Miloše Formana, probírám všechny jeho výpovědi a hrozně mě to vzalo.

Jak ovlivní Formanova smrt podobu vašeho připravovaného dokumentu Cesta ke svobodě?

Na našem záměru se nic nemění, protože jsme od začátku nepočítali s tím, že by tam pan Forman nějak aktivně působil. Už odmítal vystupovat na kameru, ale o všem věděl, se záměrem souhlasil, všechno jsme s ním konzultovali, takže to bylo v souladu s ním.

Cesta ke svobodě je zatím pracovní název, ještě se může změnit. Myslím ale, že to bude pořád stejné. Akorát už nebudeme moci nic konzultovat, případně jen s jeho ženou.

V jaké fázi je nyní dokument?

O tom projektu vím přes rok. Tehdy jsme to dojednávali ve Štrasburku, protože je to společný projekt České televize a Arte (francouzsko-německá televizní stanice, pozn. red). Od té doby hledáme v archivech ve všech částech světa, co o Miloši Formanovi vzniklo. Různé dokumenty, záběry z natáčení, prostě všechny materiály, které jsou k dispozici. Je to taková rešeršně-hledačská práce. Na projektu se nic nemění, akorát že ho pan Forman už neuvidí, což mě strašně mrzí.

Kdy jste naposledy s Milošem Formanem mluvila?

Asi tak před rokem nebo před půl rokem. Od té doby jsme byli ve velmi těsném kontaktu s jeho ženou Martinou, která nám v poslední době zprostředkovávala komunikaci. Myslím, že pan Forman se necítil dobře už delší dobu, ale moc se o tom nemluvilo. Byl v Connecticutu na jejich farmě a už příliš nekomunikoval se světem.

Je to hrozně smutné, ale udělal ohromný kus práce. Je to nejslavnější režisér českého původu ve světě. Nikdy na něj nezapomeneme. To je to nejoptimističtější, co teď dokážu říct.