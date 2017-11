Až do konce lidmi. Energické drama 120 BPM odhaluje neviditelné oběti epidemie AIDS

„Dobrý den, jsme ACT UP a přišli jsme si s vámi promluvit o bezpečném sexu,“ prohlásí mladý Francouz ke zděšení učitele před třídou plnou náctiletých. Je začátek 90. let a Francií se šíří epidemie AIDS. Ve Spojených státech v té době zabije ročně přes 20 tisíc lidí.

O praktikách bezpečného pohlavního styku se ale nemluví. Řada lidí se tak nakazí rovnou při svých prvních zkušenostech. AIDS je veřejné tajemství, na které se umírá ve velkém. „Smrt kosí naše přátele. My umřít nechceme!“ vykřikují na demonstracích členové ACT UP. V davech polehávají na ulicích, značkují prostory farmaceutických laboratoří umělou krví, polepují město apelativními plakáty.

Zahradnictví si nechalo humor na konec. Romantickou dramedií Nápadník finišuje v nejlepším Číst článek

Nový snímek režiséra Robina Campilla je jeho osobní výpovědí o letech, která celá gay komunita strávila ve strachu o sebe a své nejbližší. Aktivistická organizace ACT UP, založená v Paříži na konci 80. let podle amerického modelu, totiž fungovala trochu jako náhradní rodina.

Z francouzského filmu 120 BPM | Zdroj: Film Europe

Úzce semknutá komunita sdružovala HIV pozitivní i negativní. Snažila se bojovat za zrychlení výzkumu léčby, za osvětu mezi veřejností, za zlepšení image HIV pozitivních v mediích i za distribuci čistých jehel mezi imigranty, narkomany a hemofiliky, mezi kterými se nákaza také šířila. Všechny jejich činy vycházely ze vzteku, smutku a frustrace nad tím, že se žádné pokroky neděly.

Není tak moc těžké pochopit, proč si 120 BPM vybralo za svůj ústřední motiv právě tepající srdce. Má koneckonců stejný rytmus, když člověk vyráží do boje, i když se jen svíjí do taneční hudby na parketu. Připomíná mu přitom, i když už je jeho tělo poseté lézemi, že je stále naživu.

Arnaud Valois ve filmu 120 BPM | Zdroj: Film Europe

Campillo za sebe ve filmu nechává mluvit postavy, které spíše než jednotlivce představují různé role. Je tu matka zápasící za život svého syna, dívka vždy stojící v přední linii i mladý muž, který se stal lékařským amatérem, jen aby porozuměl farmaceutickým zkratkám a kličkám. Jediní dva, jejichž životy ale poznáme více zblízka, jsou Nathan (Arnaud Valois) a Sean (Nahuel Pérez Biscayart).

Jeden se roky zdržoval romantických vztahů, u druhého už nemoc propukla naplno. Zůstává na vlastní interpretaci rozhodnout se, co je k sobě přitáhlo. Možná adrenalin vydávající se za chtíč, možná potřeba nestrávit poslední chvíle života sám. Nezáleží na tom. Bez Valoisova stoického pozorovatele a Biscayartova živelného průvodce světem ACT UP by totiž 120 BPM jednoduše nefungovalo.

120 BPM

drama

Francie, 2017, 140 min

Režie: Robin Campillo

Hrají: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz, Félix Maritaud

Hodnocení: 80 %

Ve snímku, který často až šokuje svou nekompromisností a upřímností, patří Valoisovi s Biscayartem některé z emočně i fyzicky nejotevřenějších scén – od prvního sdílení postele, kam se mezi ně přikrádají duchové jejich milostného života, až po záběr na dvoje otevřené dveře, jedněmi ukazujícími život, druhými na smrt.

I přes těžkost tématu, o kterém pojednává, si Campillonův film nachází místo pro humor a lidskost, a to až do samotného konce. Je to nutná vzpomínka na nepříliš vzdálenou realitu a skupinu lidí, jež byla ochotná vyzkoušet všechny možnosti, aby přestala být v očích společnosti neviditelná. Její zápal je pak přítomný stejně ve chvílích, kdy pohazují popel po pojišťovácích i kdy jen diskutují na pravidelných setkáních. Už jen díky tomu je 120 BPM nejenergičtějším filmem uplynulého roku.