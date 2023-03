Driver kontra dinosauři. Sci-fi 65 staví vděčné téma do nevděčně průměrného příběhu

Před 65 miliony let se Adam Driver vlastnoručně zasloužil o vyhlazení dinosaurů z povrchu Země… nebo aspoň tak trochu. Sci-fi jednohubka, kterou od minulého týdne k zaslouženě nevelkému zájmu hrají česká kina, slibuje příběhové setkání The Last of Us a Jurského parku. Nejlépe ale funguje jako ukázka toho, když se dobrý herec snaží udělat maximum s 90 minutami, kde sebou podle scénáře jenom někam fláká. Recenze Somaris / Země 12:13 22. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dlouho před příchodem lidstva, jak nám vysvětlí plovoucí titulek, v nekonečném vesmíru prozkoumávaly nebe jiné civilizace. Tahle konkrétní sídlí na planetě Somaris. Moc se o ní z krátké úvodní scény nedozvíme – snad jen že se tam (k divácké úlevě) mluví anglicky a místní móda vypadá, jako kdyby někdo vybrakoval fundus České televize k seriálu Návštěvníci.

I špatné zprávy se naštěstí předávají v intergalakticky srozumitelném balení, tedy na pláži za lehce větrného počasí. Pilot Mills (Adam Driver) tu své dceři Nevine (Chloe Colemanová) oznámí, že odlétá na dvouroční misi. Nechce sice Nevine na tak dlouhou dobu opouštět, ale co si prací vydělá, zaplatí léčbu její nejmenované nemoci.

Velké nic je covidový dokument rozkročený mezi komedií, rekapitulací a meditací Číst článek

Jenže Millsova loď po zásahu vesmírným rojem ztroskotá neznámo kde. Posádka, uložená do kryogenního spánku, poklidně a zcela nevědomky umírá. Z vraku se vypotácí jen lehce potlučený pilot, kterého na povrchu hustě zalesněné planety přivítá obří dinosauří stopa. Načež nový titulek přivítá diváky na Zemi. Akorát že té před 65 miliony let.

Jako by nestačilo, že se Mills v tu chvíli stává lovnou zvěří pro množství prehistorického ještěrstva, tak také zjistí, že jeho posádka má dalšího přeživšího. Koa (Ariana Greenblattová) je asi 11letá vystrašená dívka, která (k Millsově neštěstí a diváckým rozpakům) anglicky nerozumí. Mills má ovšem v záloze množství technologických vychytávek a jednu ne tak úplně nevinnou lež, s nimiž ji přesvědčí, aby se společně vydali na cestu za vlastní záchranou.

Pokud to působí jednoduše, pak je to proto, že 65 není kdovíjak komplikovaný film. Dvojice postav se s pomocí pro děj užitečných udělátek přesouvá z jednoho bodu do druhého, přičemž u toho naráží na minimum překážek. Akorát že tady je k tomu doprovází grandiózní hudba a počítačoví dinosauři, za které by se nemusel stydět ani Spielberg.

Ariana Greenblatt a Adam Driver ve snímku 65 | Zdroj: Falcon

Kdykoli ale Adam Driver propukne v tichý pláč nebo vyjekne bolestí, tak jak to dokáže jen někdo s oscarovou nominací za mistrovsky frustrované vražení pěstí do zdi, nejde si pomyslet, že tu něco úplně nehraje. Protože Driver podává výkon, jako by se nacházel ve filmu, který si to zaslouží.

Vzít emočně zkoprnělého muže a nechat ho postupně pookřát v přítomnosti podstatně naivnější, nejlépe dětské postavy, bylo vypravěčsky vděčné téma ještě předtím, než se jeho tváří stala v uplynulých měsících postapokalyptická série The Last of Us.

65 sci-fi thriller

USA, 2023, 93 min Režie a scénář: Scott Beck, Bryan Woods

Hrají: Adam Driver, Ariana Greenblattová, Chloe Colemanová

Jenže ta měla více než devět hodin na budování uvěřitelného dramatu, zatímco 65 pouze prolétává těmi nejpředvídatelnějšími dějovými zkratkami. Nebýt toho čerstvého srovnání, možná by to celé nepůsobilo tak průměrně až lacině.

Mills s Koou dostanou pouze pár upřímných, i když jazykovou bariérou zatížených chvilek ke sblížení, kdy je zrovna nepronásledující pterodaktylové nebo na ně ze stínů nevyskakují jiné druhohorní příšery. Mezi okamžiky hororu, akce a lehce přihlouplého humoru je ale až příliš nevyrovnaný přechod.

Přitom to není tak, že by scenáristicko-režijní duo Scott Beck a Bryan Woods (podpořené produkcí Sama Raimiho) už v minulosti neukázalo, že neumí vykřesat silný příběh z jednoduchého boje o přežití. Podepsaní jsou například pod Krasinského rodinným hororem Tiché místo.

Tentokrát se jim podobné kouzlo zopakovat nedaří. 65 sice – i navzdory své komorní atmosféře – navenek dává dojem velikosti, zcela ale postrádá srdce velkého filmu.

Akční sci-fi 65 mělo v českých kinech premiéru 16. března 2023.