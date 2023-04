Zrození tenisky. Nový film Bena Afflecka dává lekci v marketingovém patosu

Pokud jste v první polovině 80. let na Západě chtěli být hip a trendy, nosili jste tenisky značek Adidas nebo Converse. To je prostě fakt. Reklamu jim totiž dělaly nohy smluvně vázaných sportovních megahvězd typu Magica Johnsona nebo Gerda Müllera.

Jenže to všechno se mělo už brzy změnit díky jednomu bláznivému nápadu hledače talentů a klíčovému přispění neústupné matky budoucí basketbalové legendy. Riskantní rozhodnutí postavit celou kolekci bot na jediné osobě, natožpak náctiletém talentu, přinese společnosti Nike kšeft století a sportovně-právní precedens navrch.

To ale předbíháme. Na začátku roku 1984 si firma z Beavertonu kdesi v americkém státě Oregon může tak akorát nechat zdát o tom, že by trumfla oblíbené tři pruhy svých německých konkurentů. A její basketbalové oddělení čeká na zázrak nebo na tichou, pro novinové titulky naprosto nezajímavou smrt.

Je to Sonny Vaccaro (Matt Damon), místní znalec basketbalové univerzitní ligy a zarputilý odpůrce běhání, kdo navrhne, aby se Nike protentokrát – místo tradičního navázání spolupráce s náhodnými jmény ve spodní části hráčské top dvacítky – pokusil ukořistit největší objev sezony: Michaela Jordana.

Nejdřív si ale Sonny musí projít těžkou obhajobou před šéfem firmy Philem Knightem (Ben Affleck s bosýma nohama na pracovním stole), Jordanovou matkou Deloris (Viola Davis) a dalšími známými hereckými tvářemi (od Chrise Tuckera, Jasona Batemana a Chrise Messinu až po Marlona Wayanse, proslaveného hlavně parodickými filmy typu Scary Movie) v rolích obestřených významnými titulky a vysvětlivkami. Mezitím jediná postava, která žádné představení nepotřebuje, v záběru nikdy neukáže více než záda.

Konverzačně vedenému příběhu, který střídá mezi kancelářemi, zasedačkami a co připomíná supertajnou laboratoř na odhalení hlubokého obuvního spiknutí, se i díky tomu daří budovat napětí. Jako by divákům napovídal, že sledují zrod něčeho skutečně velkého a důležitého, co k nepoznání změní fungování našeho světa. Akorát že se tím myslí tenisky.

Ve zkratce tomu můžeme říkat syndrom inspirativního hollywoodského dramatu. Co je totiž v podstatě lidskými příběhy rozmělněná produktová reklama, dostává náhle rozměry historického milníku, který si zaslouží emočně naléhavé monology a dobrých pět minut dlouhý předtitulkový doslov o tom, jak to se všemi aktéry dopadlo.

Podobným příkladem by byl i na streamovací platformu Apple TV+ v minulém týdnu uváděný snímek Tetris. Ten zase pro změnu sleduje nečekaně komplikovanou bitvu o získání prodejních práv ke stejnojmenné počítačové hře, a půvabně přitom zkresluje fungování Sovětského svazu a tajné služby KGB.

Air: Zrození legendy komediální drama

USA, 2023, 112 min Režie: Ben Affleck

Scénář: Alex Convery

Hrají: Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Viola Davis, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker

Když se tu postava Američana (hraná Britem Taronem Egertonem) hodlá se svým ruským přítelem nad něčím dojmout, Rus ho odpálkuje slovy, ať si nechá svoje „americké emoce“. Lepší příměr aby zahraniční divák – nebo jen sebemenší cynik – pohledal.

Protože Tetris i Air: Zrození legendy – a jím společný žánr dramatického handlování o penězích – jsou už tak nějak tradičně plné sebedojímavých vět a marketingového patosu. O jejich kvalitě přitom ve velké míře paradoxně rozhoduje až schopnost ustoupit zpátky a nebrat věci tak vážně.

Affleckovi, který svůj nejnovější režijní počin natočil podle scénáře Alexe Converyho, se to daří tak napůl. Ne každý motivační citát z firemní příručky vyrovnává telefonická (a viditelně improvizovaná) groteska. Někdy zůstane jenom u rozpačité záchodové debaty.

Jenže k tomu všemu přiznaně hrají populární hudební motivy z filmů osmdesátých let, a ani kostyméři a maskéři dobovou nostalgií nijak nešetří. Na solidní, skutečností inspirovanou podívanou, od které nemáte žádné náročnější divácké požadavky, to stačí.

Životopisně laděný snímek Air: Zrození legendy mělo v českých kinech premiéru 6. dubna 2023.