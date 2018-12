Komiksový Aquaman je bláznivá podvodní jízda, která dovoluje divákovi na dvě hodiny vypnout

Jedním z mých odvěkých problémů s komiksovými adaptacemi je, jak se příběhy o převážně egomaniacích v přilehlých oblečcích berou příliš vážně. To ale rozhodně není případ nového Aquamana od studia DC Films, v němž hororový režisér James Wan rozplétá takzvanou origin story vodního superhrdiny, který je v podstatě Thorem tohoto komiksového vesmíru. Ani jeho nejodvázanější díl s podtitulem Ragnarok si ale netroufnul zobrazit bubnující chobotnici. Recenze Atlantik 11:13 17. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Říká se tomu charakterový růst, když se postava v prvním filmu vyjadřuje výhradně v hláškách (z těch nejikoničtějších zmiňme třeba „OK!“, „Dobrý!“ nebo „Kámo!“) a na začátku druhého cituje Julese Verna.

Nový snímek Aquaman ale nepředstavuje pokrok pouze pro svého titulního hrdinu, ale i komiksové studio DC, které poslední roky platí za nedomrlého napodobitele marvelovek, jemuž se překvapivě podařilo natočit uspokojivou adaptaci Wonder Woman a jenž kdysi dávno půjčil Batmana na tři filmy Christopheru Nolanovi.

Napravit reputaci celé značce připadlo malajsijskému režisérovi Jamesi Wanovi, jehož jméno se zapsalo do kinematografie s hororovými snímky Saw nebo V zajetí démonů. Jeho úkol byl o to složitější, že měl na plátna přenést příběh postavy, které kromě krále moří patří i titul jednoho z nejméně oblíbených superhrdinů. Možná i proto si Wan mohl dovolit nedbat na očekávání diváků a upustit uzdu své tvůrčí bujarosti.

Arthur Curry alias Aquaman neoplývá mocnými technologiemi; a kromě toho, že je zdatný plavec, jsou jeho největšími schopnostmi dýchání pod vodou a umění dialogu s rybami.

Už při pohledu na jeho filmového představitele Jasona Momou by však měly jít jakékoli posměšné poznámky stranou. Urostlý Havajec s potetovaným hrudníkem a pažemi totiž přeci jenom budí větší respekt než blonďák v zelených gatích z komiksové předlohy.

Momoa se pro tuto roli ukazuje jako ideální herec, protože dokonale zosobňuje její protichůdné síly. Jeho Aquaman má fyzické předpoklady pro superhrdinu, ale chybí mu jakékoli ambice jím být. Místo toho, aby se zabýval údělem zachránce světa, chce jen vést poklidný život, který ne zrovna zřídka zahrnuje popíjení piva a rozpoutávání rvaček v místní putyce.

Aquaman je superhrdinou z donucení. O své schopnosti se neprosil, ani je nezískal v průběhu života, ale narodil se s nimi. Jako potomek správce majáku Toma Curryho (Temuera Morrison) a mořské královny Atlanny (Nicole Kidmanová) musí neustále nacházet smír mezi dvěma identitami. Původ mu předurčuje trůn bájné Atlantidy, jeho domovem je však souš.

Jason Momoa a Amber Heardová ve filmu Aquaman | Zdroj: Vertical Ent.

Z hlediska vyprávění se to hodí hned dvakrát. Odcizení mořskému království totiž dává tvůrcům možnost představit ho v rámci děje Aquamanovýma očima bez toho, aby se tlačilo na zbytečnou popisnost. Jeho osobní rozkol se pak ukáže jako mnohem podstatnější téma, když se jeho nevlastní bratr Orm (Patrick Wilson) rozhodne vést válku proti obyvatelům souše.

Jeví se naprosto šíleně, že by mělo jít o vážně míněný film. Proto je štěstí, že se Aquamana chopil zrovna Wan, který se s tím rozhodl nebojovat, ale naopak onu šílenost podpořil. V jeho režii tak Atlanťané nosí man-buny (ano, i Arthurův mentor Vulko s tváří Willema Dafoa), v soundtracku zní cover osmdesátkového hitu Africa od skupiny Toto v provedení rappera Pitbulla a Aquaman v jednu chvíli hlavičkuje padající kostelní zvon. Wan přitom přidává i něco ze svého rukopisu, a to lekačky.

Příznakem autorského záměru ale nelze omluvit všechno. Především pak to, že se tvůrci příliš nezaobírají fyzikou, nebo že divák občas musí vystát repliku typu „Tam, odkud pocházím, voda odnáší naše slzy“. Nepomáhá přitom ani to, že Aquamanův děj působí tolik povědomě.

Aquaman akční fantasy

USA, 2018, 143 min

Režie: James Wan

Hrají: Jason Momoa, Amber Heardová, Patrick Wilson, Nicole Kidmanová, Yahya Abdul-Mateen, Willem Dafoe, Dolph Lundgren Hodnocení: 55 %

Superhrdinského Thora od konkurenčního studia Marvel připomíná sourozeneckým sporem a odkazem k mytologii, kultovní sci-fi Blade Runner zase vizuálními a hudebními motivy. Vůbec nejvíce se však na něj dá vztáhnout artušovská legenda. Stejně jako Arthur se i jeho středověký jmenovec (alespoň v angličtině) totiž vydal za dobrodružstvím vedoucím k naplnění osudu, který představuje mocná zbraň.

Málokdo nicméně očekával, že by Aquaman byl více než předpověditelným příběhem vycpaným akčními scénami a lehce nucenou romancí. Když tak v rukou Jamese Wana superhrdina ožil ve vizuálním spektáklu — nad působivostí scény, v níž Arthur s Merou (Amber Heardová) unikají před nestvůrami v takzvané Hlubině, utichl celý kinosál —, který dokáže balancovat grotesku s ekologickým komentářem, jde nepochybně o úspěch.

Té nakažlivé rozpustilosti, v jejíž režii postavy nastupují do snímku ve slow motion a za zvuků rockové kytary, strkají dobrovolně hlavy do záchodové mísy nebo bez rozmyšlení ničí sicilská náměstí, se prostě nedá propadnout. I když je to vlastně úplná hloupost.

Snímek měl premiéru 13. prosince.