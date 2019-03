Mads Mikkelsen ve snímku Arctic: Ledové peklo dělá z tichého boje o přežití napínavý trhák

Dánský herec Mads Mikkelsen svádí souboj s polární krajinou. Prohodí u toho pouze pár vět v angličtině a zanadává si v dánštině. Poměrně jednoduché vyprávění debutujícího režiséra Joa Penny tvoří snímek, který je současně krásný, drsný i napínavý, a to Mikkelsen ani nemusí po vzoru Leonarda DiCapria lézt do zvířecí mršiny. Recenze Arktida 19:15 26. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Uprostřed sněhové pustiny stojí zarostlý muž v červené zimní bundě. Na prsou má našitý znak letectva a nad ním štítek se jménem Overgard. Po krátké pauze se vrhá do práce. Kusem plechu hrabe ve sněhu, dokud nenarazí na černou zem pod ním. Když se kamera oddálí, odhalí nápis, který tím postupně vytvořil: SOS.

Snímek začíná ve chvíli, kdy už má Overgard vypracovanou rutinu. Chodí na nejbližší vrchol, aby zkusil štěstí a pomocí radaru zachytil v blízkosti pomoc. Kontroluje, jestli se na připravené háčky v dírách v ledu nechytila nějaká ryba. Obnovuje provizorní mapu okolí. Odhazuje sníh z nápisu SOS. Upravuje kupičku kamení, s nimiž každý den mluví.

Pokaždé, když mu zapípají hodinky, přesune se bez odkladu k další činnosti. A pak k další a zase další, stále dokola, dokud není čas vrátit se do vraku letadla, sníst syrovou rybu, zacvičit zbylými prsty na nohou a ulehnout ke spánku, aby načerpal síly do nového nekončícího polárního dne.

Není jasné, kdy jeho letadlo ztroskotalo, odkud a kam mířilo, ani jaký byl záměr jeho cesty. Zřejmé je pouze to, že teď Overgard přebývá v ledovém pekle sám, snad jen s výjimkou jednoho medvěda, se kterým se nedobrovolně dělí o potravu. A pravidelný režim je to jediné, co ho udržuje při smyslech.

Mads Mikkelsen ve snímku Arctic: Ledové peklo | Zdroj: Bohemia Motion Pictures

I samotný trosečník zůstává záhadou. V rámci poměrně přímočaře strukturovaného lineárního vyprávění nepřijde příležitost nahlédnout do jeho minulosti pomocí flashbacků, a Overgard toho o sobě moc nepoví. Zejména proto, že nemá komu.

Vyčerpávající podmínky přežití navíc nenabízí mnoho šancí zastavit se a přemítat nahlas nad tím, co je ztraceno. Když už tak dojde na samomluvu, jsou jejím obsahem mnohem prostší věci: nadávky, stesky a počítání, a to v několika jazycích.

Arctic: Ledové peklo drama

Island, 2018, 97 min

Režie: Joe Penna

Scénář: Joe Penna, Ryan Morrison

Hrají: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir Hodnocení: 75 %

Co bývalo, nehraje uprostřed prázdné sněhové plochy velkou roli. To nejpodstatnější o jeho charakteru totiž vypoví, jak se dokázal zadaptovat. I beze slov tak jde poznat, že se vyzná v bezpečnostních postupech, dokáže vyčistit a zafixovat zranění, i ve chvílích naprostého zoufalství si zvládá zachovat humor a je dost silný na to, aby se z Arktidy pokusil dostat. Což z něj dělá ideálního protagonistu podobného příběhu.

Právě tehdy se ukáže, že Arctic: Ledové peklo není pouze filmem o bolesti a utrpení, ale o lidském vytrvání a síle, která v potřebné chvíli dokáže svést rovný souboj s přírodou. Většinu času to ale není zrovna příjemná ani kdovíjak strhující podívaná. Debutující režisér Joe Penna, který se před lety proslavil jako YouTuber, k Overgardově údělu přistupuje tak, jako by každý jeho krok byl otázkou života a smrti, což dokresluje stejnou mírou krásnými i tíživými záběry na tolikrát skloňovanou polární krajinu.

Kolik ty všechny další kroky představují sebezapírání a vypětí, lze ale chápat pouze díky Madsi Mikkelsenovi. Dánský herec se utkává sám se sebou a dokonale přitom pro pozorovatele obnažuje své myšlenkové pochody, aby s ním tak mohli být při každém jeho nevysloveném rozhodnutí.

Snímek Arctic: Ledové peklo má premiéru 28. března. V předpremiéře ho uvede filmová přehlídka Febiofest.