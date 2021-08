Hrdiny nového filmu Olma Omerzua zradí moderní technologie. A ptáci všechno vidí

„Bez rodiny se všichni chvějeme zimou v nekonečném vesmíru,“ říká poštolka na stromě. A není to začátek pohádky, ale sociální drama Olma Omerzua, který se s Atlasem ptáků vrátil na filmový festival do Karlových Varů tři roky poté, co zde získal cenu za režii své zimní road movie Všechno bude, později oceněné šesti Českými lvy.

