Snímek Avengers: Endgame je hrdinný epos i řecká tragédie s vlastním bohem na kladce

Jako superhrdina nemáte zrovna na růžích ustálo. A to jak v čase před nabytím nadpřirozených schopností, tak poté. Zdá se dokonce, že trápení (často s nadstavbou pořádného balíku peněz) je jakousi predispozicí k získání tohoto titulu.

Vezměte si postavy studia Marvel. Často pocházejí z rozvrácených rodin – pokud je jim tedy dopřán ten blahobyt, že jim nějakou rodinu přisuzuje jejich backstory. V nejlepším případě jsou jejich blízcí naživu, ale manipulují s nimi. V nejhorším jsou mrtví, trauma z dřívějšího vztahu protagonistům nicméně dosud ovlivňuje psychiku. A někde mezi tím je případ, kdy jim jméno biologického otce prozradí figura v kápi kdesi na vrcholu planetárního zosobnění temnoty a deprese.

Zažívají ztrátu, odcizení se druhým, samotu a bolest. Jejich lásky umírají pod rukama záporáků nebo prostým vlivem stáří poté, co se hrdinové nechali na 70 let zmrazit. Někteří to zužitkují v tréninku, jiní utopí v litanii sebeironických žertíků a prázdných hlášek.

Tenhle model jsme v průběhu posledních deseti let viděli dokola a dokola zrecyklovaný ve více než dvaceti „marvelovkách“. Snímek s podtitulem Endgame tak představuje dlouho a velmi stabilně budovanou kulminaci těchto příběhů, které se díky různým režisérům lišily především svou stylizací a úrovní svéhlavého humoru.

Nezáviděníhodná role splést všechny volné konce dohromady do čárky za oblíbenou ságou (protože tečka to zdaleka není), jež by byla uspokojivá pro skalní fanoušky komiksových adaptací i příležitostné diváky, připadla bratrům Anthonymu a Joeovi Russovým, kteří konec jedné éry rozložili s roční pauzou – stroj na zisk jménem Marvel mezitím stihl vyprodukovat ještě další trojici filmů – do dvou částí a bezmála šesti hodin stopáže.

Navazují přitom necelý měsíc poté, co fialový hromotluk Thanos (Josh Brolin) udělil takzvaným avengerům v čele s Ironem Manem (Robert Downey Jr.), Kapitánem Amerikou (Chris Evans), Thorem (Chris Hemsworth), Černou vdovou (Scarlett Johanssonová) a Hulkem (Mark Rufallo) drtivou porážku, když posbíral všech šest kamenů nekonečna a doslova pomocí lusknutí prstů proměnil polovinu lidstva na prach.

Úkol pro superhrdiny v Endgame je jasný: přijít na způsob, jak vrátit všechny mrtvé zpátky včas, aby si v následujících měsících a letech mohli zahrát v pokračování svých vlastních, dopředu ohlášených filmů. Nejdřív se ale každý musí po svém vyrovnat s tou naprosto devastující ránou pro jejich už tak pochroumané mentální zdraví. I když je jasné, že většina z nás smrtelníků by to řešila jako Thor. No, uvidíte proč.

Z toho mála, co se smí v recenzi prozradit, řeknu jen, že ta eventuální záchranná mise zahrnuje cestování časem a spoustu slovních kopanců do Návratu do budoucnosti. Až skoro směšné množství drobných cameo rolí a počítačově zužitkovaných výstřižků z předchozích filmů dává přeživší skupině v doprovodu Hawkeye (Jeremy Renner), robotické Nebuly (Karen Gillanová), Ant-Mana (Paul Rudd), ne tak úplně mývala Rocketa (Bradley Cooper) a War Machine (Don Cheadle) možnost vyrovnat se s minulostí, vyřešit si krizi identity a najít potřebnou sílu pro finální řežbu. Tříhodinová stopáž k pomalému rozehrání toho všeho dává velmi komfortní prostor.

Je tu dostatek plochých frází, aby nakrmily na roky dopředu sociální sítě, i vlastní verze známého „vážně takhle vypadají mé vlasy zezadu“ momentu, kde akorát místo vlasů vystupuje zadek v upnutém trikotu.

Bratrům Russovým se nicméně daří vymáčknout maximum z té samozvané „vesmírné magie“, docela solidně napasovat dohromady všechny ty osobité styly a se ctí (a očitou vypočítavostí) uzavřít jednu kapitolu mezigalaktické ságy vyprávěním o vyrovnání se se ztrátou, přinášení oběti a údělu těch nejstatečnějších z nás, které i zarytým skeptikům dokáže vehnat slzy do očí.

Nikdo se přitom moc netají tím, že relativní nováček do avengerské sestavy, Captain Marvel (Brie Larsonová) obdařená obrovskou silou a v podstatě nesmrtelností, tedy ideální kandidát na boje s lotry všeho druhu, není plnohodnotnou postavou, jako spíše deus ex machina tohohle hrdinského eposu smíšeného s řeckou tragédií, který se v záři světla snese na Zem, když už jde opravdu do tuhého.

Přiznám se, že mě Endgame dostalo hned dvakrát. Podruhé to bylo při jednom velmi nuceném okamžiku, kterému už jen chyběl velký nápis #ženskásíla k dosažení vrcholu patosu. I tak to ale byla kouzelná chvíle – i proto, jak rychle ze záběru zvládli odstranit přebývající mužskou postavu.

Snímek Avengers: Endgame měl v českých kinech premiéru 24. dubna.