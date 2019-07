Minimalistické komedii Bez věcí nad věcí by prospělo ještě se několika věcí zbavit

Nová německá komedie Bez věcí nad věcí předává své poselství ohledně konzumní společnosti zřetelně a hlasitě. Část svého hravého důvtipu se jí ale daří utopit v otřepané romantické zápletce a závěrečné promluvě, při níž režisér, scenárista a hlavní protagonista v jedné osobě prolomí čtvrtou stěnu. Recenze Berlín 17:30 17. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Praprarodiče mívali kolem padesátky věcí. Pak přišla válka a neměli nic, jen svou víru v Boha. Prarodiče vyhlížející blahobyt pak o to málo, co vlastnili, připravil Hitler. A rodiče, jejichž majetek už byl podstatně větší, k tomu ještě navíc měli složku u státní bezpečnosti a velký sen o svobodě.

Současná generace třicátníků žije ve svobodě a blahobytu, vlastní kolem 10 tisíc věcí a každý den přikupuje další. Část z toho přitom nikdy nevyužije. Paul (Florian David Fitz) je toho skvělou ukázkou. Svůj ranní rituál zkouknout nejnovější bizarní prohlášení Donalda Trumpa, sjet profily holek na seznamce a pustit si na mobilu porno zakončí nákupem limitované edice tenisek. Jeho skříň čítá desítky podobných kousků, z nich většina leží v neporušené krabici.

Svůj podíl na Paulově současné nakupovací mánii má ovšem jeho nejlepší kamarád Anton (Matthias Schweighöfer). Tajně totiž nechal přeprogramovat mobilního asistenta, kterého Paul právě testuje, aby mu podsouval věci k nákupu. Aplikaci se brzy společně chystají představit americkému technologickému miliardáři, velmi okatě nazvanému Zuckerman (Artjom Gilz). Anton doufá, že podnikatel v roztomilém virtuálním společníkovi rozpozná potenciál obřího sběru osobních dat.

Paul to bere jako osobní urážku. Pod vlivem alkoholu jeho zraněné city vezmou za své a přijde se sázkou, které bude zastřízliva litovat. Oba se pokusí přežít 100 dní bez svých věcí. Každý den si mohou vzít zpátky jednu. Kdo to první vzdá, musí rozdělit celý svůj podíl z prodeje aplikace mezi zaměstnance jejich společnosti.

Katharina Thalbachová ve filmu Bez věcí nad věcí | Zdroj: Bioscop

Otázka, bez čeho člověk skutečně nedokáže žít, vyvstane každému z nich hned poté, co se v panice probudí nazí na podlaze prázdného bytu. Co si vzít z úschovny dříve? Týden zabere pouze kompletně se obléct do mrazivého počasí. Anton s prvním vypadlým vlasem na tričku předsouvá v seznamu nejnutnějších věcí své vlasové produkty. Paul zase zjišťuje, že je mu mobil k ničemu, když k němu nemá nabíječku.

Bez věcí nad věcí komedie

Německo, 2018, 111 min

Režie: Florian David Fitz

Scénář: Florian David Fitz

Hrají: Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer, Miriam Steinová, Hannelore Elsnerová, Wolfgang Stumph, Katharina Thalbachová Hodnocení: 55 %

Odtud Bez věcí nad věcí směřuje ke zcela očekávanému prozření ohledně konzumních tendencí, nevyspělých dospělých a současných technologií, do kterého stejně předpověditelně zapadne také úloha Paulovy babičky (úžasně svérázná Katharina Thalbachová) i tajemné garážové sousedky Lucy (Miriam Steinová).

Dokud se snímek spoléhá na svou primární zápletku a nechává humor vycházet pouze z obrazného porovnávání přirození svých hlavních postav, tak Fitzovo autorské poselství vychází vlastně docela nenásilně. I když stále velmi zřetelně.

Jakmile však Paul s Antonem začnou doopravdy hrozit stahováním kalhot, je jasné, že to nejlepší už máme za sebou.

Dějová linka se sázkou se uklidí bokem. Zamilovanou dvojici uprostřed pole několikrát obkrouží kamera. A Florian David Fitz se k ní obrátí, aby vyhláskoval, co se nejspíš bál, že v komediální části jeho snímku nevyznělo dost jasně. V tu chvíli už ale v Bez věcí nad věcí figuruje o několik klišé a nejméně jednu postavu navíc. V příběhu o zbavování se přebytečných věcí to, uznejme, působí dost ironicky.

Otřepané finále tak sice originální zápletku nezničí, ale rozhodně dá divákům příležitost zapomenout, že si první polovinu filmu celkem užili.

Snímek Bez věcí nad věcí má v českých kinech premiéru 18. července.