Rozpustilý akčňák Birds of Prey ukazuje den komiksové potížistky, která dostala kopačky od Jokera

Záporačka a mistryně chaosu s příznakem roztomilosti Harley Quinn (Margot Robbie) se vrací v novém, pro diváky mladší 15 let nevhodném filmovém dobrodružství. Je čerstvě svobodná, celý Gotham na ni má spadeno, ale ona je připravená zlámat všechny končetiny, co se rozhodnou postavit do cesty její nově nalezené volnosti, a následně zmizet v oblaku flitrů.

Co dělají ženy po rozchodu? Populární kultura přispěla k tomu, že jsou to nejčastěji tyto čtyři věci: opijí se, přejí se, vypláčou se a/nebo si změní účes.

Harley Quinn je žena – vedle toho, že je také bývalá psychiatrička, která byla roky v (doslova) toxickém vztahu s Jokerem (Jared Leto, kterého si budete muset pamatovat ze Sebevražedného oddílu, protože v Birds of Prey zahlédnete naštěstí maximálně záblesk jeho týlu), kdy si stačila nadělat v Gothamu svou nepředvídatelností a zálibou v porušování pravidel řádku nepřátel. A tak na konec vztahu s „panem J“, jak vražednému klaunovi s dávkou submise přezdívá, reaguje naprosto očekávatelně.

Ostříhá si vlasy, koupí si nové oblečení, pořídí si hyenu (jen jednu, oproti komiksové předloze), natlačí do sebe před televizí celou tubu sýra ve spreji a začne se sklenkou v ruce plánovat, jak bude vypadat její nový život za svobodna. Než ale světu svým charakteristicky grandiózním a teatrálním způsobem oznámí, že už nejsou s Jokerem spolu, stačí ještě rozlítit pár lidí tím, že jim prohne nohy do nezdravých úhlů.

Bez ochranitelské ruky zelenovlasého kriminálního génia je teď z Harley lovná zvěř. Každý od ranaře třetí kategorie po prominentního šéfa místního klubu Sionise (Ewan McGregor v delikátně psychopatické roli, kterou nejlépe vystihuje, že ji tvůrci údajně pojali jako archetyp postavy Sama Rockwella) a jeho poskoka Zsazse (Chris Messina), kteří si v soukromí zřejmě užívají víc než stahování kůže z obličejů svých nepřátel, žízní po její krvi. A to natolik, že ji ani nenechají v klidu si vychutnat přemaštěný chléb s vajíčky k snídani.

Culíkatá potížistka se tak musí zvládnout postavit na vlastní nohy mnohem dříve, než čekala. Naštěstí není v tu chvíli jediná, kdo touží po osvobození od své minulosti. Souhra událostí ji přivede do cesty detektivku Renee Montoya (Rosie Perezová), lovkyni lidí s přezdívkou Huntress (Mary Elizabeth Winsteadová), zpěvačku Black Canary (Jurnee Smollett-Bellová) a pouliční lupičku Cassandru Cainovou (Ella Jay Bascová).

Margot Robbieová, Chris Messina a Ewan McGregor ve filmu Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) | Zdroj: Vertical Ent.

Mezi touhle pěticí postav obtěžkaných osobními šrámy a rozdílnými důvody, proč raději spoléhají jen samy na sebe, to rozhodně není přátelství na první pohled. Spíš si jen zrovna přijdou vhod. Pochopí přitom, že mají řadu společných nepřátel, a že si proto mohou navzájem vypomoct samy sobě.

Snímek Birds of Prey (s podtitulem Podivuhodná proměna Harley Quinn) se temnoty ukotvené v psychologii svých hrdinek dotkne spíše v náznacích, místo toho, aby se do ní ponořil například ve stylu posledního Jokera s Joaquinem Phoenixem. Což se dá ocenit v tom smyslu, že alespoň své charaktery nenechává definovat pouze skrze jejich traumata.

Ani scenáristka Christina Hodsonová, ani představitelka titulní role a producentka Margot Robbie nechtěly, aby se film bral příliš vážně. Důležité bylo zůstat věrný stylu své komiksové protagonistky.

Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) akční krimi komedie

USA, 2020, 109 min

Režie: Cathy Yanová

Scénář: Christina Hodsonová

Hrají: Margot Robbieová, Mary Elizabeth Winsteadová, Jurnee Smollett-Bellová, Rosie Perezová, Ewan McGregor, Ella Jay Bascová, Chris Messina Hodnocení: 70 %

Tím, že se den, který vzal za špatný konec, odvíjí z pohledu nevypočitatelné Harley Quinn, znamená, že příběh skáče v čase a jeho vypravěčka si ho nejednou přibarví troškou lží, dramatična a flitrů. Dává naprostý smysl, že se finální bitka odehraje v lunaparku a že Harley rozdá podstatnou část kopanců v kolečkových bruslích, které si, jak její spolubojovnice poznamenají, zvládla nazout v překvapivém a zcela nerealistickém kvapu mezi údery.

Přijde ovšem moment, kdy se ten plánovaný chaos a nahodilost zají, všudypřítomný voiceover a promluvy do kamery začnou rušit a ani bezprostřední násilí a stříkance krve už neprobudí jízlivost a říz, které před lety vnesl do mainstreamu Deadpool a jen o něco později se s nimi sám střelil do nohy ve vlastním pokračování.

Přesto všechno snímek Birds of Prey dobře chápe, jaké to je být ženou v podobně skoro až groteskně kruté společnosti. Cathy Yanové, mimochodem první asijské režisérce superhrdinského filmu, se také daří zachytit atmosféru, kterou sama přirovnává k barevnosti světů Baze Luhrmanna.

Zbývá proto jen dodat, že rok, kdy nás čeká rovnou několik ženami režírovaných, vysokorozpočtových, trikových studiových premiér typu Black Widow, Mulan, Wonder Woman 1984 nebo The Eternals, začíná v tomto ohledu velmi nadějně.

Snímek Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) měl v českých kinech premiéru 6. února.