Filmová Black Widow dává sbohem oblíbené marvelovské špionce. A hned za ni nabízí náhradu

Zde leží superhrdinka. Květiny pošlete rodině. Jestli se tím myslí seskupení hláškujících vesmírných bohů a vylepšených lidí známé jako avengeři, nebo trojice supertajných špionů s pochybnými ruskými přízvuky a pořádným nákladem životních traumat, se mohou diváci po zhlédnutí marvelovky Black Widow rozhodnout sami. Osobně se přikláním k následujícímu: avengeři kdo? Recenze Rudá komnata 7:00 11. července 2021

Vlastní film pro Natashu Romanoff (Scarlett Johansson), rezidentní femme fatale a postupem času i soběstačnou postavu komiksového universa studia Marvel, byl předmětem spekulací, debat a vtípků tak dlouho, že už nejspíš v roce 2015, kdy ke snímku Black Widow vznikl falešný trailer ve skečovém pořadu Saturday Night Live, byly ty humory docela ohrané.

Tady si salta švihající trénovaný superzabiják, stále oděný do tělo obepínajícího trikotu, vykračoval na podpatcích po ulicích New Yorku a snil o romantickém protějšku, který by znal její nejoblíbenější jídlo. „Marvel – my známe holky,“ dodal pak na závěr hlas trailerového vypravěče.

Tehdy naštěstí zmíněné studio ještě příliš netušilo, co by si s Natashou o samotě počalo – „naštěstí“ zejména proto, že teprve v letech následujících objevilo, že jeho filmy nemusí působit jako kopie téhož z továrního pásu. O šest let, dvě vlny pandemie a nepočítaně odložených premiér později tak konečně posílá do kin akční trhák, který sice zní, jako že jsme ho měli vidět už nejméně před šesti lety, ale je dost pravděpodobné, že by býval nevypadal takhle.

Čas a podle všeho i usilovné osobní vyjednávání Johansson dopomohlo k tomu, že je pod filmem podepsaná Cate Shortland, jejíž válečný thriller Lore posílala Austrálie v roce 2012 na Oscary. Už samotné herecké obsazení (vedle Florence Pugh a Rachel Weisz, které mě snad nemohou zklamat, také David Harbour nebo O. T. Fanbenle) je přitom obrovským lákadlem k jeho zhlédnutí.

Načasování tomu akorát chtělo, že titulní Černá vdova vedle nich občas nejen kope druhou ligu, ale dokonce se rovnou vyklusává, zatímco se ostatní teprve rozehřívají k běhu.

Svého sólo dobrodružství se dočkala až po své vlastní filmové smrti, což ji staví do zvláštní, v určitém smyslu i nefér, pozice. Nedočkáme se v něm startu nového příběhu jako spíše vyplnění mezer a rozpletení uzavřených konců, jen aby se mohly splést nanovo. A zatímco se hrdinka pohřbívá, už se jí hledá vhodný následovník.

Scarlett Johansson a Florence Pugh ve snímku Black Widow | Zdroj: Falcon

Všechno to začíná v Ohiu roku 1995, záběrem na strom. Dvě dívky, malá blondýnka a její starší sestra s modrým přelivem, si spolu hrají za domem. Je tu máma nabízející pohlazení i slova útěchy – a také táta, který se k rodině přidává na večeři. Celé je to tak idylické a normální, až se chce člověku pátrat, jestli nesedí ve špatném kinosálu. Pak ale naštěstí táta jednou rukou odhodí auto.

Stačí úvodní scéna, aby bylo zřejmé, kde leží srdce Black Widow, ale i zdroj jejích komplexů. Ano, Natasha je trénovaný zabiják, který se s psychologickou manipulací, jež definovala její dospívání, vyrovnával už v předchozích dílech marvelovské ságy. V tomhle filmu zjišťujeme, že se velká část její bolesti a výčitek váže s jedinou nocí, kdy si ruští špioni Melina (Weisz) a Alexej (Harbour) přestali hrát na rodiče, protože jejich společná mise skončila.

Black Widow akční sci-fi

USA, 2021, 134 min

Režie: Cate Shortland

Scénář: Ned Benson, Jac Schaeffer, Eric Pearson

Hrají: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, O.T. Fagbenle, Ray Winstone Hodnocení: 70 %

Minulost Natashu konečně dožene v její osamělé přítomnosti, zasazené kamsi mezi události Captain America: Občanská válka a Avengers: Infinity War. Bere na sebe podobu robotického válečníka a uražené Jeleny (Pugh), která už dávno není tou nevinnou holčičkou s rozbitými koleny.

V určitých ohledech je Black Widow typická komiksová adaptace. Mluví se tu v dlouhých monolozích, v jednu chvíli hraje cover verze Nirvany a celé to graduje do závěrečné epické bitky, která místo přehledné akce nabízí sled šmouh, z nichž akorát bolí mozek a pálí oči.

Potom ale dojde na chvíle, kdy se nikdo zrovna neškrtí záclonou, ani se nesnaží ovládnout svět ze svého megalomanského sídla, a prostě jen proti sobě sedí několik postav a hádají se a pošťuchují, jako to umí jenom rodina.

Žádná romantická zápletka následující ten nejtuctovější romcom se nekoná. Místo toho dostaneme realisticky syrovou odpověď na špatný vtip o menstruaci a pár přesně mířených komentářů stran toho, že Natasha je na rozdíl od svých rozkmotřených superhrdinských přátel pouhým člověkem, co si po boji musí dát lék proti bolesti.

Je dobře, že si tvůrci uvědomili, že aby příběh Black Widow zarezonoval, nejsou k tomu potřeba avengeři, ale hromotluk s přihlouplými řečmi a dobrými úmysly, geniální vědkyně s nedostatkem kuráže a citlivá mladší sestra, která si pro sebe hravě získá přízeň publika. A pokud je právě ona tou, kdo červenovlasou špionku v dalším pokračování nekonečně spletitých komiksových světů zastoupí, pak nezbývá, než se těšit.

Černá vdova je mrtvá, ať žije nová Černá vdova.

Snímek Black Widow měl v kinech premiéru 8. července.