Chalametův herecký koncert. Call Me By Your Name je vzpomínkou na horké letní dny a mladistvou lásku

Z nízkonákladového filmu velkým, ale ne zrovna překvapivým hráčem nadcházející sezony udílení cen. Tak by se dal ve větě shrnout nový snímek italského režiséra Lucy Guadagnina, který vypráví o letní romanci dvou mladých mužů. Call Me By Your Name od ledna oslňuje na festivalech a teď přichází do amerických kin. Čeští diváci si na něj ale budou muset počkat až do konce března. Recenze Crema (Itálie) / Wroclaw 8:00 12. prosince 2017

Kniha Call Me By Your Name (v doslovném překladu Říkej mi svým jménem) byla pro Andrého Acimana, amerického autora egyptského původu, od začátku plná překvapení. Na jejím místě měl původně vzniknout zcela jiný příběh. Jak ale Acimanovo vypsání se z osobních fantazií nabývalo na stránkách, stávaly se události jednoho horkého italského léta v 80. letech skutečnější a rysy hlavních mužských postav ostřejší.

Sečtělý syn akademiků Elio Perlman, který tráví celé dny vysedáváním u vody a poslechem klasické hudby, a Oliver, o několik let starší doktorand, jenž do domu Perlmanových přijíždí dokončit svoji akademickou práci, poprvé spatřili světlo světa v roce 2007. Acimanův román se tehdy dočkal nemalé slávy a ocenění. I přesto však spisovatel nepočítal, že by z něj někdy mohl vzniknout film.

Call Me By Your Name je totiž velmi osobní vyprávění z pohledu 17letého chlapce, které chvílemi dosahuje až lyrických kvalit. Kde nabízí velmi detailní pochopení Eliova vnitřního světa, už ale nedává příliš prostoru akci.

Bylo proto štěstí, že se námět po letech vyjednávání dostal do rukou italského režiséra Lucy Guadagnina, který si na akci sám moc nepotrpí. Pokud loňský snímek Oslněni sluncem prozradil něco o jeho tvorbě, pak je to skutečnost, že se rád zabývá psychologií svých postav a vždy donutí nejméně jednoho z protagonistů k legendární taneční scéně.

Guadagninův film ubíhá pomalu, podobně jako charakteristické rozpálené dny v severní Itálii. Kromě koupání se ve vodě, odpočinku po obědě a večerní zábavy není co dělat, a tak tu zcela chybí spěch. Pro film o první lásce, která má jasně stanovené, kdy musí skončit, je to ideální forma. Zbývá spousta času, dokud najednou už není žádný.

Zatímco v Oslněni sluncem vznikalo napětí z intrik a tajemství, Call Me By Your Name přibližuje ty všeobjímající a lehce neohrabané pocity, které dostanou každého z nás, když se poprvé zamilujeme. Tím se také stává univerzálním, protože láska není jiná, když se zamilujete do dívky nebo do chlapce.

Eliův svět, stejně brilantně ztvárněný kameramanem Sayombhunem Mukdeepromem jako hercem Timothéem Chalametem, je zalitý pastelovými barvami, prostoupený vyostřenými emocemi a podkreslený klasickou hudbou. Je to svět bez vnějšího konfliktu, kde se plynule přechází z jednoho jazyka do druhého, kterého se Chalamet chopil s nebývalou otevřeností a bez jakýchkoli rozpaků.

Přitom od chvíle, kdy Oliver (Armie Hammer) v příliš krátkých šortkách vstoupí mezi atletická těla antických soch, je očividné, že se Guadagnino nebude držet v zobrazení rozkoše zpátky. A přesto právě jistá obezřetnost v režii intimních scén bylo to, co snímku vyčetli někteří zahraniční kritici.

Když má totiž dojít k milostnému aktu, kamera až skoro cudně uhne pohledem ven z okna. O tom, že by Guadagnino zpřístupňoval Call Me By Your Name mainstreamovému divákovi, se ale u filmu, kde se v rámci sexuálního objevování použije broskev, opravdu mluvit nedá. Místo toho je tu zobrazena jiná – Acimanova – forma intimity, sestávající například z letmých doteků nohami nebo oslovování toho druhého svým jménem.

Oliver je pro Hammera bezpochyby role, kterou si zasloužil a na niž dlouho čekal. Ke konci filmu však jeho místo na výslunní převezme Michael Stuhlbarg, který jako pan Perlman platí za spíše tichou přítomnost v letních událostech svého syna, dokud nepronese monolog, jenž otřese i nejcyničtějšími z diváků.

Pro Timothéeho Chalameta je ovšem Elio dost možná definující rolí kariéry, která dosud čítala jen vedlejší role. Patří mu celý film. Zejména díky závěrečnému nekončícímu detailu, jenž navíc dokresluje jedna z původních písní krále srdceryvných balad Sufjana Stevense, se ale s velkou pravděpodobností ve svých 22 letech dočká (nejen) nominace na Oscara.

Recenze vznikla po projekci snímku v rámci polského Festivalu amerických filmů ve Wroclawi. V českých kinech má Call Me By Your Name premiéru 22. března 2018.