Komiksová Captain Marvel konečně představuje superhrdinu pro všechny kočičí diváky

Versová (Brie Larsonová) je elitní bojovnice vesmírné rasy Kree, která vede už dlouhé roky válku se Skrully, národem měňavců. Každý den proto věnuje tréninku se svým mentorem Yon-Roggem (Jude Law).

Zatímco nepřítel dokáže převzít podobu a část vzpomínek jiné osoby, obyvatelé planety Hala musejí spoléhat na dobře mířené pěsti, svižné kopance a pořádný arzenál zbraní. Ta nejsilnější se ale Versové zatím nedaří ovládnout — tajemný dar, díky němuž jí z rukou šlehají paprsky energie.

Sebekontrola ovšem nepatří zrovna k její silné stránce, stejně jako respekt k autoritám, což zapříčiní, že se Versová při jedné zdánlivě rutinní akci nechá zajmout nepřáteli. A zatímco Skrullové v čele s Talosem (Ben Mendelsohn) prozkoumávají její mozek, narazí na záblesky ze zdánlivě cizího života, který ji poslední měsíce pronásledoval ve snech.

V něm se jmenuje Carol Danversová a se svou nejlepší přítelkyní Marií (Lashana Lynchová) pracuje u amerického letectva. Což byl odvěký sen, od kterého ji řada mužů v průběhu dospívání odrazovala – protože je příliš slabá, protože na to nemá, protože je dívka.

Skrully ale ze všeho nejvíc zaujme záhadná krátkovlasá žena (Annette Beningová), která se v útržkách vzpomínek vyskytuje opakovaně. Že bude hrát důležitou roli v rozklíčování toho, kým vlastně je, si uvědomuje i sama Versová. A tak se ji vydá hledat, hned jak se pomocí svých superschopností osvobodí ze zajetí. Její další kroky tak směřují na zaostalou planetu C-53. Tedy tu, které lidé říkají Země.

Snímek Captain Marvel představuje pro stále se rozrůstající komiksový vesmír krok vstříc větší reprezentaci, a to jak před, tak za kamerou. S Brie Larsonovou v titulní roli jde v rámci produkce studia Marvel o první část více než 20dílné série, jehož hlavní postavou je žena. Díky Anně Bodenové zase platí za první marvelovský projekt, který (spolu)režírovala žena. I když žánrové prvenství v obou směrech trumflo loni konkurenční studio DC s Wonder Woman.

Jako filmu, který začíná roztřeseným pohledem na hereckou legendu Annette Beningovou se zbraní v ruce, se mi novému přírůstku do superhrdinského universa vlastně nechce nic vyčítat. A koneckonců, žádnou závažnější výhradu proti němu ode mě ani neuslyšíte.

Captain Marvel je velmi standardní marvelovka, která upřednostňuje rychlou kadenci ne vždy fungujících vtípků před hlubším vyhraněním svých protagonistů z charakteristiky chodících hláškomatů. Tradičně je také uspokojivá z diváckého hlediska – místy pobaví, místy zase nadchne akční choreografií či užitím speciálních efektů. Jako bonus pak její dějovou linkou prostupuje příjemný feministický náboj.

Captain Marvel akční sci-fi

USA, 2019, 124 min

Režie: Anna Boden, Ryan Fleck

Scénář: Anna Bodenová, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworetová

Hrají: Brie Larsonová, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lashana Lynchová, Gemma Chanová, Annette Beningová Hodnocení: 60 %

Ačkoli si chvílemi pohrává se zajímavými vypravěčskými styly, chybí jí výraznější autorský rukopis, podobně jako třeba afrofuturismus v Black Panther nebo hravá rozpustilost v Thor: Ragnarok, který by ji vymanil ze (solidního) průměru komiksové ságy. Jedinou stylizaci tak najdeme v zasazení příběhu do 90. let, tedy doby půjčování VHS, pomalého internetového připojení a působení tehdy stále ještě dvouokého agenta Nicka Furyho (zdařile počítačově omlazený Samuel L. Jackson).

Trojice Mendelsohn, Jackson a zrzavý kocour Goose, který zvládá současně odzbrojovat nepřátele i měnit drsné agenty v rozněžnělé šišlaly, si pro sebe získávají lehčí okamžiky snímku. Na Larsonové mezitím stojí tíha dokázat, že je Supermanem mezi – v té době ještě neexistujícími – avengeři, akorát zatím ještě bez známého kryptonitu.

Jako víceméně samostatný dílek, který dějové lince marvelovské skládačky předchází, nabízí Captain Marvel odpovědi i novou sadu palčivých otázek. Přičemž tou největší zůstává, proč se postava představující potřebnou naději, že by superhrdinové mohli v bitvě s vesmírným mocipánem Thanosem zvítězit a že se zase všechen ten prach v lidi obrátí, tak dlouho zdráhala s pomocí.

Snímek Captain Marvel měl v českých kinech premiéru 7. března.