Strýčkem rozhodně ne snadno, ani rychle. Joaquin Phoenix objevuje svět dětskýma očima

„Když přemýšlíš o budoucnosti, jak si ji představuješ?" Tuhle otázku pokládá rozhlasový reportér Johnny (Joaquin Phoenix) dětem napříč Spojenými státy. Bezprostřední zkušenost s dětským pohledem na svět ale získá, až když se ujme hlídání svého devítiletého synovce Jesseho (Woody Norman), který dokáže nejlépe vyjadřovat své pocity, když předstírá, že je sirotek. Recenze New York / New Orleans / Detroit 12:28 25. ledna 2022

Zhruba v polovině nového snímku Mikea Millse předčítá Johnny Jessemu z dětské knížky Star Child (Hvězdné dítě) od americké spisovatelky a ilustrátorky Claire A. Nivoly.

„Abys mohl navštívit planetu Zemi, musíš se narodit jako lidské dítě. Nejdřív se musíš naučit používat své nové tělo, hýbat rukama a nohama. Naučíš se chodit a běhat, používat ruce, dělat zvuky a tvořit slova,“ dozví se v ní titulní postava, jakási neurčitá forma energie uchvácená vzdálenou planetou, na kterou se dívá ze své hvězdy.

„Bude tolik věcí, co se naučíš a pocítíš – smutek, radost, zklamání a úžas. Vyrosteš, budeš cestovat a pracovat,“ pokračují její starší. „V průběhu let se budeš snažit pochopit smysl toho šťastného, smutného, plného, stále se proměňujícího života. A až přijde čas, aby ses vrátil na svou hvězdu, možná bude obtížné říct tomu zvláštně krásnému světu sbohem.“

Těžko by se hledal text bližší tomu, jakým způsobem režisér a scenárista komediálně laděných dramat Ženy 20. století nebo Začátky (Beginners) zobrazuje své vlastní okouzlení lidským údělem a prožitky.

Pokud něco, pak C'mon C'mon potvrzuje, že jeho zájem trvá. Příběh o rozhlasovém novináři, který se snaží najít společnou řeč se svým excentrickým synovcem, je Mills ve svých typických barvách – soustředěný, naslouchající, hravý. Jen tedy tentokrát, poprvé v celovečerním balení, ztlumený do černobílých tónů.

Premisa filmu je celkem prostá: životem zkroušený muž středního věku, který se obklopuje pracovní rutinou, jen aby se nemusel vyrovnávat s bolestí a výčitkami vůči sobě samému, je právě skrze svou práci konfrontován s názory americké mládeže překypující velkými ideály a odhodláním změnit svět.

Joaquin Phoenix a Woody Norman ve snímku C'mon C'mon | Zdroj: Aerofilms

Na cestu po Spojených státech, kam ho jeho reportážní téma vysílá, přitom dostane nečekaného parťáka – nestálé seskupení chaosu a bujné fantazie s bohatou kšticí kudrlin navrchu, jehož nálada se dost možná řídí měsíčními fázemi. Všechno je legrace, dokud to zase legrace není. A Jesse svými střídavými záchvaty zvídavosti a vzdoru postupně bourá Johnnyho pečlivě vybudovanou komfortní vrstvu apatické mizérie.

Jejich přátelství vzkvétá mezi nepříjemně osobními dotazy a společným vstřebáváním vjemů z okolí. „Jak bude vypadat příroda? Jak se změní město?“ ptá se Johnny svých dětských respondentů. Jesse na jeho otázky odpovědět odmítá. Místo toho si bere na uši sluchátka a prostřednictvím Johnnyho mikrofonu naslouchá šumění moře a ruchu ulice.

C'mon C'mon drama

USA, 2021, 109 min

Režie: Mike Mills

Scénář: Mike Mills

Hrají: Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffmann, Scoot McNairy Hodnocení: 70 %

Podobné osahávání si světa a zkoušení si jeho různých odstínů jsme už mohli vidět v Millsově krátkém filmu I Am Easy to Find, jenž doprovázel stejnojmenné album skupiny The National. Nedostatek barev v obou případech umocňuje intenzitu myšlenek a emocí, zatímco hudba rezonuje v uších skoro až v druhém plánu. Kde ale videoklip s Alicií Vikander těžil ze své abstraktnosti a krátké stopáže, tam C'mon C'mon i přes svůj přirozený šarm dokáže působit jako příliš dlouhá rozhlasová reportáž s introspektivními výstupy.

Pro Joaquina Phoenixe jde o návrat k civilnější, skoro až anti-jokerovské herecké poloze. Jako citlivého a lehce zasmušilého sympaťáka jsme ho mohli vidět třeba ve sci-fi romanci Ona. Woody Norman zase perfektně zosobňuje typ dítěte, které si rádi jednou za čas půjčíte na hlídání, ale ještě radši ho pak vrátíte zpátky rodičům.

Ze vztahu, který si před diváky vytváří, čiší bezprostřednost a autenticita. Jen velmi těžko se tomu odolává. Zdánlivě se tu přitom neodehrává nic zvláště pozoruhodného – a dost možná by ani neodehrávalo, kdyby Phoenix roli nezkušeného strýčka nepojal jako tu nejkýženější roli vůbec.

Soudě dle posledních aktivit distribuční společnosti, C'mon C'mon stále hledá své české jméno. Máloco ovšem dokáže tak příhodně vyjádřit apel za tím slovním lusknutím prsty před obličejem, než právě tahle neformální anglická fráze. Konec letargie, je čas se začít hýbat – ať už je to myšleno jako výzva chopit se kontroly nad vlastním životem, nebo jen zvednout se z postele ještě před rozedněním, protože děti už jsou vzhůru. Tak c'mon c'mon.

Snímek C'mon C'mon měl v českých kinech premiéru 20. ledna 2021.