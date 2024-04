Kdo sní nejdelší sen? Salvador Daaaaaalí se v ocitl ve smyčce režiséra s vystřelenou imaginací

Francouzská novinářka se setká se Salvadorem Dalím, aby s ním natočila rozhovor. Napoprvé to nevyjde. Napodruhé taky ne. Napotřetí je všechno jinak. Anebo se novinářka s malířem nikdy nesetká a všechno je to jen podivný sen? Originální a nesmírně produktivní francouzský režisér, scenárista, kameraman, střihač a tvůrce nezávislých komedií Quentin Dupieux se vydal na zábavný výlet do světa slavného surrealisty. Premiéry Pavla Sladkého Sen ve snu ve snu 13:24 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Dalího osobnost překonává Dalího filozofa anebo umělce. V každém mém díle je jen malý kousek Dalího,“ říkal o sobě kdysi Salvador Dalí. A přitakával novinářům na otázku, jestli je největším malířem současnosti. „Dalí je poslední umělec na této malé mizerné planetě,“ vykládal ve třetí osobě. A hledal, co je v jeho ikonografii „víc Dalí“ a „nejvíc Dalí“.

Jeho egocentrické výroky, stejně jako nezaměnitelnou gestikulaci, dikci a samozřejmě surrealistickou imaginaci vrženou na malířská plátna variuje Quentin Dupieux ve filmu Daaaaaaalí!, který je všechno jen ne pokusem o biografii slavného umělce – třeba ironickým výletem do Španělova vesmíru plným nečekaných zákrut.

Sen ve snu ve snu ve snu

Film začíná oživeným obrazem „nekrofilní fontány vytékající z velkého piana“ a dál s chutí rozehrává dění i kolem dalších Dalího děl.

Dupieuxovi se ve fotorealistickém médiu filmu kochá absurdností rozpohybovaných výtvarných děl, ve kterých tečou nástěnné hodiny, lidé mají hlavy neuvěřitelných tvarů, kovbojové střílí na kněze a na talíři můžou být červi. Variuje Dalího motivy a domýšlí dění kolem jejich vzniku.

Režisér ale taky celé situace smyčkuje. Nechává jednotlivé segmenty na sebe odpovídat. Vkládá sen do snu, ten do snu a ten do snu. Však také Dalí v jednu chvíli řekne, že „tohle je snad nejdelší sen v dějinách lidstva…“

Hraje ho v různém věku a tvůrčí fázi pět různých herců: Gilles Lellouche, Pio Marmaï, Édouard Baer, Jonathan Cohen a Didier Flamand. Dupieux odkazuje na řadu reálných postav, jako je Dalího žena Gala (ve filmu zmiňovaná jako Galuška), francouzský filmař Raymond Depardon nebo boxer Muhammad Ali, který podle Dalího drze parazituje na jeho slávě – už jen tím jménem! Zato soundtrack obsahuje jen dvě skladby od Thomase Bangaltera, někdejšího člena Daft Punk.

Mistr ustřelených komedií

Daaaaaalí! je zábavná a zamotaná hra založená na vybraně bizarním vkusu Quentina Dupieuxe, který v Dalího díle i osobním vystupování nachází perfektní odrazový můstek ke své hře.

Dupieux dříve natočil filmy, jako je komedie Guma, kde má hlavní roli pneumatika. Kutálí se pouští, objeví v sobě destruktivní telepatické schopnosti a vraždí lidi. „Proč? Proč ne!“ je mottem celého snímku.

Anaïs Demoustier ve snímku Daaaaaalí! | Zdroj: Film Europe

V radostném Kouření způsobuje kašel o superhrdinské Tabákové patrole vypráví jednu z historek mluvicí barakuda. Protože se ale přitom ryba griluje, příběh zůstane… nedopovězený. Ve filmu Moucha v kufru objeví nepříliš bystří chlápci v autě titulní megahmyz a v komedii Neuvěřitelné, ale pravdivé zase manželé ve svém novém domě narazí na nevysvětlitelný časoprostorový efekt.

Dupieux, někdejší muzikant vystupující jako Mr. Oizo, natočil za 13 let 17 filmů. Všechno jsou to komedie, mají krátkou stopáž, bizarní nápady, nečekané smyčky ve vyprávění a také exkluzivní herecké obsazení, protože čím dál větší množství herců a hereček si chce vyzkoušet práci s vystřelenou myslí Dupieuxova formátu. Jeho hvězdně obsazená novinka bude zanedlouho otevírat festival v Cannes.

Daaaaaalí! tragikomedie

Francie, 2023, 77 min Režie, scénář, kamera: Quentin Dupieux

Hrají: Anaïs Demoustier, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Gilles Lellouche, Pio Marmaï, Didier Flamand, Romain Duris

V případě Daaaaaalího! je ještě potřeba dodat, že film rozhodně není jen snově konstruovaná hra pro hru. V nedozírném, ale svým způsobem půvabném egomaniactví Dalího se mimo jiné zrcadlí neúcta a přezíravost, které musí čelit neprůrazná ústřední postava novinářky Judith (Anaïs Demoustier).

Její sen o rozhovoru s uměleckou osobností světového formátu se mění v mnohaletou noční můru zdaleka nejen o Dalím a jeho bohorovné sebestřednosti, ale o sobě samé ve vztahu ke světu. Judith snáší nevhodné poznámky i přímé urážky svého producenta, kterého hraje slavný herec Romain Duris.

Svět jí vtlouká do hlavy pochybnosti, jestli není nudná nebo neschopná. Je snazší snít než touhy, představy a sny realizovat. Tak se pojďme bavit s Dupieuxem, který se bizarních snů a nápadů nebojí. A navíc si tentokrát vybral za námět Dalího, který prakticky „snil přes mrtvoly“.

Snímek Daaaaaalí! měl v českých kinech premiéru 18. dubna 2024.