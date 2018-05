Sex po 60 podle Padesáti odstínů. Komedie Dámský klub nadchne svým tématem, ale příliš nerozesměje

Mezi protagonisty mainstreamových komedií jsou ženy spíše v menšině. (Převážnou většinu těchto rolí navíc ztvárňuje Melissa McCarthyová.) Ani zdaleka se to ovšem nedá srovnat s tím, kolik titulních rolí v tomto žánru představují herci nad 60 let. Aby tedy americká komedie stála na čtveřici hereček, jejichž kumulativní věk se blíží třem stům, zůstává skoro nevídaným jevem.

V rámci kinematografie je ovšem poměrně neobvyklé i téma nové americké komedie Dámský klub. Ačkoli jí prostupuje myšlenka o užívání si života do posledního doušku, nezaměřuje se na smrt jako třeba Než si pro nás přijde nebo sociální problémy související s odchodem do důchodu jako loňská Loupež ve velkém stylu.

Místo toho bere režijní debut Billa Holdermana zápletku, která v určitých modifikacích už tolikrát zafungovala se třicátníky, a ozvláštní ji právě tím, že do jejich rolí nastrčí postavy s větší osobní historií, menší naivitou, ale podobnou touhou vést plný život.

Diane (Diane Keatonová), Vivian (Jane Fondová), Sharon (Candice Bergenová) a Carol (Mary Steenburgenová) jsou dlouholetými kamarádkami, které se pravidelně scházejí na setkáních svého malého čtenářského klubu, kde kromě diskuze o knihách popíjejí víno, drbají muže a lamentují nad svými životními situacemi. Je to až četba knižní trilogie Padesát odstínů, která otevřeněji vnese do jejich diskuzí otázku sexu.

Každou z nich přitom obscénní jazyk a sadomasochistické motivy erotických románů ovlivní jiným způsobem. Diane, která zasvětila svůj život péči o rodinu, se po 40 letech manželství rozhodne vyrovnat se statusem vdovy tím, že přijme nabídku nové lásky. Úspěšná manažerka hotelu Vivian se nechá svést milencem ze svého mládí. Šéfkuchařka Carol se pokusí navrátit vášeň do svého vztahu s manželem. A federální soudkyně Sharon zase vloží naděje do internetové seznamky.

Ta živočišnost, kterou se čtveřice žen inspiruje, se však projeví jen v přístupnosti od 12 let. Což znamená, že dostaneme reakce – pobavené, zděšené i lehce vzrušené – na Grayovy sexuální výstřelky, Candice Bergenovou s vážnou tváří hláškující Grayovy slovní výstřelky a letmé záběry na vibrátor pohozený na posteli.

V upřímném vykreslení intimity ve starším věku nepochybně spočívá síla celého filmu. Ženské charaktery nad 60 let, které jsou sebevědomé a aktivní ve své sexualitě, totiž v mainstreamové kinematografii stále představují určité stigma. Spojení rovnou čtyř do ústředních rolí snímku proto může potenciálně odradit diváky z řad mužů a mladých.

Dámský klub romantická komedie

USA, 2018, 103 min

Režie: Bill Holderman

Scénář: Bill Holderman, Erin Simmsová

Hrají: Diane Keatonová, Jane Fondová, Candice Bergenová, Mary Steenburgenová, Andy Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson Hodnocení: 60 %

Právě proto, že podobné reprezentace i typu komedie existuje tak málo, nemohlo ještě mnoho tvůrců vyzkoušet, co u nich funguje a co ne. Možná za to může také nezkušenost tvůrců (životní i profesní), která snímek odsuzuje k průměrnosti, ačkoli mají ve svém arzenálu hned tři oscarové herečky - a jednu na Oscara nominovanou.

Humor sice poškádlí mimické svaly, ale netrhá zrovna bránici. Podkresová hudba se příliš neodliší od výtahového muzaku. A romantické výhledy z budov nedostanou potřebnou péči, aby se v nich ukrylo zelené plátno. Ve finále se vše podřídí pozitivní náladě Dámského klubu. Což ale projde jen do určité chvile.