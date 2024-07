Drzej a drápatej. Deadpool & Wolverine je zábava zrozená z korporátní sebeironie

Deadpool je věčně nedospělý držkatý týpek v červené kukle, který si nemůže pomoct, aby si ze všeho nedělal p*del, jak sám říká. Včetně mnohovesmírů, ve kterých se dnes nutně pohybuje každá komiksová postava, a tedy i on. Wolverine-Logan je starý mutant, muskulární X-men legenda s obávanými drápy a tváří Hugha Jackmana, ve filmech od roku 2000. PREMIÉRY PAVLA SLADKÉHO Marvel 15:16 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ryan Reynolds ve snímku Deadpool & Wolverine | Zdroj: Falcon

Komiksy už tyto dvě postavy v příbězích spojily dříve, ale v novém filmu jim tvůrci ze studia Marvel dopřávají duet franšíz, kterým chtějí pobavit a vydělat.

Od Avengers: Endgame, vrcholu jedné etapy, se marvelovské univerzum MCU hledá. Nová etapa s Eternals skočila, hned jak začala, a mnohovesmíry tápou z produkčních i vypravěčských důvodů. Největší divácký drive mají oproti zkušeným, odpovědností a politikou obtěžkaným matadorům, zdá se, mladší hrdinové, jako je Spiderman a Deadpool. Jsou fungující fanouškovskou službou a lépe baví a reprezentují své publikum.

V novince se Deadpool (Ryan Reynolds) vydává zachránit svůj svět před eutanázií, kterou mu naordinoval jeden ze svévolně jednajících úředníků TVA (Time Variance Authority). Zavede ho to nejdřív k Wolverinovu hrobu a pak také do madmaxovsky stylizované Prázdnoty, které vládne Cassandra Nova. Ta změní hrozbu pro jeden svět do podoby hrozby pro všechny.

Hugh Jackman ve snímku Deadpool & Wolverine | Zdroj: Falcon

Vznikne celý tým odpadlíků a pozapomenutých nebo nikdy nedoceněných komiksových postav, jako je Blade nebo Gambit. Do party se nejdřív moc nehlásí jedna z verzí Wolverina, klíčového X-mana, která svoje výčitky ze životního selhání utápí v alkoholu. Ale musí se odrazit od sebedestruktivního dna na novou misi a přestat jen dělat reklamu na různé značky whiskey, jinak by nebyla žádná zábava.

Nesmyslné 3D

Celý děj je věšák na bláznivé dění, sám se nebere vážně. 3D formát filmu vznikl zcela zbytečně a filmu nic nepřináší. Pokud by se publikum například v multiplexu mělo rozhodovat mezi 2D a 3D verzí, lze s klidem označit příplatek za 3D projekci za vyhozené peníze.

Úroveň akčních sekvencí filmu je kolísavá. Souboj Wolverina a Deadpoola uvnitř osobního auta dal režisérovi Seanu Levymu a jeho týmu příležitost si trochu pohrát s choreografií na minimálním prostoru. Například velká bitva v náručí pevnosti Cassandry Novy uprostřed Prázdnoty je ale vysloveně bez napětí a z povinnosti.

DEADPOOOL & WOLVERINE akční/komedie/sci-fi

USA, 2024, 128 minut Režie: Shawn Levy

Scénář: Shawn Levy, Rhett Reese, Ryan Reynolds, Zeb Wells, Paul Wernick

Hrají: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Rob Delaney, Jon Favreau, Morena Baccarin, Leslie Uggams, Karan Soni, Brianna Hildebrand

Film nabízí svižnou letní zábavu a dostatek slovních i fyzických gagů, které publikum jistě ocení. Některé z nich nepostrádají překvapivost, a tak jsou skutečně vtipné. Předpokládá se diváctvo, které se tedy dobře vyzná v komiksových světech, jinak pro něj – povětšinou ironické – narážky nepovedou nikam. To je ostatně jediná námaha, kterou Deadpool a Wolverine od publika vyžadují, orientovat se.

Nikdo nic nešňupe

Deadpool je rebel a nový film rebelii stejně jako předcházející samostatné filmy přímo tematizuje. Odkazuje na dramaturgickou výstavbu filmu, mluví do kamery a má nejrůznější zcizující poznámky.

Čemu se Disney jako zodpovědný entertainment obchodník vyhýbá? Kokainu, krvi, explicitnímu sexu a dlaždičskému slovníku. A tak se Deadpool pokouší vzbudit zdání, že přináší plné kýble toho všeho. Ale „zakázané ovoce“ snaží udělat jen co nejvíc narážek.

O kokainu Deadpool pořád mele a nikdo nic ve filmu nešňupe. Sex je zastoupený poplácáváním po záhybech superhrdinských kombinéz, tělesnost je tabu. Krve teče dost, s důrazem na to, jak je umělá a jak se hlavní postavy superrychle hojí. O všem nevhodném se jenom mluví, a tak se o tom aspoň mluví dost sprostě.

Ze snímku Deadpool & Wolverine | Zdroj: Falcon

Deadpool a Wolverine je prostě korporátní film vzniklý pod hlavičkou společnosti Marvel/Disney, která zahrnuje rebely do svého byznysového portfolia. A tak je musí nechat udělat jeden nekorektní vtip na Generaci Z, která se chlubí svými traumaty, jeden namířený proti veganům se správnými a něžnými hodnotami a vícero na svůj vlastní účet.

Z ozbrojeného odporu proti centrální autoritě se ve filmu stane odpor proti svévolně jednajícímu odpadlíkovi korporátního vedení, které rebelům udělí oficiální požehnání. TVA je samotný Marvel/Disney a moment je to vypovídající pro celý film.

Co má americký mainstream za problém s Francouzi?

Americký mainstream je mimochodem zralý na psychoanalýzu ohledně Francouzů a francouzské kultury. Co s ní mají v USA za problém? Žádná jiná (západní) kultura dnes pro svou odlišnost a svéráz nepředstavuje takový terč vtipů.

Francouzský přízvuk, francouzská gastronomie, móda a životní styl představuje element komediálně spojovatelný takřka s čímkoli, například s Nudou, novou emocí filmu V hlavě 2 nebo s Gambitem, kartářskou vedlejší superhrdinskou postavou právě v Deadpool versus Wolverine. Nedává to většinou moc smysl a děje se to příliš často.

Podobnou fixaci na legrační francouzské známe například i z českých pohádek, kde jsou „šlechtici“ odvození z pobělohorské šlechty a její „nečeskosti“, v americkém filmu dnes francouzskost může představovat legrační nátisk snad čehokoli. Odpovídá to trochu vtipu o tom, že Američané z Evropy rozeznávají jen Velkou Británii a na dovolenou k tomu snad ještě Itálii a Francii.

První země dodává do žánrových filmů ostrovní přízvuk padouchů. Italové jsou esencí vášnivě romantického a slunného Středomoří s antickým pozadím a musí snášet všechny ty americké herce hrající Italy ve svém rodném jazyce s italským přízvukem. Francie je pak skladiště všech ostatních stereotypů?

U Deadpoola a Wolverina je taková úvaha namístě vzhledem k tomu, jak moc se film snaží verbálně napadat jakékoli stereotypy žánrové produkce. Odhaluje je a sám by bez nich kulhal na obě nohy a daleko nedošel.

Premiéra filmu Deadpool & Wolverine je v Spojených státech stanovena na 26. července a v Česku na 25. července 2024.