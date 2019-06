Diego a Maradona. Dokumentární snímek odhaluje člověka za pověstí démona

V jednu chvíli byl Bohem, v druhé ho lidé proklínali víc než diktátory. Oscarový dokumentarista Asif Kapadia přichází po portrétech zpěvačky Amy Winehouse a automobilového závodníka Ayrtona Senny se snímkem o životě Diega Maradony. Podává ho přitom jako devastující pád kluka nadšeného pro fotbal, kterého naprosto pohltila role, již sehrával před světem. Recenze Neapol / Buenos Aires 10:17 26. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Aniž by se musel zajímat o fotbal, skoro každý už někdy slyšel jméno Maradona. Pro mladší generaci, k níž patřím i já, to ale pravděpodobně nebylo v souvislosti s jeho sportovními úspěchy, ale nevybíravým chováním a skandály, s nimiž se v posledních letech prezentuje a kterých se média ráda chytají.

Dokumentární snímek Asifa Kapadiy nás nicméně vrazí rovnou pod samotný vrchol jeho kariéry - do roku 1984, kdy argentinský fotbalista přijíždí do Neapole hrát za místní nepříliš úspěšný tým. Cesta autem na stadion San Paolo, kde ho čeká skoro 80 tisíc extatických fanoušků, slouží jako rychlé shrnutí jeho dosavadního působení.

Diego Maradona vyrůstal ve slumu Villa Fiorito na okraji Buenos Aires. Jeho fotbalový talent a odhodlání tudíž byl pro jeho rodinu jedinou možností, jak dosáhnout na lepší život. Tvrdě trénoval, ale stejně tvrdě se pak také na hřišti pral a vytvářel konflikty.

S touto pověstí přichází do Itálie, kam Kapadia zasazuje podstatnou část svého filmu i jeho dramatickou strukturu. Z hlediska vyprávění jde o perfektně zvolené místo. Maradona v Neapoli pozvedl nevýznamné mužstvo do vyšší ligy a sám během svého působení v SSC Neapol vyhrál světový pohár pro rodnou Argentinu. Je to místo jeho největší osobní výhry i největší prohry. Události těch několika let, co tu strávil, prozrazují mnohé o tom, co rozdmýchalo jeho konflikty s druhými lidmi, ale především sebou samotným.

Diego Maradona ve stejnojmenném dokumentu

Britský dokumentarista Maradonovo neapolské období nazývá mikrokosmem, kde triumf střídá katastrofa. Je tu kauza s popřením otcovství, fotbalistovo zapletení se zločineckým uskupením Camorra i silné politické tlaky na to, aby zůstal hrát v Neapoli i poté, co byl připravený z klubu odejít. Ne nadarmo proto Kapadia říká, že některé části filmu připomínají až gangsterku, jaké ve své době točil třeba Martin Scorsese.

V letech, na které se soustředí, je postava Diega Maradony větší než sám život, polobůh, jehož podobizna krášlí nejednu omítku. V tu samou chvíli je Diego Maradona jako člověk na pokraji kolapsu. „Když jste na hřišti, život jde stranou. Všechno jde stranou,“ vypráví v dokumentu.

S popularitou se vyrovnává tak, že potlačuje své stydlivé já, Diega, a čím dál více se před pohledy fotoaparátů a davů lidí schovává za maskou arogantního showmana Maradony. Ve finále k tomu přidává i drogy. „S Diegem bych se vydal na kraj světa. Ale s Maradonou, s tím bych neztratil ani krok,“ prohlašuje jeho trenér.

Diego Maradona životopisný dokument

Velká Británie, 2019, 130 min

Režie: Asif Kapadia

Hodnocení: 75 %

Ve spolupráci se střihačem Chrisem Kingem a skladatelem Antoniem Pintem završuje Kapadia trilogii velice intimních portrétních dokumentů o lidech, jejichž život provázela sláva, kontroverze a tragédie. Maradona - na rozdíl od Amy Winehouse a Ayrtona Senny - stále žije, i přesto ale jako diváci získáme pocit, že když tehdy opouštěl Neapol, významná část jeho osobnosti v Itálii skutečně zemřela.

Největší zbraní dokumentu je přitom nepochybně sbírka pozoruhodně otevřených videozáznamů, které v Neapoli v 80. letech natočila dvojice italských filmařů a které skoro nikdo na světě neviděl. Jde ale o to, jak s nimi Kapadia s Kingem nakládá.

Maradonův život staví do dramatické linky, která sice nekopíruje jeho reálnou chronologii, ale zdařile nahrazuje hnací motor potřebný pro filmové vyprávění. Pohybují se tak ve vrstvách, které postupně odhalují a následně uvádějí do souvislostí. Díky tomu snímek nabízí tolik intenzivní zážitek, který semele i nepříznivce fotbalu. Protože koneckonců není o fotbalu nebo fotbalistovi, ale i člověku, jehož tragédií bylo, že si nebyl schopný požádat o pomoc.

Snímek Diego Maradona uvede filmový festival v Karlových Varech. Následně ho promítnou vybraná kina v rámci festivalových ozvěn Vary ve vašem kině. V českých kinech bude mít premiéru 18. července.