Hororový remake sedmdesátkové série Fantasy Island dokazuje, že některé vtipy se nemají opakovat

Po ságách Paranormal Activity, Očista nebo Insidious uvedla produkční společnost Blumhouse tento týden do kin předělávku seriálu, ve kterém se na exotickém ostrově pod dohledem Ricarda Montalbána plnily lidem nejtajnější sny. V režii Jeffa Wadlowa se z téhle hororové verze morální poučky „přej si a bude ti dáno“ stává příběh, který mohl neškodně pobavit, kdyby nebylo několika zcela matoucích zvratů a scénáře, který ponižuje diváky svou pitomostí. Recenze Fantasy Island 9:52 16. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Co stálo za vznikem díla, často spolehlivě odhalí, co od něj můžete čekat. Námět k Fantasy Island, více než 150dílné televizní sérii, co mezi lety 1977 a 1984 uváděla americká stanice ABC, byl původně vtipem.

Když Aaron Spelling, plodný producent seriálů jako byly Charlieho andílci a později pak Dynastie, Beverly Hills 90210 nebo Melrose Place, seděl na schůzi s výkonným ředitelem televize, který mu shazoval ze stolu všechny jeho nápady, údajně rozčarovaně prohlásil: „Co teda chceš? Kouzelný ostrov, který lidem plní jejich sexuální fantazie?“

Rozpustilý akčňák Birds of Prey ukazuje den komiksové potížistky, která dostala kopačky od Jokera Číst článek

Jak to tak bývá, nápad se líbil. A i když nakonec na sexuální fantazie nedošlo, Fantasy Island se nesmazatelně zapsal do historie televizní produkce — a s ním i jeho ústřední postavy, ostrovní správce pan Roarke s pronikavýma očima Ricarda Montalbána a jeho věrný prťavý poskok Tattoo (Hervé Villechaize), který se proslavil svou, v úvodu každé epizody se stejnou vášní pronášenou a silným přízvukem zabarvenou replikou: „Letadlo! Letadlo!“

Poté, co se krátce podařilo seriálový formát oživit na konci 90. let, se o to nyní ve filmové adaptaci pokusil Jeff Wadlow, režisér Vadí nevadí nebo Kick Ass 2. Alespoň dějové východisko přitom ponechal stejné.

Na poklidný exotický ostrov přilétá skupinka mladých lidí (Lucy Haleová, Maggie Q, Ryan Hansen, Jimmy O. Yang, Austin Stowell), která vyhrála možnost splnit si na tomto magickém místě daleko od reality svá největší přání.

Jak je ale tajemný Latinoameričan se jménem Roarke (Michael Peña, v téhle verzi bez vlastního Paklíče) upozorní, ostrov má svou vlastní hlavu a také trochu zvrácený smysl pro spravedlnost. Jeho hosté si tak musejí dát pozor na to, co od něj budou žádat, protože by na to mohli šeredně doplatit.

Lucy Haleová, Portia Doubledayová a Maggie Q v hororu Fantasy Island | Zdroj: Falcon

Ve filmu dojde až na nepříjemně mnoho špatných sexuálních vtípků, planých výhrůžek špatnými recenzemi na Yelpu a opakovaného plácání si mezi dospělými bratry, než všichni hosté — a ten podivný týpek (Michael Rooker), co na ně s mačetou zírá z džungle — pochopí, že pobyt na samozvaném ostrově fantazie nebyl zrovna výhrou v pravém slova smyslu.

Fantasy Island mysteriózní horor

USA, 2020, 109 min

Režie: Jeff Wadlow

Scénář: Jeff Wadlow, Jillian Jacobsová, Christopher Roach

Hrají: Lucy Haleová, Maggie Q, Portia Doubledayová, Michael Rooker, Michael Peña, Ryan Hansen, Jimmy O. Yang, Austin Stowell Hodnocení: 25 %

Ozkoušená forma morální lekce ukryté v nadpřirozené zápletce mohla stačit k tomu, aby filmový Fantasy Island fungoval jako víceméně uspokojivá, i když často bolestivě připitomělá béčková zábava, jejíž vývoj dokážete odhadnout od samého začátku.

Jenže potom i diváci pochopí, že se některé vtipy nemají opakovat. A to, když začne ze stropů kapat zvláštně zbarvená tekutina a snímek se ubere zběsilou a často komicky dramatickou cestou, která jasně nasvědčuje tomu, že se trojice scenáristů Wadlow, Jillian Jacobsová a Christopher Roach zoufale pokoušela setřást ze své adaptace jakékoli známky původní série. A nebo si jen za každou cenu hluboce přála překonat stopáž jedné televizní epizody a kouzelný ostrov si jejich přání tradičně vyložil po svém.

Nepomáhá, že Fantasy Island dostává svého hororového příznaku pouze tím, jak děsivě dlouho trvá, jak hrozivě přehnané jsou zvukové efekty, kterými čas od času ohluší obecenstvo kinosálu, a jak strašně moc líto je vám všech zúčastněných.

Snímek Fantasy Island měl v českých kinech premiéru 13. února.