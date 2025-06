Danny Boyle v pokračování své zombie klasiky vypráví postbrexitovský sociální horor. Nechybí Teletubbies

Ve své hororové zombie klasice 28 dní poté ukázal režisér Danny Boyle spolu se scenáristou Alexem Garlandem, jak rychle lze ztratit vlastní lidskost, když stojíte tváří v tvář faktickému společenskému kolapsu. Jeho nové pokračování nazvané 28 let poté je dezorientující i překvapivě dojemná podívaná. Recenze Přílivový ostrov 21:00 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Několik věcí už se divák od žánru postapokalyptického zombie hororu naučil očekávat. Krev a vnitřnosti asi nejvíce. A taky ten charakteristicky chrčivý vřískot nemrtvých. A tísnivý pocit, že před nimi nikde není bezpečno na příliš dlouho. A potom třeba i ten záběr kamery, která se smýká ze strany na stranu, zatímco následuje prchající osobu.

Méně už pak Teletubbies.

Jsou to ale právě skotačivé tóny této televizní klasiky pro předškolní děti, vysílané primárně na přelomu milénia, a radostné „hop a-hoj!“ čtveřice jejích titulních, barevných postaviček s palčáky místo prstů, s nimiž Danny Boyle otvírá pokračování svého kultovního snímku z roku 2003.

Na moment se tak vrací zpátky na začátek – do reality, jakou ještě poznáváme. Skupina dětí tu sedí před televizí a strachy se krčí před zvuky, které do místnosti protékají ze zbytku domu. Když k nim konečně vtrhnou běsnící zombie, podaří se uprchnout pouze chlapci jménem Jimmy.

(Ve stovky kilometrů vzdáleném Londýně se zanedlouho poté nebo možná už právě v tu chvíli probudí z kómatu protagonista původního filmu jménem Jim (Cillian Murphy). Což může i nemusí být podstatné.)

Dějištěm příběhu je ovšem tentokrát Lindisfarne, přílivový ostrov u pobřeží severovýchodní Anglie, který s pevninou – pro budování napětí a dějových zákrut velmi výhodně – pojí cesta průchozí pouze za odlivu.

Dvanáctiletý Spike (Alfie Williams) se odsud vydává na svou první výpravu za zásobami. Jeho otec (Aaron Taylor-Johnson) ale hlavně doufá, že si připíše svá první úspěšná zabití nakažených.

Ti teď mají dvě podoby: jedni jsou obtloustlí a se skoro neslyšným sípáním se plazí po zemi, aby se občerstvili na žížalách, druzí neztratili nic na rychlosti a krvelačnosti svých předchůdců, ale na rozdíl od nich nabyli na inteligenci. Odtud i jejich přezdívka Alfy.

Jejich zřejmý vůdce (Chi Lewis-Parry), statný chlapík s obdobně obdařeným genitálem, navíc disponuje schopností plánovat a vyčkávat. A jeho oblíbeným chvatem je vytrhnutí hlavy od těla ještě s páteří.

Alfie Williams a Aaron Taylor-Johnson ve snímku 28 let poté | Zdroj: Falcon

Spike je příliš mladý na to, aby pamatoval svět předtím. Svět, ve kterém Velká Británie nebyla kvůli přísné karanténě odříznuta od zbytku existence. Svět, ve kterém neplatilo, že musíš zabít, nebo budeš zabit. Svět s Teletubbies.

Zatímco okolním státům se zdánlivě podařilo nákazu eliminovat a pokračovat směle ve vývoji, Británie zůstala zapomenuta v roce 2003. Spike vyrůstal bez internetu, mobilních telefonů i závislosti na sociálních sítích.

V jeho realitě ještě stále stojí slavný, tragicky pokácený javor u památkově chráněného Hadriánova valu.

Jodie Comer ve snímku 28 let poté | Zdroj: Falcon

I to pouhé nahlédnutí do fungování jeho rodné ostrovní komunity ovšem napovídá, že se tu na některé věci zapomnělo záměrně. Práce jsou rozdělené podle standardních genderových rolí. Všichni obyvatelé jsou už na první pohled běloši. V klubovně visí portrét mladé královny Alžběty II. Místo palných zbraní se místní členové hlídek a obránci spoléhají na luk a šíp.

Působí to jako vědomé volby. Jako kdyby se malý ostrůvek lidskosti, na jedné straně obklopený bestiemi, na druhé zase nezájmem bývalých spojenců, rozhodl, že nejlepší postup dál je návrat do minulosti. Do časů ztracené britské slávy a skvělosti.

Boyle se střihačem Jonem Harrisem to uvozují scénou, kdy spolu otec se synem vyrážejí na pevninu. V eklektické montáži archivních záběrů pochodujících vojáků a chlapců, k nimž vplétají klipy z Olivierova válečného velkofilmu Jindřich V., duní původní tóny skotské alternativní formace Young Fathers.

V kakofonii pípání a sirén efektivně omračují náš sluch. Dále tak podtrhují postupně gradující hysterii recitované, více než sto let staré básně Rudyarda Kiplinga, v níž v pochodové kadenci zaznamenává nesnesitelnou monotónnost rozveklých vojenských tažení.

Speciální snímací technika umožnila filmařům zpomalit třeba i tak rychlou věc, jako je průlet šípu krkem zombie | Zdroj: Falcon

Eklekticky koneckonců působí celý skoro dvouhodinový snímek, který okamžiky děsu, hnusu a explicitního násilí vyrovnává momenty křehkosti, naděje a nezměrné lidské schopnosti milovat. (Kdo by si jen pomyslel, že zrovna vysoký oltář z lebek bude patřit k nejpoetičtějším motivům filmu.)

Ta dichotomie jako by se lámala už v osobnostech Spikových rodičů. Kde otec ponouká k tvrdosti a samostatnosti, tam matka (Jodie Comer v další ze svých zcela podmanivých rolí) nabízí útěchu a útočiště.

A je to také její neznámá nemoc, udržující ji v posteli v záchvatech bolesti a přeludů, co chlapce přiměje k tomu, aby na pevnině vyhledal pomoc údajně pomateného lékaře Kelsona (Ralph Fiennes).

28 let poté horor

Velká Británie/USA, 2025, 115 min Režie: Danny Boyle

Scénář: Alex Garland

Hrají: Alfie Williams, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Chi Lewis-Parry, Edvin Ryding, Jack O'Connell

Obraz už nemá nízké rozlišení, jako tomu bylo v případě 28 dní poté, které se i kvůli prosté praktičnosti natáčelo na digitální kameru, což vyvolávalo pocit, jako byste sledovali profesionálně záběrované domácí video.

Tentokrát kameraman Anthony Dod Mantle přesedlal na iPhone – nebo taky celou jejich soupravu, aby ve superzpomaleném detailu zachytil třeba průlet šípu krkem zombie.

Dokonalou ostrost obrazu to sice nezaručuje (a nejspíš ani nemá), ale působí to jako přirozený vývoj. Nejvíce z toho těží akční scény, kde na sebe střižené protilehlé záběry vytvářejí (záměrně) dezorientující, chaotickou atmosféru.

Zda Danny Boyle natočil jeden z definujících hororů postbrexitovské éry, zjistíme až s odstupem. Jako začátek pro novou třídílnou antologii je ovšem více než slibný.

Druhá část, režírovaná Niou DaCostou podle scénáře Alexe Garlanda, má podle dosavadních plánů přijít do kin už v polovině ledna 2026. Jejich společný úspěch rozhodne, jestli se dočkáme i třetího filmu.

Horor 28 let poté měl v českých kinech premiéru 19. června 2025.