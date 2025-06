Brad Pitt je starý rebel v kokpitu formule 1. Film F1 jede podle osvědčených vzorců, ale stejně je napínavý

Sonny Hayes (Brad Pitt) byl v 90. letech nadějnou hvězdou formule 1, jeho slibně načatou kariéru ale ukončila děsivá havárie. Sonnymu zbyla velká jizva po operaci páteře, ale i touha znovu a znovu dosahovat za volantem pocitu, že všechno kolem ztichne a on takřka letí. V jakémkoli autě, se kterým může závodit.

Táhne mu na šedesát, jezdí závody v čemkoli, co má kola, a díky starému přátelství se stane poslední nadějí fiktivní stáje APX GP, která se potácí na konci startovního pole. Ferrari nebo McLaren ji vůbec neberou vážně.

Správní rada už si brousí zuby na prodej APX GP. Ale Sonny Hayes je závodník tělem i duší, co sport nedělá pro peníze.

Sonnyho do týmu přivede bývalý kolega a soupeř Ruben (Javier Bardem), dnes majitel APX GP. Pittův hrdina rychle narazí na nadějného a velmi ambiciózního nováčka Joshuu Pearce (Damson Idris) anebo nadmíru sympatickou technickou ředitelku, první ženu na tomto postu u F1, Kate McKennu (hraje ji Kerry Condonová).

Sonny má excentrickou povahu losera klíčového závodu, který pro sebe ovšem vyhrál úplnou svobodu za cenu života v obytné dodávce. S jeho neortodoxními metodami na sebe nenechají první konflikty dlouho čekat. A nezůstanou jen v týmu a na trénincích, ale přenesou se rychle i na závodní okruh.

Javier Bardem a Tobias Menzies ve snímku F1 | Zdroj: Vertical Ent.

Za filmem stojí producent Jerry Bruckheimer, který má na kontě řadu blockbusterů jako Mizerové, Piráti z Karibiku, Top Gun nebo Pearl Harbor. Některé patří mezi nejdražší i nejlépe vydělávající kusy celých dějin kinematografie a jeho snímky typicky mířily hlavně na mužské publikum. (A také byly často kritizovány za klišé a stereotypy.)

Spolu s ním se mezi producenty objevil i Lewis Hamilton, jeden z nejslavnějších jezdců F1. Právě on zajistil producentům exkluzivní přístup do stájí a na okruhy, kde se závody jezdí. Film to potřeboval už kvůli své kredibilitě.

Dalším producentem, který přispěl do rozpočtu 200 miliony dolarů, je Brad Pitt a jeho společnost Plan B Entertainment.

Ze snímku F1 | Zdroj: Vertical Ent.

Neméně podstatné ale je, co se stalo s formulí 1 během posledních let. Sport prošel radikální proměnou svojí image, celebritizoval se a vyšel posílený z mimořádného úspěchu netflixovského doku seriálu F1: Touha po vítězství (Drive To Survive). Tento seriál má už sedm sezon a další doprovodná díla.

F1 vstoupila instagramového a tiktokového věku a vzbuzuje mimořádný zájem ženského publika, které dnes formuli 1 sleduje víc než kdykoli dřív.

Film F1 se tak dnes snaží spojit zájem mužského i ženského publika stejně jako víc generací. Například staré „petrolheads“ a technicky orientované fanoušky s přílivem mladých znalkyň. Střet generací je jedno z témat filmu a vychází velmi smířlivě. F1 potřebuje vstupné od všech.

Film nijak neotupí svou kritiku nezkušeného mladého závodníka zhlížejícího se v instagramové slávě, který si spíš buduje image, než aby se soustředil na závodní výkon. „Je to jenom šum,“ dostane lekci od Sonnyho.

Zároveň ale starý borec Sonny není při všem svém individualismu sobec anebo zahořklý „oldschooler“, který by jen odmítal všechno nové.

Damson Idris ve snímku F1 | Zdroj: Vertical Ent.

Připomene vám to něčím Top Gun: Maverick? Ano, vztahem mezi generacemi, dynamismem letadel a formulí, osobou režiséra Kosinského, producenty a řadou dalších věcí. To, čím je Tom Cruise ve vzduchu, by teď měl být Brad Pitt na zemi v monopostu formule 1.

F1 tak samozřejmě upomene i na starší automobilové filmy se Stevem McQueenem nebo novější Rivaly a Le Mans '66, kde mužské soupeření, přátelství a dynamismus automobilových závodů hrají stejně důležitou roli.

Paralelou je zároveň i novější, naleštěnější Gran Turismo, které ke sportu přivádí novou generaci hráčů závodních simulátorů. Všechny zmíněné filmy ostatně tematizují i korporátní kulturu a vztah jedince a značky, kterou reprezentuje. V nových filmech už ale nikdo není umazaný od oleje.

Ohnutá a publiku vstřícná klišé

Režisér Joseph Kosinski a celý jeho tým pilují zavedený žánr a všechna jeho myslitelná klišé. Zároveň je dovedně ohýbají, aby vyšli vstříc současnému publiku a vývoji. Product placement je tak přirozenou součástí prostředí, že už ho ve filmu není možné ani oddělovat.

Celkem dobře si dokážeme představit, jak dopadne Sonnyho vyostřený vztah s nováčkem Joshuou. Je jasné, že Sonny nepatří do starého železa. Že z outsiderů budou černí koně jako v tolika sportovních dramatech. A je zřejmé, že formuli oddaná technická ředitelka Kate McKenna nejspíš nebude vdaná…

Kerry Condon ve snímku F1 | Zdroj: Vertical Ent.

Přes všechna stará dobře žánrová pravidla, kterým se často – někdy i spolu s filmem – usmějeme, nás ale Kosinski, Pitt a spol. dokážou přikovat do sedaček, když se film řítí kupředu a motory řvou. Nikoli bezhlavě, ale promyšleně, to aby snímek utáhl 155 minut své stopáže a větší počet závodů sezony, do které Sonny naskočí.

Film střídá záběry z kokpitu F1 s pohledem kamery umístěné v zatáčce těsně u země anebo s dronovými přelety nad auty v konkrétních sekvencích. Poučka, že film je pohyb, tady zase jednou platí beze zbytku.

F1 sportovní drama

USA, 2025, 155 min Režie: Joseph Kosinski

Scénář: Michel Franco

Hrají: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condonová, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Nilesová, Kim Bodnia, Samson Kayo

Zároveň F1 nachází i různé způsoby, jak odvyprávět jednotlivé závody s odlišnou strategií stáje a pilotů (kterou v některých případech poznáváme až v jejich průběhu) i odlišnými výsledky. Množství, nehod, kolizí a taktického gamblingu.

Soundtrack je vybavený klasickým rockem jak pro posluchače Radia Beat, tepajícími kompozicemi Hanse Zimmera i hiphopem.

Je pozoruhodné, jak zábavné je to všechno sledovat, i když máte jako autor této recenze proklatě daleko k motoristickému nadšení a ropné produkty máte spojené taky s environmentálními tématy. (Tento film rozhodně ne.)

I když se vám zdá, že ženy sice vystupují o poznání sebevědoměji, ale pouze v tradičních podporovatelských rolích pro chlápky, co se honí za trofejemi v nejrychlejších autech světa.

Brad Pitt je v 61 letech výborným ztělesněním (stárnoucí) zlobivé rockstar. Hvězda má – při vší své nekonvenčnosti – například ve srovnání s Johnnym Deppem o poznání méně kokainový a celkově ležérnější, „pohodářštější“ sex appeal.

Brad Pitt ve snímku F1 | Zdroj: Vertical Ent.

Motory rozrážejí vzduch ve zvuku i obraze. Digitální efekty nerozeznatelně navazují na snímaný obraz. Po skončení filmu není divácká mysl ničím obtěžkaná. Film totiž tematizuje maximálně to, že nemůžeme vyhrát, když to aspoň nezkusíme.

F1 funguje díky pečlivému vybrušování, nikoli narušování žánrových postupů. A nabízí závodní potěšení.

Snímek F1 měl v českých kinech premiéru 26. června 2025.