Atraktivní kampaň k hororu Sestra láká na zážitek, který film není schopen poskytnout

Málokdo by si nejspíš pro svou dovolenou vybral zrovna rumunskou vesničku, na jejímž okraji sídlí klášter obklopený zástavbou křížů a hrobů, na jejichž náhrobních kamenech visí zvonečky pro případ, že by pod zemí skončil někdo předčasně. Píše se ovšem rok 1952 a možnosti pro mladé pohledné Francouze (Jonas Bloquet) údajně nejsou zrovna široké.

Frantík, jak si mladík nechává mezi anglicky mluvícími domorodci přezdívat, si na svém zahraničním pobytu přivydělává tím, že místnímu sesterskému řádu pravidelně dováží zásoby. Toho rána ovšem najde jednu z nich před dveřmi do skladu oběšenou.

Zprávy o tak vážném hříchu cestují rychle, a tak ještě ten samý den zasedne ve Vatikánu zvláštní komise, která do Rumunska vyšle svého nejlepšího okultního detektiva, doktora Burka (Demián Bichir). K němu se na jeho misi připojí novicka Irene (Taissa Vermiga), která se má v oblasti vyznat – přestože tam podle vlastních slov nikdy nebyla.

Diváci už z úvodní scény vědí, že smrt mladé jeptišky nebyla obyčejnou sebevraždou a že klášter hlídá velmi temné tajemství. Náznaky, že v jeho útrobách nečeká nic dobrého (ani svatého), na sebe nenechají dlouho čekat ani po příjezdu otce Burka s Irene. Protože jsou ale postavami v hororu, nevyhnou se nesmyslnému jednání. Samozřejmě, že chceme přespat (dvě noci!) ve vašem opuštěném klášteře, kde se právě zabila dívka a pod nímž se rozhodně neschovává brána do pekel. Děkujeme za optání!

Sestra vychází z démonské série z dílny Jamese Wana, který naučil současnou generaci diváků bát se rodinných domů, bizarních klaunů na tříkolce nebo pokračování oblíbených auto-moto filmů.

Nový snímek režiséra Corina Hardyho je pak odbočkou hororového vesmíru V zajetí démonů – kam kromě stejnojmenných dvou dílů spadá také dvojice filmů o Annabelle – do světa bytosti jménem Valak (Bonnie Aaronsová pod vrstvou make-upu).

Krvežíznivé monstrum v oblečení řádové sestry se v rámci série poprvé zjevilo vyšetřovatelce paranormálních jevů Lorraine Warrenové s tváří Very Farmigy v roce 1976. O více než 20 let dříve ale podle Sestry terorizovalo rumunský klášter – a s ním i hereččinu mladší sestru Taissu. Zda tím tvůrci naznačují, že by i jejich postavy mohly být propojené, ovšem zjistíme nejdříve v dalším filmu. Pokud to v té době bude ještě někoho zajímat.

Sestra horor

USA, 2018, 96 min

Režie: Corin Hardy

Scénář: Gary Dauberman

Hrají: Taissa Farmiga, Demián Bichir, Jonas Bloquet, Charlotte Hopová, Ingrid Bisu Hodnocení: 35 %

Sestra je totiž filmovým přídavkem, který ocení hlavně skalní fanoušci série. Sám o sobě nenabídne divákům více než předpověditelný děj, pár hlášek a vizuální tvořivost omezenou na několik stylově identických lekaček.

Z hlediska příběhu přitom funguje i jako vůbec první setkání s Valakem nebo celým démonským universem. Když na konci filmu jedna z postav dramaticky oznámí své jméno, je jasné i neznalým, že v tomto prostředí to má nějaký význam. (A kdyby to nebylo zase až tak jasné, tvůrci před titulky nastrčí scénu z dřívějšího filmu, která tento význam doslovně vysvětlí.)

Není to ale kvalita, kterou by divák od série a celé zdařilé marketingové kampaně očekával. Předpremiéra pod otevřeným nebem na pražském Výstavišti, kde byly zvukové efekty vytažené na maximum a mezi diváky procházeli herci v hororových převlecích, naneštěstí podtrhla hlavní problém Sestry. A to, že upřednostňuje laciné bafání před alespoň ucházejícím vyprávěním.

Snímek měl v kinech premiéru 6. září.