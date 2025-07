Jeden nudný zápas a příliš mnoho příběhů. Filmu Kouzlo derby zoufale chybí tah na bránu

Fotbalová Sparta produkovala film o vlastních fanoušcích a fanynkách. Režiséři Petr Kolečko a Vladimír Skórka v něm prolínají příběhy různých lidí během pražského derby. Filmu jde hlavně o to sdělit, že kdo nemiluje fotbal – nejlépe samozřejmě samotnou Spartu – není dobrý člověk. Premiéry Pavla Sladkého Stadion Sparty 19:16 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Fotbal ničí životy. To holt láska dělá,“ dalo by se jedním z dialogů shrnout, co se Kouzlo derby snaží říct. Není to čistá, natož dynamická nebo dravá komedie, ale snímek na pomezí dramatu a veselohry, ve kterém mimo jiné hraje důležitou roli stárnutí a různá znovuzrození postav.

Životní potíže sice film bere na lehkou váhu, ale zároveň se s patosem opírá o vzorce televizní a filmové romantiky, mimo jiné odkazuje explicitně na Lásku nebeskou.

Kouzlo derby využívá písniček Ondřeje Sokola, který coby popový zpěvák Jon trapně rýmuje „běží – věží“, „Ikarus – autobus“ a samotný film podmalovává obraz unylou klávesovou hudbou.

Podobnost s realitou nehledejte

Postavy ze sparťanského kotle řeší v Kouzlu derby různé potíže. Bohemistka v podání Petry Nesvačilové chodí na fotbal „navzdory“ tomu, že používá slova grafém a lexém.

Právě zjistila, že je těhotná. Do jiného stavu přijde poté, co měla na fakultě skandál s tím, že pod vlivem zbytkového alkoholu došla učit na špatnou katedru – Spartička totiž o den dříve prohrála s Baníkem.

Aspoň ale učí nadějného vietnamského fotbalistu, který pracuje ve večerce, neumí česky a dostane se do prvoligového áčka Sparty. (Podobnost s realitou tu na rozdíl od kumulace stereotypů nehledejte.)

Písničkář (Ondřej Sokol) před derby umřel. Nebo možná ne? Každopádně se do něj ještě stihla zamilovat pražská radní (Jitka Čvančarová)

Fotbalový rozhodčí (Jiří Langmajer) na Letné píská svůj jubilejní zápas. Legenda sparťanského kotle Rákos (Martin Finger) se vrací na stadion po pětiletém zákazu kvůli násilnému chování. Bere s sebou přítele své dcery (Petr Uhlík), o kterém ale netuší jednu zásadní věc.

Televizní komentátor (Michal Dlouhý) vyrůstal s despotickým otcem a celý život kvůli iluzi novinářské nestrannosti zapírá své sparťanství. Je na čase, aby přiznal barvu.

Asistuje mu u toho stárnoucí, znechucený a vyhořelý bývalý fotbalový profesionál (Michal Isteník) s nadváhou. Derby mu je jedno a zajímají ho jen chlebíčky.

Bohemistka v podání Petry Nesvačilové chodí na fotbal „navzdory" tomu, že používá slova grafém a lexém

Písničkář (Ondřej Sokol) před derby umřel. Nebo možná ne? Každopádně se do něj ještě stihla zamilovat pražská radní (Jitka Čvančarová), která se chystá stadion na Letné zbourat a postavit místo něj „oslavu ženství" v podobě obří budovy ve tvaru vulvy.

My už nejsme rasisti

Humor filmu je v principu založený na situacích, na které můžou postavy reagovat slovy „co to je, dop*dele?“ a „to snad ne, dop*dele!“, případně jednoduše jen „dop*dele!“, což také pravidelně dělají.

Vtip fanoušků v kotli „my už nejsme rasisti“ asi producenti za Sparty přeslechli. Anebo se rozhodli, že ve filmu musí být taky nějaká narážka na nepopiratelnou skutečnost a obraz klubu vytvářený hajlujícími skupinami ultras, hooligans a každodenností xenofobie na Letné.

Kolečko se Skórkou ve filmu ukazují bezcitného otce, fackujícího svého syna za to, že nechce hrát fotbal, a snaží se vypravěčsky těžit ze „znovuzrození“ několika přítomných postav.

Zároveň si utahují z „oslavy ženství“ a z projevování pravé identity. Když některé postava říká „nesuďme“, je to myšlené jako vtip. Podezření z homosexuality je v Kouzlu derby vážná věc, takovému člověku se totiž říká „teplomet“. A to je snad horší než „feministka“. Tato figura „probudit se včera“ do „anti-woke“ postojů je v českém mainstreamovém filmu osvědčená.

Televizní komentátor (Michal Dlouhý) celý život kvůli iluzi novinářské nestrannosti zapírá své sparťanství. Asistuje mu u toho vyhořelý bývalý fotbalový profesionál (Michal Isteník)

Postavy bez charakteru, děj bez spádu

Kouzlu derby zoufale chybí lidský rozměr a empatie, jakou měl v Prušinovského režii Okresní přebor s Kolečkovým scénářem. Postavy filmové novinky postrádají charakter a děj zase tah na branku.

Celé derby na Letné je rozbité retrospektivami, které nám představují příběhy osmi až devíti lidí, kteří jsou nejzásadnější. Postav je jednoduše příliš mnoho. Vážou na sebe další epizodní postavy, zabíhající do výroků jako „i v chudobě si musíš dopřát luxus“, které už jsou jen a pouze bizarní.

Všechny linie se protínají na zápase, kde se 70 minut na hřišti takřka nic neděje a zbylých 20 minut se nedohraje. Drama zápasu se nekoná.

S vděčností vzpomínám na dokument Dva nula z roku 2012, který statickým sledováním předem vybraných míst na Letné dokázal přinést víc dramat, i když část zápasu zachycuje autentickou nudu stadionu.

Méně vděčně si vybavíme i Non plus ultras z roku 2004, dřívější nepodařený pokus věnovat se ve filmu sparťanským fanouškům a jejich vášni. Neurvalý, nekorektní Vyšehrad působí vedle Kouzla derby aspoň dravěji a obsahuje stopy kritiky českých fotbalových poměrů, poukazuje na svazové mafiánství i duté hlavy hráčů, jejichž tzv. genialita je šikovnost nohou.

Jestli máte rádi fotbal, tak na něj brzy běžte. Bez Kouzla derby se ale klidně obejdete. V něm jde o bizarní postavy, které tvůrci naskicovali a hledí na ně bez zájmu poněkud svrchu. O vášni pro nejpopulárnější sport světa se ve filmu jenom mluví.

Snímek Kouzlo derby měl v českých kinech premiéru 17. července 2025.