Noví Avengers? Partu antihrdinů a ztroskotanců v komiksové sci-fi Thunderbolts* tmelí Florence Pugh

Thunderbolts se kdysi jmenoval dívčí sportovní tým, který nikdy nic nevyhrál a do paměti soupeřek a svých rodičovských fanoušků se zapsal hlavně tím, že se jedna z hráček během mače vykakala přímo na hřišti.

Členkou týmu byla i Jelena Bělovová (Florence Pugh), superhrdinka potýkající se dnes s depresemi, vyhořením a rutinou svého zaměstnání. Slouží šéfce FBI Valentině Allegře de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), která je (právem) podezřívaná z pokusů vyvinout v tajných laboratořích superčlověka, obdařeného mimořádnými schopnostmi.

Julia Louis-Dreyfus ve snímku Thunderbolts* | Zdroj: Falcon

Valentina sice tvrdí, že po konci slovutných Avengers chce chránit lidstvo, které by jinak nedokázalo čelit nadcházejícím nebezpečím, ale zároveň likviduje důkazy, aby nebyla za svoje experimenty odvolána a souzena. Jelenu pošle na zvláštní misi, která má za cíl, aby se několik Valentininých zabijáků eliminovalo navzájem.

Nepodaří se to. Jelena, Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) a „falešný Kapitán Amerika“ John Walker (Wyatt Russell) se do sebe sice pustí, ale z nezbytí začnou spolupracovat.

Brzy se na ně navíc navěsí Jelenin otec Red Guardian (David Harbour) a také Bucky (Sebastian Stan), dřívější Winter Soldier, dnes novopečený kongresman. Chce „padouchy“ zlikvidovat, ale věci se vyvinou jinak.

Sebastian Stan ve snímku Thunderbolts* | Zdroj: Falcon

Dělají ramena, ale mají psychické potíže

Tito antihrdinové jsou hlavně sympatičtí ztroskotanci, takže je zjevné, že film bude těžit z jejich třenic, svérázu a sloních potyček, ale že na tým Thunderbolts* je zaděláno. Dělají ramena, ale potýkají se s psychickými potížemi.

Popcornová zábava propojuje postavy tématem duševních nemocí, traumat a nevyrovnaných životů. Odehrává se pod terapeutickým heslem „nebuď na to sám“, které jednak pojí hrdiny v jejich snaze i ve vyústění jejich snah o záchranu světa pomocí tajemnému Bobovi (Lewis Pullman). Thunderbolts volají po podporujícím přístupu.

Je to sympaticky inkluzivní, ale zároveň i korporátně nepřekvapivé. Převzít takové heslo znamenalo pro scenáristický tým (Eric Pearson, Joanna Calo a Kurt Busiek pracující s koncepty všech dosud vytvořených postav marvelovského universa) vyhledat si ho poptávce současné kultury.

Navíc je zobrazení génia – psychicky labilního traumatizovaného bipolárního superhrdiny s Rubikovou kostkou v ruce – sice výrazem snahy otevřít v žánru nové téma, ale taky škodlivý stereotyp.

V Thunderbolts* hrají Sebastian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko, ale srdcem filmu je Florence Pugh. Ta po rolích v Malých ženách, Duně, To nic, drahá, Slunovratu nebo Lady Macbeth prodlužuje svoji linii práce pro komiksové světy.

Nepředvádí sice svůj nejlepší výkon, ale pořád je to vitální herečka ve výborné kreativní kondici.

Florence Pugh ve snímku Thunderbolts* | Zdroj: Falcon

Akce? Slabá

Akční sekvence Thunderbolts* jsou v režii Jakea Schreiera pozoruhodně slabé a rutinní. Projevuje se to například ve scéně souboje v trezoru, kde každý jde po někom jiném. Nikdo nečelí soupeři tváří v tvář.

Akční film přišel s různými stylovými řešeními tzv. mexican standoff (mexické patové situace), při kterém na sebe míří dvojice nebo trojice zároveň a drží se tak v šachu. Například na industriálním pozadí nebo s panoramatem města to skvěle využívali i hongkongští žánroví režiséři.

Thunderbolts* akční sci-fi

USA, 2025, 127 min Režie: Jake Schreier

Scénář: Eric Pearson

Hrají: Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Lewis Pullman, Julia Louis-Dreyfus, Geraldine Viswanathan

V případě Thunderbolts* je ale tato akční scéna vedená spíš dialogem a ukázáním základních superschopností postav. Z celku nevystoupí žádná soubojová scéna, která by výrazněji utkvěla v paměti jako ty z Šíleného Maxe, nebo alespoň z Deadpoola.

Problematická je i integrace ruských postav do týmu antihrdinů, kteří z nezbytí zachraňují svět proti americkým institucím na scestí. Red Guardian, bývalý ruský supervoják, je pivní strýc celé sestavy a Jelena se za sovětským dětstvím rozhodně neohlíží spokojeně. V současné bizarní trumpovské éře americko-ruských vztahů ale dvoupětinová ruská přítomnost týmu vyznívá dost dvojsečně.

Jsou tedy Thunderbolts* vzkříšením studia Marvel, jak naznačují zahraniční recenze? Je to nejlepší snímek od Avengers: Endgame, to ano. To ale také proto, že tápající produkce posledních let skutečně nestála za mnoho.

Akční snímek Thunderbolts* měl v českých kinech premiéru 1. května 2025.

