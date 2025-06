Nebezpečné sny jsou film o světě, který trestá každou slabost

Film mexického režiséra, scenáristy a producenta Michela Franca vypráví o společenských nerovnostech, vztahu mezi Amerikou a Mexikem a o imigraci. Známá hollywoodská herečka Jessica Chastain v něm představuje ženu ze zámožné rodiny, která má vztah s mexickým baletním tanečníkem. Ten za ní nelegálně překročí hranice do USA. Premiéry Pavla Sladkého San Francisco / Mexico City 16:41 13. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Rodina McCarthyových, jejíž jméno upomíná mimo jiné na politika a senátora Josepha McCarthyho, sponzoruje umění a chvályhodné společenské aktivity. Požívá respektu jako obchodní klan a filantropický vzor.

Jennifer McCarthy (Jessica Chastain) při návštěvě u baletního souboru v Mexico City prožila románek s tanečníkem Fernandem. Ten se za ní následně vydal do Spojených států – riskoval a nelegálně překročil hranice. V tomto momentě snímek začíná. Odvíjí se od záběru na náklaďák odstavený v poušti, ze kterého utíkají vyčerpaní a žízniví migranti.

Pro Fernanda (Isaac Hernández) jde o cestu za ženou, ale i za lepší, tvůrčí a zajištěnější budoucností. Zdá se, že Jennifer i Fernando se potřebují vzájemně. Snít o (společné) budoucnosti je ale pro oba nebezpečné.

Šokující události a chladná kamera

Producent, scenárista, režisér a střihač Michel Franco je autor, který se ve svých filmech rozhodně nestraní extrémních událostí a šokujících reakcí na ně.

A to ať už se zaobírá smrtí a fascinací koncem života jako ve filmu Chronic anebo temnou, revoluční a totalitární budoucností Mexika jako v dystopii Nový řád. Nebo také mezilidskými vztahy pod vlivem smyšlenek, selhávající paměti a potřeby blízkosti i odstupu, což je případ předcházejícího komorního dramatu Paměť.

Většina Francových filmů je zřetelně zasazená do aktuálních reálií a dotýká se nějakého palčivého místa současného světa. Franco to – obvykle společně s belgickým kameramanem Yvesem Capem, který je jeho stálým spolupracovníkem – podtrhuje chladným až odtažitým snímáním. Platí to i pro Nebezpečné sny.

Michel Franco filmem upozorňuje na pokrytectví, mocenské struktury prolínající se intimními vztahy i na to, že sami sebe často vnímáme v předem daných společenských rámcích a rolích. Je extrémně složité z nich vystoupit.

Vztah ‚není možný‘

Nebezpečné sny totiž nezpochybňují kořeny vztahu Jennifer k Fernandovi a vůli postarat se o něj i materiálně. Režisér se soustředí na to, že Jennifer nemůže opustit svůj stávající život – vlastní rodina a společnost jí dají najevo, že považují za naprosto nemožné, aby žila s někým takovým, jako je mexický imigrant.

Fernando naproti tomu nevstupoval do vztahu s tím, že by bral Jennifer jako „ženu-slabší pohlaví“ anebo jako prostý výtah k lepší budoucnosti a prostředek k legalizaci života v USA. Nahromaděná frustrace ho ale také dokáže proměnit.

Vztah mezi ženou ze zámožné filantropické rodiny a mexickým tanečníkem není možný. Tedy ne pokud tomu oba neobětují své dosavadní životy, postavení nebo možnosti, což ve skutečnosti udělá opravdu málokdo, říkají nám Nebezpečné sny.

Isaac Hernández ve filmu Nebezpečné sny | Zdroj: Aerofilms

Idealističtěji nebo romantičtěji zaměřený režisér nebo režisérka by sledovali boj jedince s většinovou společností za svoji lásku. Franco postupuje k deziluzi anebo až vyhrocenému závěru, chce „být upřímný“ a konfrontovat publikum „s tvrdou realitou“. Vykresluje svět, kde každý využívá moc ve svůj prospěch a každá slabost nebo hendikep se trestají.

Franco chce být trochu jako Pier Paolo Pasolini, po kterém mexický tvůrce pojmenoval svoji produkční společnost, ale dost také jako Michael Haneke, který také analyzoval vyšší vrstvy evropské společnosti a jejich patologii. A navrch produktivní jako Woody Allen.

Přesvědčivá Jessica Chastain

Herectví Jessicy Chastain jako Jennifer je soustředěné a dobře se napojuje na Francův záměr neodhalovat příliš psychologii postavy. Počítají se totiž hlavně výsledné činy, mnohem méně původní záměry a pocity, které činy provázejí.

Rizikem Francova ambiciózního přístupu je ale to, že o americké společnosti, hodnotové povrchnosti a dvojsečnému vztahu k imigrantům neříká celým příběhem nic zásadně nového nebo překvapivého.

Nebezpečné sny drama

Mexiko / USA, 2025, 95 min Režie a scénář: Michel Franco

Hrají: Jessica Chastain, Rupert Friend, Marshall Bell, Isaac Hernández, Nessa Dougherty, Sedrick Cabrera

V některých momentech odtušíme, co film vzápětí prozradí jako velká a nepříjemná překvapení.

USA migranty potřebují, ale potřebují je v určité rasově segregované a sociálně vymezené roli. Buď si můžeme zaplatit za několik milionů dolarů občanství a přijít do americké společnosti „shora“, jak to umožňuje současná Trumpova politika. Nebo je třeba protrpět cestu za lepším „zespoda“.

Vede hlavně ke „špinavé“ práci, kterou Spojené státy potřebují a je třeba spolu s ní přijmout existenční nejistotu a podřadnou roli. Vždycky už tu tak nějak bude možnost salvadorské deportace... Snít o něčem víc je „troufalé“.

Nebezpečné sny to chtějí demonstrovat. Jsou ukázkovým fiktivním příkladem a synekdochou, tedy částí reprezentující celek současného života jedince v globálně politickém rámci.

Není to film nikterak objevný nebo „vizionářský“, ale tematický. Přichází nicméně do aktuálně rozjitřených reálií současné americké politiky. Její lídři si nepředstavují, že cestou k rozvoji a vlastnímu úspěchu je spolupráce, ale konflikt a exploatace.

Nebezpečné sny měly českou předpremiéru 11. června 2025 v rámci cyklu Tady Vary, po projekci na karlovarském filmovém festivalu vstoupí 10. července do českých kin.