Jaký je tohle otec? A jaký člověk? Nový film prozkoumává život s fatální chybou
Co se stane s otcem, který nedopatřením zapomněl svou malou dcerku v autě? Palčivou situaci podle skutečného případu zfilmovala slovenská režisérka Tereza Nvotová. Její komorní drama vyniká vtahující formou, empatií i vhledem do některých aspektů moderního života.
Námětem filmu je fatální rodičovská chyba a také nutnost s ní dál žít. Režisérku Nvotovou zaujala jako příležitost vtáhnout publikum do jakéhosi filmového tunelu, ukazujícího vnímání času i prostoru hlavní postavy, která se dopustí opomenutí, které ji společensky, rodičovsky i existenciálně zcela vykolejí.
Michal (Milan Ondrík) je dobře situovaný člověk, milující otec a manžel a také velmi zaměstnaný muž řídící regionální noviny. Jednoho dne ale selže a jeho dceru to stojí život.
Mohla by se taková chyba stát každému? Jak zůstat (stejným) člověkem s vědomím bolesti a ztráty, které způsobil?
Režisérka, scenáristka a dříve také herečka Nvotová natočila Otce jako svůj třetí celovečerní hraný film. Má za sebou ale i dokumentární tvorbu, například snímek Mečiar.
Často vyhledává lidská dramata se zlomovými životními momenty a s aktuálním společenským tématem. Bylo tomu tak ve feministickém folk-hororu Světlonoc, ale i ve Špíně, která vyprávěla o znásilnění traumatu z něj.
V případě Otce, tedy filmu o rodičovské noční můře, jde o „forgotten child syndrome“, tedy medicínsky spíše vágně definovanou podobu výpadku rodičovské pozornosti, ať už vlivem přetížení nebo nepozornosti, které vede k tragickému výpadku v péči o nejbližší.
Snímek se nezaměřuje na extrémnost samotné věci, působivě zachycené ve filmu, ale spíš na možnost pochopení jednoho „neodpustitelného“ a „nepochopitelného“ opomenutí.
Jako příčinu nabízí vysvětlení nejspíše v přetížení a multitaskingu moderního člověka, který navzdory vysokému, možná až luxusnímu životnímu standardu řeší obrovské množství jednotlivostí. To, zda žije v pohodlí, je tedy vlastně velkou otázkou.
Michal má totiž časově náročnou práci s mnoha důležitými manažerskými rozhodnutími na bedrech. Nezanedbává péči o rodinu a snaží se vměstnat do svého volného i pracovního času maximum. Tlak na sebe možná do jisté míry vytváří sám. Jde to ale ruku v ruce s celospolečenskými otázkami, které příběhu dotvářejí kontext.
Z ozubeného kola práce a spotřeby nelze vystoupit, technologie nám život ulehčují jen zdánlivě a doba, kdy bychom museli pracovat méně, je stejně vzdálená jako dřív.
Teploty se – minimálně v našem regionu – zvyšují s tím, jak se hrozivě proměňuje klima planety. A automobilismus je neoddělitelnou, někdy až zbožštělou součástí našich životů. Tempo je vysoké.
Tereza Nvotová Michala sleduje v několika aktech v osudný den a ve dnech a týdnech následujících. V nich čelí vlastnímu zhroucení i nevítané pozornosti společnosti a médií.
Netuší, zda jeho vztah se ženou (Dominika Morávková) může něco takového přežít. Během přelíčení se Michal setkává také se svou exmanželkou (v malé roli přesná Anna Geislerová), kterou dříve kvůli mladší ženě opustil.
Otec
drama
SK / ČR / Polsko, 2025, 103 min
Režie: Tereza Nvotová
Scénář: Tereza Nvotová, Dušan Budzak
Hrají: Milan Ondrík, Dominika Morávková, Aňa Geislerová, Dominika Zajcz, Peter Bebjak
Ve vtahujících dlouhých záběrech kameramana Adama Suzina nabízí Nvotová publiku možnost vnímat a prožívat čas a prostor společně s výborným, zlomeným Milanem Ondríkem v hlavní roli. Nejdříve se může zdát, že jde o reálný čas událostí, ale později je zjevné, že podstatná je spíš perspektiva a empatie.
Pomůže Michalovi zjištění, že není sám, nebo racionalizované vysvětlení toho, jak k chybě mohlo dojít? Nejprve nemá nejmenší chuť se obhajovat, protože má potíž obhájit se sám před sebou. Kde se nachází to pověstné světlo na konci tunelu?
Na Otce je dobré se dívat jako na film, v němž jeden muž čelí hororu, kterým se nezáměrně stal sám pro sebe, když způsobil bolest a ztrátu. Nvotové se podařilo zprostředkovat nám jeho vnímání a nabídnout pochopení. Navíc působivou formou.
Drama Otec mělo světovou premiéru na benátském filmovém festivalu. V českých kinech ho hrají od 18. září 2025.