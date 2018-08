Špión, který mi dal kopačky je konečně komedie hodna talentu Kate McKinnonové

Práce bývalého přítele způsobí, že se Mila Kunisová a její nejlepší kamarádka Kate McKinnonová stanou v nové komedie Špión, který mi dal kopačky nedobrovolně součástí operace tajných služeb. Ta je v tradici akčních snímků zavede na různá místa po Evropě, kde se jim postaví do cesty charismatičtí agenti, ruští zabijáci nebo třeba i záludné názvy českých měst. Recenze Vídeň / Praha / Berlín / Paříž 12:34 20. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Audrey (Mila Kunisová) je 30 let a její život nenabízí příliš zářných vyhlídek. Nic se jí nedaří dotáhnout do konce a pochybuje o tom, zda vůbec někdy něco dokázala. Její přítel Drew (Justin Theroux) se s ní navíc zrovna rozešel přes sms zprávu.

Ukáže se ovšem, že záhadný ex ve skutečnosti (pouze) netočil podcasty o jazzu a ekonomice, jak tvrdil, a že jeho zlatá soška z fotbalové fantasy ligy, kterou Audrey se spolubydlící Morgan (Kate McKinnonová) chtějí obřadně spálit spolu s dalšími jeho věcmi, obsahuje něco, co do jejich bytu přiláká partu zabijáků.

Dobří herci mizerné vyprávění nezachrání. Temné síly se poctivě drží schématu dystopických romancí Číst článek

Ve snaze dokončit Drewovu misi a zároveň uniknout jisté smrti se Audrey s Morgan – podle hesla „Nebude lepší umřít s pocitem, že jsi se podívala do Evropy?“ – vydají do Vídně, aby trofej předaly do rukou někoho důvěryhodného. Ten někdo se ale v zástupu vražedných komand, děsivých ruských modelek (Ivanna Sakhnová) a pohledných britských špiónů (Sam Heughan) hrozně špatně hledá.

Z hlediska děje nemá komedie režisérky a scenáristky Susanny Fogelové daleko do Špióna z roku 2015. Podobně totiž prostřednictvím ženské postavy nahlíží do obvykle komicky vážného světa akčních hrdinů typu Jamese Bonda nebo Ethana Hunta s ironickým, ale veskrze láskyplným přístupem (na postavu Jasona Stathama, který podle svých slov jednou sjel autem, které bylo na střeše vlaku, z dálnice, přičemž hořel, se opravdu těžko zapomíná).

Zatímco humor ve filmu Paula Feiga ale vycházel primárně z bizarních situací a charakterů, na které postava Melissy McCarthyové na své první akci jako agent v terénu narazila, ve Špiónovi, který mi dal kopačky je svět tajné služby pro Kunisovou a McKinnonovou zcela novou zkušeností. Což v praxi znamená podobné množství akčních honiček, jen s podstatně větší dávkou ječení a následného vzájemného uklidňování.

Fotogalerie (7)







McCarthyová byla tou kompetentní osobou ve svém vyprávění. Nyní jsou to naopak Kunisová s McKinnonovou, které působí jako nefungující články v zajetém rytmu mezinárodní inteligence. (Ačkoli Hasan Minhaj v roli agenta, jenž místo práce neustále připomíná, že absolvoval Harvard, jim šlape na paty.)

Je to trochu neobvyklá směsice žánrů, kterou by Netflix zařadil nejspíš někam do kategorie Vtipné snímky o ženském přátelství, protože to zastává podobně jako ve Špiónovi klíčovou úlohu. I přes romantické zápletky, bojové scény a chvíle napětí totiž pouto mezi hlavními postavami drží příběh pohromadě. A je potřeba říct, že Fogelová vztah mezi kamarádkami zobrazuje velmi autenticky.

Špión, který mi dal kopačky akční komedie

USA, 2018, 127 min

Režie: Susanna Fogelová

Hrají: Mila Kunisová, Kate McKinnonová, Sam Heughan, Justin Theroux, Ivanna Sachnová, Hasan Minhaj, Gillian Andersonová Hodnocení: 70 %

Hlavní představitelky fungují na výbornou – a navíc velmi dobře vyvažují potřebnou charakterovou rozdílnost pro takzvanou buddy komedii. Kunisová sice tradičně hraje verzi sebe samotné – prototyp dívky od vedle –, ale potřeby snímku to splňuje. McKinnonová se zase skrze ulítlejší Morgan dostává do svého živlu. Střídá přízvuky a kadencí zkušeného komika pronáší gagy. Detailní záběry na její obličej přitom představují nejčastější reakci na události ve filmu.

Špión, který mi dal kopačky je tak pro dvojnásobnou držitelku Emmy za výkon ve skečové show Saturday Night Live konečně projektem (po naprosto nesmyslných Holkách na tahu a upozaděné roli v remaku Krotitelů duchů), ve kterém může naplno využít svou přemíru komediálního talentu.

Zdrojů humoru je ale ve filmu daleko víc: od camea takzvané Beyoncé tajných služeb Gillian Andersonové až po problémy s výslovností Ústí nad Labem při cestě do Prahy (jejíž návštěvu jen tak mimochodem doprovázejí Boty proti lásce od Yvonne Přenosilové).

Snímek měl v českých kinech premiéru 16. srpna.