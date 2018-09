Klučičí hrdinové ve filmu Všechno bude ujíždějí před dospělými do světa fantazie a nevinných lží

Zimní road movie Olmo Omerzua získalo na filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za režii. Od té doby už příběh o dvojici chlapců, kteří v ukradeném autě utíkají z domova, dostal pozvánku na řadu zahraničních přehlídek. Nyní konečně vstupuje Všechno bude i do českých kin. Recenze Bílina 17:10 6. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zmrzlou českou krajinou uhání starší model Audi. Sedí v něm Pavel neboli Heduš (Jan František Uher), Bára (Eliška Křenková) a voříšek Šakal. Volant drží pevně v rukou 14letý Mára (Tomáš Mrvík). Společné mají zejména to, že potřebují uniknout – a přitom je nikdo nepostrádá. A tak pokračují stále dál: bezcílně, pro ten pocit volnosti a nekonečných možností. Možná zastaví ve Francii, aby se přidali do cizineckých legií, možná už dříve.

Jejich odvážná cesta se nezakládá pouze na fantazii scenáristy. Mladistvý řidič, jenž ve vozidle matky projel celou republiku, vychází z historky, kterou Petr Pýcha kdysi zaslechl. A odhodlání – a současně velmi nebezpečná neuvážlivost – neznámého kluka ho ohromilo.

Scénář přitom měl být původně pro rozhlas. Pro něj ale stopku představovaly časté vulgarismy, které naopak Pýcha považoval za zcela nezbytné pro vyprávění z pohledu dvou náctiletých chlapců. A tak vznikl film.

Že se ho nakonec ujal zrovna Olmo Omerzu, nebylo žádné překvapení. Tématu pokoušení hranic svobody ze strany mladého člověka se totiž český režisér slovinského původu věnoval už ve svém předcházejícím, kritiky oceňovaném snímku Rodinný film. Z toho se do jeho novinky dostal například i motiv topícího se psa.

Na rozdíl od Rodinného filmu ovšem Všechno bude působí přímočařeji. Zaměřuje se na nepravděpodobnou dvojici kluků a společnou výpravu, která nejednou otestuje jejich přátelství a dynamiku. K nim pak přidává jen pohlednou stopařku a duo policejních vyšetřovatelů (Lenka Vlasáková, Martin Pechlát), které se v druhé časové lince snaží z Máry vytáhnout podrobnosti o jeho útěku z domova.

Zimní road movie je navíc zdaleka expresivnější, a to nejen v zobrazení emocí, ale i užití již zmíněné dávky sprostých slov dvěma mladými neherci. Když se novináři Mrvíka s Uhrem ptali, jak se s tím popasovali, reagovali přesně ve stylu svých postav. Představitel Máry s rošťáckým úsměvem poznamenal, že mu to nedělalo žádný problém, kdežto jeho mladší kolega stydlivě přiznal, že si na to musel chvíli zvykat.

Role jim tak byly trochu ušity na míru, což dělá práci začínajícího herce přece jen o něco jednodušší. Tím ale jejich útěkáři neztratili nic na typicky klukovské naivitě a předstírané drsnosti.

Mára je ten vyspělý vůdce skupiny o dvou lidech, který rozhoduje, kam se jejich cesta bude ubírat a který svému neohrabanému kamarádovi předává životní lekce (osobní favorit „Ženská není jako automat na kolu, že vhodíš dvě pětky a vypadne ti čurina.“) A Heduš visí na každém jeho slově.

Diváky si může získat právě to, že za nepřístupnou pózou a věčnými řečmi o sexu skrývají chlapci dobré srdce a vlastní zranitelnost. Kdyby totiž tuhle ochrannou bariéru před sebou neměli, museli by si přiznat, že jim jejich lumpárny procházejí zejména proto, že si žádný dospělý nedal tu námahu s tím je zastavit.

Před zákeřným světem dospělých utíkají nejen fyzicky, ale i prostřednictvím nevinných lží. Ty pak vykládají sami sobě i policii. Pýcha s Omerzuem je v neposlední řadě předkládají i divákům, když například ve veskrze snové sekvenci nechávají auto se spícími kluky ujíždět samo od sebe mlžnou krajinou.

Snímek měl v kinech premiéru 6. září.