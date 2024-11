Gladiátor II je velkolepá historická epika. A také přepálený remake, který vzdává poctu sám sobě

Režisér a producent Ridley Scott se vrací s Gladiátorem II. Navazuje s ním na svůj veleúspěšný pětioscarový snímek z roku 2000 a znovu vypráví příběh o politických intrikách kolem císařů a soubojích v Koloseu. V hlavní roli muže, který prahne po pomstě, ale i svobodě a spravedlnosti pro všechny, se představuje Paul Mescal. Premiéry Pavla Sladkého Koloseum (Řím) 12:36 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Odvržený a zapomenutý syn někdejšího generála a gladiátora Lucius (Mescal) dospěl a žije v severní Africe, kde mu říkají Hanno. Římská říše ho ale dostihne i tam.

Vojáci vedení generálem Marcem Acaciem (Pedro Pascal) během dobývání města zabijí jeho ženu a Lucius je zajat. Majitel stáje gladiátorů Macrinus (Denzel Washington) mu nabízí cestu k vykoupení z otroctví skrze zabíjení jiných.

Lucius nabídku neochotně přijímá. Chce ji využít jako příležitost k pomstě a zavraždění Acacia. To ale ještě neví, že generál je manželem jeho matky Lucilly, dcery císaře Marca Aurelia.

Patricijští manželé se tajně snaží o svržení římských císařů, kterými jsou současně bratři Geta (Joseph Quinn) a Carracalla (Fred Hechinger). Do plánu ale podle svých představ a pocitů předurčenosti ostře zasahuje Macrinus, který se chce sám zmocnit vlády.

Zdá se snad převyprávění zápletky poněkud komplikované? Je to tím, že scénář Gladiátora II od Davida Scarpy v sobě rozhodně nezapře patetickou telenovelovitost.

Matka nepoznávající syna, syn odmítající matku, generálové, kteří nemůžou přestat vraždit, ačkoli se tomu tragicky brání. Osudové zvraty a do toho císař se syfilidou v těle a s opičkou na krku. To všechno máme před sebou na plátně. Scarpa ani tentokrát neprokázal, že by byl dobrým scenáristou.

Anebo je tu olbřímí bojový nosorožec řádící v Koloseu. Atrakcí se Ridley Scott nikdy nezdráhal a nebál se jít za hranu. V posledních letech například v rozpadající se biografické epice Napoleon, campové melodramatické exploataci Itálie Klan Gucci nebo rašomonovsky vyprávěné středověké #MeToo reflexi Poslední souboj.

Římské koloseum se během gladiátorských zápasů ve filmu naplní vodou. Plavou v ní velcí, lidožraví a velmi digitální žraloci, pohybující se rychlostí blesku. A gladiátoři svádějí námořní bitvu jako u Salaminy.

Naumachie, tedy stylizované námořní bitvy, jsou doloženou součástí římské historie. Tak proč je v blockbusteru nepřifouknout na maximum?

V další gladiátorské sekvenci se bojovníci brání ataku jakýchsi obřích paviánů nadopovaných drogami. Slavný 86letý režisér a producent prostě chce dát publiku maximum toho, co by mohlo chtít vidět. A nejlíp ještě o trochu víc, jako v Koloseu. Abychom snědli hodně popcornu a aspoň nějaká kukuřice nám pokud možno zaskočila v krku údivem.

‚Mluv ke mně, otče‘

Novinka je reboot/reload prvního Gladiátora. Jde krok za krokem ve stopách jedničky. Hrdina padá na dno, začíná gladiátorskou kariéru, dějí se intriky, ty jsou pak zmařeny, vše spěje k finální konfrontaci.

Scott takhle vzdává hold vlastnímu dílu z roku 2000, sám ho pasuje na legendu, ze které cituje a parafrázuje slova, obrazy i nápady. „Mluv ke mně, otče,“ říká celý snímek a klaní se svému předchůdci.

Stylově má dvojka jen míň zpomalených záběrů a herecky Paula Mescala namísto Russela Crowea. Potrpí si ale i na návaznost v dalších rolích – tam, kde to bylo možné. Connie Nielsen se třeba znovu představuje jako Lucilla.

Mescal doteď hrál výhradně v příbězích ze současnosti, ztělesňoval empatické nebo traumatem stižené muže ve filmech jako Aftersun anebo Všichni moji cizinci a představuje při vší návaznosti proměňující se maskulinitu. Jeho charisma je ve filmu zřejmé.

Na rovině idejí je Gladiátor II snímkem o boji za znovuvzkříšení zadupaných a zničených snů. Vypráví o souboji těch, kdo je spolu s ideály mají (Lucius), proti těm, kteří si říkají „realisté“. Tedy proti manipulátorům a nelítostným pragmatikům, kteří svoje vidění světa „homo homini lupus“ prohlašují za neměnnou pravdu. A Scottovo dílo chce stát na straně těch, kteří věří, že „musí být i jiný Řím“.

Působivým momentem je v tomto ohledu scéna, ve které se Macrinus označuje za rebela, protože se svým přimknutím k „realistům“ vymezil proti předcházející generaci idealistů. Tu ztělesňují senát, republikáni a Marcus Aurelius, císař nejen válečník, ale také filozof a spisovatel, autor Hovorů k sobě.

Zdá se, že tady se Scott nejkonkrétněji vztahuje k dnešní politické realitě Západu, zaplavené populismem mocných osobností, které bojují s pomalou demokracií senátu. Dál ale jako politický film Gladiátor II nejde, stejně jako ho nezajímá historická reflexe doby nebo svobody. Bere si to, co se hodí pro velkolepé vypravěčství.

Pro Scotta jde nicméně o návrat ke kinematografii, ve které dav štukatérů, keramiků, kovářů a truhlářů v závěrečných titulcích zase jednou početně přesahuje digitální dělníky z řad společnosti Industrial Light & Magic.

Natáčelo se na Maltě, kde stály rozsáhlé stavby, ale také v Maroku. Středomořské slunce, dřevo a kámen dodávají filmu nádech svých materiálů. Digitálně generované obrazy jasně rozpoznáme, ale spíše doplňují scénografický základ a nepůsobí až na výjimky tak odbytě jako v předcházejících dílech.

Scottova záliba v sépiových chladných barvách nelítostných světů v Napoleonovi vedla dokonce až ke směšnému podchlazení francouzské trikolory do italských barev. V novince ustupuje do pozadí. Také směs všech myslitelných anglických přízvuků v babylonu kolem Kolosea nepůsobí tak rušivě.

Francis Ford Coppola letos uvedl svou Megalopolis – opulentní, anachronický a velikášsky přepálený pokus o římskou parabolu. S Gladiátorem II je tu další, producentsky ovšem o mnoho prokalkulovanější „starověká“ podívaná.

Je také sebestředná, přepálená, lacině románová, ale vypravěčsky i producentsky pragmatická. Ridley Scott nám dává hry tím, že vypráví o rekovi, který chce chléb (a svobodu) pro všechny.

Snímek Gladiátor II měl premiéru 14. listopadu 2024.