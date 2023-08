Playstation a motory. Gran Turismo je velká reklamní podívaná na závodním okruhu

Pokud nemáte rádi zvuk motorů, vyhněte se obloukem filmu Gran Turismo. A pokud nesnesete film jako marketingově zabalený produkt, tak taky. Do českých kin ve čtvrtek přichází film o automobilovém závodníkovi, kterého zrodilo oddané hraní počítačových her, respektive závodního simulátoru Gran Turismo. premiéry pavla sladkého Závodní okruh 12:53 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archie Madekwe jako automobilový závodník Jann Mardenborough ve snímku Gran Turismo | Zdroj: Falcon

Tokio, závodní okruh v Le Mans, Nürburgring v Norimberku nebo autodrom v Dubaji. Také tam se odehrává nové dynamické sportovní drama Gran Turismo. Příběh o velkém plnění snů ale začíná v dětském pokoji Janna Mardenborougha, víc než zdatného hráče titulní počítačové hry. Z toho se během jedné sezony stane profesionální jezdec automobilových závodů třídy GT.

Původem jihoafrický režisér Neill Blomkamp (dříve Distrikt 9, Elysium) natočil Gran Turismo jako dynamický, sportovní a biografický film se spoustou efektních triků. Drží se plně v rámci žánrových konvencí podobných filmů. Vypráví o oddaném outsiderovi, který si navzdory nedůvěře okolí dobývá úspěchy ve vrcholovém sportu.

Místy má nakročeno k tomu, aby některé stereotypy nabourával, to například když hlavní hrdina poslouchá hudbu Kennyho G, které ho uklidňuje a pomáhá mu se soustředit, místo aby zvolil nějakou testosteronově „chlapáčtější“, nabuzovací rockovou nebo hiphopovou hudbu. Nikdy ale ze zajetých kolejí pořádně nevykročí.

Auta místo balónu

Příběh skromného waleského kluka Janna Mardenborougha na cestě za slávou byla velká příležitost hned pro několik firem, takže si nemohly nechat ujít šanci ho zfilmovat. Mladík Jann (hraje ho Archie Madekwe) je synem cardiffského fotbalisty, ale kopání do míče ho vůbec nezajímá. Veškerý čas věnuje simulátoru automobilových závodů Gran Turismo, který – jak film opakovaně zdůrazňuje – puntičkářsky dokonale věrně podle reality designoval Japonec Kazunori Yamauchi.

V rámci marketingové akce, iniciované Dannym Moorem (Orlando Bloom) automobilka Nissan rekrutuje skupinu nejlepších hráčů, ze kterých má jeden jediný šanci se stát závodníkem GT. Mezi realitou automobilového závodění a gamerstvím je ale značný rozdíl, jak mnohokrát podtrhuje například trenér a šéfinženýr Jack Salter (David Harbour), který nováčky dostane do rukou.

Každý sportovní film potřebuje hrdinu s parťákem i protihráčem. Emoce přenášené ze sportoviště do osobního života a zase zpátky. Antagonisty představují ti, kteří mezi sebou nováčka z herního prostředí nechtějí.

Především profesionální jezdci jako je německý závodník, nazvaný se zřetelným odkazem na Michaela Schumachera pro české publikum poněkud legračně Schulin (čti: Šulin). A hlavně zbohatlický frajírek Nicholas Capa. Jejich stáje ale na rozdíl od té Mardenboroughovy samozřejmě konkrétní existující značky nenesou.

Korporátní kalkul

Takový současný Hollywood (také) je. Miluje splněné sny. Zvlášť když jsou to sny, které sní cílové publikum. Motivační citáty, dovedně rozvinuté do podoby napínavé celovečerní podívané. Ale dnes nevznikají jen filmy o hrdinech, které by filmový průmysl vynesl na piedestal.

Samy korporace dnes (ko)produkují filmy, ve kterých heroizují samy sebe anebo lidi, kterým daly příležitost vyniknout. Vyprávějí příběhy vlastních marketingových akcí. Dokázal by někdo přesně spočítat, kolikrát se ve filmu dá zahlédnou logo Nissan/Nismo? Bude to někde mezi 500x a 1000x? Snadno si dokážeme představit, že by film stál na biografickém elementu a nesl jiné jméno, které by víc vystihovalo Janna Mardenborougha nebo jeho životní situaci. Přednost ale příznačně dostalo jméno hry Gran Turismo.

Nedávno vznikly oprávněné pochybnosti o lavírování jiného letošního filmového hitu Barbie, mezi korporátním vyznění a feministickým sarkasmem a vtipnou (sebe)ironií vůči domovskému Mattelu.

Gran Turismo sportovní drama

USA, 2023, 134 min Režie: Neill Blomkamp

Scénář: Jason Hall, Zach Baylin

Hrají: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Horner, Josha Stradowski, Emelia Hartford, Andrea Vasiliou

V Gran Turismu je vše celkem jasné, pro podvratný sarkasmus vůči producentským značkám není vůbec místo. Vidíme je možná váhat, ale vždy se rozhodují správně.

Snímek Sony Pictures, resp. PlayStation Productions, má při střízlivém srovnávání také smůlu, že i uvnitř mainstreamové kinematografie neexistuje jen Steve McQueen s filmem Le Mans ze začátku 70. let, ale také jeden velmi nedávný, podobně dynamický, smysluplnější, a také protikorporátněji vyznívající film o kamarádech a soupeřích ze závodního okruhu. Jmenuje se Le Mans 66 (nebo Ford vs. Ferrari) a režisér James Mangold s Mattem Damonem a Christianem Balem v něm zachytili přátelství jezdce a konstruktéra, dobové soupeření Fordu a Ferrari a také autenticitu nadšeneckého snažení v soukolí korporátního kalkulu.

Gran Turismo je výsledkem velmi solidní žánrové práce s obrazově dynamickým materiálem a zvládnutými triky. Nuda, která by byla opravdovým vrahem takové podívané, se nekoná. Ve filmu se ale vše odehrává v mantinelech předem jasně stanovených byznysem.

Snímek Gran Turismo měl v českých kinech premiéru 10. srpna 2023.