V nové české pohádce Hodinářův učeň vítězí zlo alespoň na poli komedie

Nad kolébkou malého chlapce se sejdou tři sudičky. Dvojice dobrých bratrů (Václav Neužil, Jaroslav Plesl) mu do života předpovídá lásku a nezměrné bohatství. Pak se do toho ale vloží jejich zákeřná sestra Lichoradka (Jana Plodková), která dítěti přiřkne nekončící trable, chudobu a život sirotka.

To se ale bratři rozhodnou nenechat jen tak. Hamižnému hodináři (Viktor Preiss) proto ve snu ukážou, jak počítají zlaté mince, které mají klukovi bez rodiny jednoho dne připadnout. Hodinář se toho dne stane pokladem posedlý. Usmyslí si, že nejlepší způsob, jak by ho mohl získat do svého vlastnictví, bude, když se hocha ujme jako svého učedníka a později provdá za svou dceru. Rozehrává ale velmi dlouhou hru. Oba jsou totiž teprve dětmi.

Snímek Tenkrát v Hollywoodu nabízí útočiště zachycené ve vzpomínce na vyhasínající žár jedné éry Číst článek

A tak hodinář několik let čeká, než Urban (Michal Balcar) a Laura (Dana Droppová) dojdou plnoletosti. K jeho smůle se dvojice – bez jakýchkoli pochybností stran toho, že spolu vyrůstali v podstatě jako sourozenci – do sebe skutečně zamiluje.

Jenže dobro nemůže vyhrát jen tak. Stále jsme na začátku pohádkového příběhu. Když už je tedy svatba skoro na spadnutí, navštíví hodináře proradná Lichoradka a prozradí mu, že pokud skutečně nechá zamilovaný pár se vzít, podepíše si tím ortel smrti. Hodinář proto ve strachu vykáže Urbana z domu se zdánlivě nesmyslným úkolem: přinést ze světa legendární hodinky, které umí varovat před smrtí.

Urban má na své cestě neustále po boku dobré strážce osudu, kteří se snaží pomocí svých kouzel co nejvíce ulevit jeho příkoří. V jejich patách ovšem zůstává po celou dobu i Lichoradka, jež se neustále pokouší zahrát na mladíkovy slabiny a odlákat ho tak od jeho cíle. V její režii před Urbanem stojí několik úkolů, které mají prověřit nejen to, jestli má srdce na správném místě, ale jestli vůbec něco pochytil při výuce u hodináře.

Nová česká pohádka režisérky a scenáristky Jitky Rudolfové je věnována filmovému architektovi Martinu Kurelovi, který náhle zemřel na začátku července. Nedočkal se tak uvedení dvou snímků, na nichž pracoval: komedie Poslední architektka – tu čeká premiéra v říjnu – a Hodinářova učně.

Fotogalerie (8)







Jeho dostatečně neotřelý příběh o lásce, vítězství laskavosti nad krutostí a (doslova) boji proti předurčenému osudu vyčnívá v zástupu současné domácí pohádkové produkce. Působí totiž mile, dokáže upřímně rozesmát a neuráží inteligenci svých diváků, ať už malých či velkých.

I přesto se dá říct, že právě Kurel ve spolupráci s kostýmním výtvarníkem Markem Cpinem stojí za nejvýraznějším prvkem celého filmu, a to stylizací jeho výpravy do historické éry zhruba kolem roku 1880. Pod jejich rukama ožilo Rakousko-Uhersko se svými středostavovskými vilami, vesnickými hospodami, putovními panoptiky a s nimi i pro danou dobu typické pánské obleky, kravaty, vojenské uniformy či dámské šaty s honzíky. Jen přibarvené nadpřirozenem a lehce komediálním nádechem.

Vůbec nejvíce kostýmů přitom vymění Urbanovi pomocníci s tváří Václava Neužila a Jaroslava Plesla. Ti nejdříve jako gentlemani o vycházkových holích, jindy zase siamská dvojčata nebo jeptišky zastupují role sardonických zachránců s dobrými úmysly, ale tendencí zapomínat se ve vlastních svárech.

Hodinářův učeň pohádka

ČR / Slovensko, 2019, 102 min

Režie: Jitka Rudolfová

Scénář: Jitka Rudolfová

Hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Václav Neužil ml., Viktor Preiss, Dana Droppová, Michal Balcar, Miroslav Krobot, Jakub Žáček Hodnocení: 70 %

To Preissův hodinář ani Lichoradka skoro nerozpoznatelné Plodkové žádné polepšující vlastnosti nemají. Jejich jednostranné úmysly – v případě hodináře honba za penězi, v případě zlé sudičky touha po Urbanově trápení – ovšem vyznívají tak humorně, že se nemůžeme dočkat, kdy je znovu uvidíme ve filmu a jaké pikle ještě vykují.

A zatímco Michal Balcar dělá, co může, aby v Urbanovi našel pod nálepkou klaďase cokoli hratelného, Jana Plodková se jako hlavní záporák pohádky náramně baví. V úmyslně zošklivujících detailech její Lichoradka, která neřekne svým bratrům jinak než „hošové“, cedí citoslovce skrz zkažené zuby a shrbeně pobíhá po okolí. Často přitom dokáže diváky pobavit jen svou gestikulací či otočením ke kameře.

Chvílemi zaklopýtá děj nebo jeho rytmus, jindy zaskřípe postprodukce speciálních efektů. I tak ale platí, že je Hodinářův učeň rozhodně tím nejlepším, co česká kinematografie na poli filmových pohádek vytvořila nejméně od dob Sedmera krkavců. A pokud se zaslouženě stane klasikou svátečních televizních programů, nebude to další plytká agonie, ale naopak vítaný přídavek.

Film Hodinářův učeň měl premiéru 15. srpna.