Jak mít sex. Bezstarostná party se láme v kocovinu v britském filmovém debutu

Britský snímek Jak mít sex vyhrál vedlejší soutěžní sekci Un Certain Regard na festivalu v Cannes. Přináší hořký obraz dospívání jako doby, kdy člověk přichází o iluze o mezilidských vztazích. Debutující režisérka Molly Manning Walkerová v něm tematizuje sexuální násilí. Premiéry Pavla Sladkého Kréta 15:31 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Anglická teenagerka Tara (Mia McKenna-Bruce) a její kamarádky (Lara Peakeová, Enva Lewisová) jedou na plážovou dovolenou na Krétu. Slibují si od ní hodně odbrzděných večírků plných hudby u bazénu, alkoholu a kontaktů s kluky. Ve zkratce pevně věří, že tohle budou nejlepší prázdniny jejich života.

Chtějí zapomenout na to, co mají za sebou i před sebou. Kromě jiného to jsou přijímací zkoušky na školu, které pravděpodobně spolurozhodnou o tom, kudy se budou ubírat jejich další životní cesty.

Císař z vůle vlastní, šašek z vůle režiséra. Filmový Napoleon sčítá škody po malém velkém muži Číst článek

Tara v sobě skrývá hodně pochybností o sobě samé. Nepřipadá si patrně tak schopná a přitažlivá jako její kamarádky, a hlavně už by chtěla přijít o panenství, které se stává nevítaným námětem hovorů, které se redukují na to, jak (už) mít sex.

V resortu v krétské Malii potká Tara sympatického, trochu nesmělého a možná prostoduchého Badgera (Shaun Thomas), se kterým by patrně chtěla trávit čas. Situace je ale pro oba pod tlakem okolností mnohem komplikovanější. Bezstarostná teen party se láme v kocovinu.

Zrodila se hvězda?

Taru představuje mezinárodně dosud nepříliš známá herečka Mia McKenna-Bruce. Skvěle ztvárňuje své skrývané nejistoty i samotu uprostřed davu, díky čemuž má film opěrné emotivní jádro. Za svůj výkon si McKenna-Bruce vysloužila nominaci na Evropskou filmovou cenu a snímek se může stát objevem roku.

Jak mít sex je přímočarým, lineárně vyprávěným a hořce upřímným příběhem. Není ale jednoduchý. Může působit jako „případová studie“ sexuálního násilí v prostředí dovolenkové nonstop party a zároveň jako velmi autenticky působícím „coming-of-age“ příběhem z britské nižší střední třídy.

Mia McKenna-Bruce ve snímku Jak mít sex | Zdroj: Film Europe

Na Taře se rozhodně nedopouštějí různých menších zrad jen muži. Někdy jsou to její kamarádky, někdy i ona sama. Kvůli zasazení na prázdniny v dramatu absentují rodiče a vůbec autorita dospělých. Ti jsou jinak standardním elementem příběhů o dospívání, kde často reprezentují například generační konflikt nebo třeba domácí kořeny.

Jak mít sex je působivým debutem britské režisérky Molly Manning Walkerové, která dosud pracovala hlavně jako kameramanka. Snímala hrané filmy, ale také videoklipy, například natočila videoklip Radiohead k písni Follow Me Around anebo pro rappera vstupujícího pod nickem 645AR pomohla připravit video doprovázející skladbu Sum Bout U s featuringem FKA twigs.

To jsou hudební videa výrazně pracující právě se způsobem snímání, například s dělením obrazu, tělesností anebo rybím okem.

Mia McKenna-Bruce ve snímku Jak mít sex | Zdroj: Film Europe

Hudba má výraznou roli i v Jak mít sex, kde zní každou nocí až do rána. Ještě větší roli v obrazové koncepci ale hraje tma vyplněná neonovými světly plážových barů a dovezenými, pečlivě volenými outfity dívek i kluků.

Dohromady s pařícím davem, který Taru obklopuje, působí jako labyrint. Existují z něj různé východy. Jeden vede na záchod, kam se chodí zvracet. Některé na pláž nebo do postele za sexem. Jiné do tíživé samoty.

Ostrovní realismus

Navzdory prostředí rádoby „fancy“ dovolené do filmu prosakují i některá sociální témata typická pro ostrovní realismus.

Jak mít sex drama

Velká Británie/Řecko, 2023, 92 min Režie a scénář: Molly Manning Walkerová

Hrají: Mia McKenna-Bruce, Shaun Thomas, Lara Peakeová, Enva Lewisová, Samuel Bottomley, Eilidh Loanová, Laura Amblerová

Režisérku Molly Manning Walkerovou její debut staví do sousedství nejen filmů a seriálů jako Můžu tě zničit, které také tematizovaly sexuální násilí, ale také do souvislosti filmů její respektované krajanky Andrey Arnoldové, autorky filmů jako American Honey, Bouřlivé výšiny nebo Fish Tank.

Právě poslední jmenovaný z roku 2009, uvedený i v Česku, svým citlivým realismem a zaměřením na dospívající hrdinku Miu, ale také tématem nevyžádané sexuální pozornosti, může Jak mít sex připomenout víc než například filmy Grety Gerwigové.

Srovnání s Andreou Arnoldovou může svědčit i o tom, že Molly Manning Walkerová má před sebou ještě kus cesty. Jak mít sex je v jádru přímočarý, lineárně vyprávěný příběh, který je ale skvěle provedený. Zdobí ho autenticita, výtečný výkon představitelky hlavní role a přesvědčivá režie.

Snímek Jak mít sex uvedl v české předpremiéře festival Be2Can. Kina ho hrají od 30. listopadu 2023.